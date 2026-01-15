39 सामने, 22 दिवस, 16 संघ; आजपासून रंगणार 19 वर्षांखालील विश्वचषकाचा थरार
आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ 15 जानेवारी रोजी 19 वर्षांखालील विश्वचषक मोहिमेला सुरुवात करेल. या स्पर्धेत टीम इंडियाचा पहिला सामना अमेरिकेविरुद्ध असेल.
Published : January 15, 2026 at 1:59 AM IST
बुलावायो U 19 World Cup : आयसीसी 19 वर्षांखालील वनडे विश्वचषकाचा 16 वा हंगाम झिम्बाब्वे आणि नामिबिया या दोन आफ्रिकन देशांमध्ये होणार आहे. ही स्पर्धा 15 जानेवारी रोजी सुरु होत आहे आणि अंतिम सामना 6 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. या व्यासपीठानं अनेक खेळाडू निर्माण केले आहेत जे नंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये प्रमुख स्टार बनले आहेत.
Full schedule for the ICC Men’s #U19WorldCup 2026 is out now 🤩— ICC (@ICC) November 19, 2025
More ✍️: https://t.co/34jVN6Vx73 pic.twitter.com/ThoLx21gnJ
किती संघ स्पर्धेत : 2024 च्या शेवटच्या आवृत्तीत ऑस्ट्रेलियानं भारताला हरवून विजेतेपद जिंकलं होतं. या स्पर्धेत भारतानं सर्वाधिक वेळा, पाच वेळा विजेतेपद जिंकलं आहे. ऑस्ट्रेलियाला एकूण चार वेळा विजेतेपद मिळाले आहे. पाकिस्ताननं दोनदा, तर वेस्ट इंडिज, दक्षिण आफ्रिका, बांगलादेश आणि इंग्लंडनं प्रत्येकी एकदा विजेतेपद जिंकलं आहे. यावेळी, 16 संघ पुन्हा एकदा विजेतेपदासाठी स्पर्धा करतील आणि तरुण खेळाडूंमध्ये तीव्र स्पर्धा पाहायला मिळेल.
- स्पर्धेचं स्वरुप - सुपर सिक्स काय आहेत आणि संघ कसे प्रवेश करतील?
16 संघांना चार गटात विभागण्यात आले आहे. प्रत्येक गटातून सर्वोत्तम तीन संघ सुपर सिक्समध्ये जातील. तर चौथ्या क्रमांकाचा संघ प्लेसमेंट सामना खेळेल.
India have their game faces on for the #U19WorldCup ⚡— ICC (@ICC) January 14, 2026
Tournament kicks off on January 15 👊
Pic 1. Ayush Mhatre (C)
Pic 2. R.S. Ambrish
Pic 3. Vaibhav Sooryavanshi
Pic 4. Abhigyan Kundu pic.twitter.com/tcSQQdZEwS
सुपर सिक्सचे सामने पुढीलप्रमाणे होतील :
- ग्रुप अ आणि ग्रुप ड मधील टॉप तीन संघ एक सुपर सिक्स गट तयार करतील.
- ग्रुप ब आणि ग्रुप क मधील टॉप तीन संघ दुसरा सुपर सिक्स गट तयार करतील.
सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, सुपर सिक्समध्ये जाण्यासाठी तुम्ही ग्रुप स्टेजमध्ये पराभूत केलेल्या संघांविरुद्ध मिळवलेले गुण पुढं नेले जातील. सुपर सिक्समुळं सेमीफायनल आणि नंतर फायनलचा मार्ग मोकळा होईल.
भारतीय संघाकडून चाहत्यांना मोठ्या अपेक्षा : 16 वर्षांखालील विश्वचषकात आयुष म्हात्रे आणि दीपेश देवेंद्रन सारख्या खेळाडूंकडून भारताला मोठ्या आशा असतील. पण सर्वांच्या नजरा पुन्हा एकदा वैभव सूर्यवंशीवर असतील. विश्वचषक सुरु होण्यापूर्वीच्या सराव सामन्यांमध्ये आणि त्यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या युवा वनडे मालिकेत वैभवनं चमकदार कामगिरी केली. जर वैभवची फलंदाजी या स्पर्धेत चांगली कामगिरी करत असेल तर भारताला चॅम्पियन होण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही. 14 वर्षीय वैभवनं आधीच अनेक विक्रम प्रस्थापित केले आहेत आणि या विश्वचषकात तो त्याच्या नावावर आणखी विक्रम नोंदवण्याचा प्रयत्न करेल.
South Africa are ready to bring the heat at the #U19WorldCup 🔥— ICC (@ICC) January 13, 2026
Catch the tournament live starting January 15 🗓️
Pic 1. Muhammad Bulbulia (c)
Pic 2. JJ Basson
Pic 3. Daniel Bosman
Pic 4. Corne Botha pic.twitter.com/317J8SzElD
सामने किती वाजता सुरु होतील? : या अंडर-19 विश्वचषकातील सर्व सामने भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1 वाजता सुरु होतील आणि त्याच्या अगदी अर्धा तास आधी, दोन्ही संघांचे कर्णधार टॉससाठी मैदानावर असतील. याचा अर्थ असा की दोन्ही संघांची प्लेइंग इलेव्हन अर्धा तास आधीच जाहीर केलं जाईल.
सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग कुठं पाहता येणार? : अंडर-19 विश्वचषकातील सर्व टीम इंडिया सामने स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर लाईव्ह टेलीकास्ट केले जातील आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टार अॅपवर उपलब्ध असेल. स्मार्टफोनवर सामना पाहू इच्छिणाऱ्या चाहत्यांना जिओ हॉटस्टार अॅपची आवश्यकता असेल.
अंडर-19 विश्वचषक 2026 साठी टीम इंडियाचा संघ : आयुष म्हात्रे (कर्णधार), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, दीपेश देवेंद्रन, मोहम्मद अनन, आरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, किशन कुमार सिंग, विहान मल्होत्रा, उद्धव मोहन, हेनिल पटेल, खिलन ए पटेल, हरवंश सिंग, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी
हेही वाचा :