सीनियर मास्टर किक बॉक्सिंग चॅम्पियनशिपचं आयोजन; दिव्यांग खेळाडूंनीही नोंदवला सहभाग
ऑल महाराष्ट्र स्टेट सीनियर मास्टर किक बॉक्सिंग चॅम्पियनशिपचं आयोजन नांदेडात करण्यात आलं. यात दिव्यांग खेळाडूंनीही सहभाग नोंदवला.
Published : July 13, 2026 at 3:32 PM IST
नांदेड Kickboxing Championship : नांदेडमध्ये आयोजित करण्यात आलेली ऑल महाराष्ट्र स्टेट सीनियर मास्टर किक बॉक्सिंग चॅम्पियनशिप उत्साहात संपन्न झाली. राज्यभरातील 400 हून अधिक पुरुष आणि महिला खेळाडूंनी या स्पर्धेत सहभाग घेत दमदार खेळाचं प्रदर्शन केलं. विशेष म्हणजे, या स्पर्धेत प्रथमच दिव्यांग खेळाडूंनीही सहभाग नोंदवत आपलं कौशल्य सिद्ध केलं, तर महिला खेळाडूंचाही मोठ्या प्रमाणात सहभाग असल्यानं स्पर्धेची रंगत अधिकच वाढली.
नांदेडच्या क्रीडा संकुलातील स्टेडियममध्ये झालेल्या या दोन दिवसीय स्पर्धेचं आयोजन दीपा गवले आणि किरण गवले यांनी केलं होतं. स्पर्धेचं उद्घाटन आमदार बालाजी कल्याणकर आणि आमदार आनंदराज बोढाकर यांच्या हस्ते झाले. यावेळी निलेश शेलार, धनराज वाघमारे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख गंगाधर बडूरे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
400 खेळाडूंचा सहभाग : इनडोअर हॉल, क्रीडा संकुल, नांदेड या ठिकाणी या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं आणि या स्पर्धेमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रभरातून 400 खेळाडूंचा सहभाग होता. यावेळी आयोजक म्हणाले, "या राज्यस्तरीय सिनियर स्पर्धा आहेत. पण सर्वप्रथमच या पॅरा किकबॉक्सिंगच्या स्पर्धेमध्ये आपण दिव्यांग खेळाडूंसाठी समावेश केलेला आहे. पॅरा किकबॉक्सिंग या स्पर्धेचं आयोजन देखील करण्यात आलं आहे. आपले नॉर्मल खेळाडू तर आहेतच, पण जे दिव्यांग खेळाडू आहेत त्यांना पण यामध्ये प्रोत्साहन मिळावं या दृष्टीकोनातून आम्ही या स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे."
स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद : पुढं बोलताना आयोजक म्हणाले, "राज्यस्तरीय स्पर्धेमध्ये जे पदक विजेते खेळाडू असतील त्यांची निवड नॅशनल किकबॉक्सिंग चॅम्पियनशिपमध्ये होणार आहे, जी की गुजरात या ठिकाणी 1 ऑगस्ट ते 5 ऑगस्ट दरम्यान होणार आहे. या आपल्या राज्यस्तरीय किकबॉक्सिंग स्पर्धेचं उद्घाटन खासदारांच्या हस्ते झालं आणि ही अशी स्पर्धा यांच्या सहकार्यातून अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीनं राज्यातील किक बॉक्सिंगला चालना देण्याबरोबरच खेळाडूंना आपल्या कौशल्याचं प्रदर्शन करण्याची संधी उपलब्ध करुन देणारी ही स्पर्धा ठरली आहे." या स्पर्धेला खेळाडू, प्रशिक्षक आणि क्रीडाप्रेमींचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद या स्पर्धेला लाभला.
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