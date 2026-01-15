ETV Bharat / sports

टीम अमेरिकेची, खेळाडू भारतीय...! U-19 विश्वचषकातील USA च्या संघात सर्वच 'इंडियन' खेळाडू

आयसीसी पुरुष 19 वर्षांखालील विश्वचषक आज (15 जानेवारी) सुरु झाला. या सामन्यात अमेरिकन संघाची प्लेइंग इलेव्हन पाहून चाहते आश्चर्यचकित झाले.

usa u 19 cricket team
U-19 विश्वचषकातील USA च्या संघात सर्वच भारतीय वंशाचे खेळाडू (ETV Bharat Graphics)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 15, 2026 at 4:03 PM IST

बुलावायो USA U19 Team : आयसीसी पुरुष 19 वर्षांखालील विश्वचषक आज (15 जानेवारी) सुरु झाला. यातील पहिला सामना अमेरिकेच्या 19 वर्षांखालील आणि भारताच्या 19 वर्षांखालील संघांमध्ये झाला आहे. बुलावायो इथं हा ग्रुप बी मधील सामना पार पडला. यात भारतीय 19 वर्षांखालील संघाचा कर्णधार आयुष म्हात्रेनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय संघ प्रथम फलंदाजी करेल अशी अपेक्षा होती, ज्यामुळं चाहत्यांना वैभव सूर्यवंशीची फलंदाजी पाहता आली, परंतु तसं झालं नाही. भारतीय संघाची प्लेइंग इलेव्हन आश्चर्यकारक नव्हती, तर अमेरिकन संघाची प्लेइंग इलेव्हन पाहून चाहते आश्चर्यचकित झाले.

आश्चर्यचकित होण्याचं कारण काय : अमेरिकेन संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये अमेरिकेत जन्मलेला कोणताही खेळाडू नव्हता. संघाचं नेतृत्व 18 वर्षीय उत्कर्ष श्रीवास्तव करत आहे. ज्याचा जन्म 18 फेब्रुवारी 2007 रोजी महाराष्ट्रातील पुणे इथं झाला. आणखी एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की अमेरिकन संघातील सर्व 15 सदस्य भारतीय वंशाचे असल्याचं दिसून येतं. बुलावायोमध्ये सहभागी झालेल्या अमेरिकन संघातील नावं बघा, साहिल गर्ग, अमरिंदर गिल, अर्जुन महेश (यष्टीरक्षक), उत्कर्ष श्रीवास्तव (कर्णधार), ऋत्विक अप्पीडी, अदनीत झांब, अमोघ अरेपल्ली, नितीश सुदिनी, सबरीश प्रसाद, आदित कप्पा आणि ऋषभ शिंपी हे सर्व भारतीय वंशाचे असल्याचं दिसून येतं.

अमेरिकेत क्रिकेट लोकप्रिय खेळ नाही : अमेरिकन संघात पारंपारिक अमेरिकन नाहीत. आयसीसीनं त्यांच्या अधिकृत ट्विटर अकाउंटवर या खेळाडूंचे फोटो शेअर केले तेव्हा काही चाहत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि त्यांना एनआरआय (अनिवासी भारतीय) संघ म्हटलं. मात्र हे काही नवीन नाही, कारण अनेक देशांमध्ये क्रिकेट स्थलांतरित समुदायांवर आधारित आहे. अमेरिकेतील क्रिकेटची पातळी प्रामुख्यानं भारतीय, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, वेस्ट इंडियन आणि इतर आशियाई डायस्पोराच्या सदस्यांवर अवलंबून असते. हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे की क्रिकेट हा अमेरिकेत व्यापक लोकप्रिय खेळ नाही, शाळा किंवा महाविद्यालयीन पातळीवर या खेळाचा फारसा विकास झालेला नाही.

अमेरिकन संघासाठी निवड कशी केली जाते? : 19 वर्षांखालील पात्रता निकषांमध्ये खेळाडू ज्या देशात जन्मले आहेत किंवा ज्या देशात त्यांचं नागरिकत्व/निवासस्थान आहे त्या देशाचं प्रतिनिधित्व करु शकतात असं नमूद केलं आहे. अमेरिकेत जन्मलेले नसले तरी, खेळाडू तिथं राहतात किंवा नागरिक आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या, हा एक अमेरिकन संघ आहे, परंतु सांस्कृतिक आणि क्रिकेटच्या दृष्टीनं, तो भारतीय डायस्पोरा संघासारखा आहे.

19 वर्षांखालील विश्वचषकासाठी अमेरिकेचा संपूर्ण संघ : अमरिंदर गिल, साहिल गर्ग, अर्जुन महेश (यष्टिरक्षक), उत्कर्ष श्रीवास्तव (कर्णधार), अदनीत झांब, अमोघ अरेपल्ली, नितीश सुदिनी, शिवा शानी, आदित कप्पा, साहिर भाटिया, रायन ताज, अद्वैत कृष्णा, सबरीश प्रसाद, ऋत्विक अप्पीडी आणि ऋषभ शिंपी.

2024 च्या टी-20 विश्वचषकात अमेरिकेनं केला होता पाकिस्तानचा पराभव : 2024 च्या टी-20 विश्वचषकात अमेरिकेनं एक मजबूत स्थान प्रस्थापित केलं, ज्यामध्ये सौरभ नेत्रावलकर सारखे भारतीय वंशाचे खेळाडू होते. या विश्वचषकात अमेरिकेनं पाकिस्तानला सुपर ओव्हरमध्ये हरवलं होतं, ज्यामुळं शेजारी देशासाठी संघाला मोठा धक्का बसला. अमेरिकेतील क्रिकेटपटू हे भारतीय किंवा दक्षिण आशियाई कुटुंबात जन्मलेले आणि बराच काळ क्रिकेट खेळलेले खेळाडू आहेत. अमेरिकन संघानं यापूर्वी काही वेळा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा खेळल्या आहेत, मात्र त्यावेळी त्यांच्या कामगिरीची फारशी दखल घेतली गेली नव्हती.

