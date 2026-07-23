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Chennai Grand Masters: अलीरेझा फिरौझानं जिंकलं चेन्नई ग्रँड मास्टर्सचं विजेतेपद; अर्जुन एरिगैसीसोबतचा सामना 'ड्रॉ'

फ्रेंच ग्रँडमास्टर अलीरेझा फिरौजानं बुधवारी भारतीय ग्रँडमास्टर अर्जुन एरिगैसीविरुद्ध सातवी आणि अंतिम फेरी बरोबरीत सोडवून चेन्नई ग्रँड मास्टर्स 2026 चं विजेतेपद पटकावलं.

Chennai Grand Masters
अलीरेझा फिरौझानं जिंकलं चेन्नई ग्रँड मास्टर्सचं विजेतेपद (ANI (File Photo))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 12:04 PM IST

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Chennai Grand Masters : फ्रेंच ग्रँडमास्टर अलीरेझा फिरौजानं बुधवारी भारतीय ग्रँडमास्टर अर्जुन एरिगैसीविरुद्ध सातवी आणि अंतिम फेरी बरोबरीत सोडवून चेन्नई ग्रँड मास्टर्स 2026 चं विजेतेपद पटकावलं. स्पर्धेच्या अंतिम फेरीपूर्वी, फिरौजा 4 गुणांसह आघाडीवर होता आणि अर्जुन एरिगैसी व उझबेकिस्तानच्या नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव यांच्यापेक्षा अर्ध्या गुणानं पुढं होता. विजेतेपद जिंकण्यासाठी त्याला फक्त बरोबरीची गरज होती. त्यानं अर्जुनविरुद्धचा सामना 41 चालींनंतर बरोबरीत सोडवला आणि 4.5 गुणांसह विजेतेपद मिळवलं.

अब्दुसत्तोरोवच्या पराभवामुळं मार्ग सुकर : दुसरीकडे, काळ्या सोंगट्यांनी जिंकून विजेतेपदाच्या शर्यतीत टिकून राहण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोवचा रशियाच्या दिमित्री आंद्रेकिनकडून 37 चालींमध्ये पराभव झाला. या पराभवानंतर, फिरौजाला विजेतेपद मिळवण्यासाठी बरोबरी पुरेशी होती.

₹25 लाखांची बक्षीस रक्कम : फिरोझानं संपूर्ण स्पर्धेत दोन सामने जिंकले आणि उर्वरित पाच सामने अनिर्णित राखले. या कामगिरीमुळं त्याला 4.5 गुण मिळाले, तो विजेता ठरला आणि ₹25 लाखांची बक्षीस रक्कमही त्यानं पटकावली. दिमित्री आंद्रेकिननं अंतिम फेरीत विजय मिळवून चार गुण मिळवले आणि भारतीय ग्रँडमास्टर अर्जुन एरिगैसीसोबत संयुक्तपणे दुसरे स्थान पटकावलं. नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव, निहाल सरिन आणि एम. प्रानेश प्रत्येकी 3.5 गुणांसह संयुक्तपणे चौथ्या स्थानावर राहिले.

गुकेशची कामगिरी निराशाजनक : विश्वविजेता डी. गुकेशसाठी ही स्पर्धा निराशाजनक ठरली. त्याने आपल्या सातपैकी तीन सामने गमावले आणि केवळ दोन गुणांसह तो क्रमवारीत शेवटच्या स्थानावर राहिला. अंतिम फेरीत, त्याचा सामना अमेरिकेच्या हान्स निमनविरुद्ध अनिर्णित राहिला. डी. गुकेशचा सामना हान्स निमनविरुद्ध अनिर्णित राहिला. निहाल सरिन आणि एम. प्रानेश यांचा सामना अनिर्णित राहिला. अलीरेझा फिरौजा आणि अर्जुन एरिगैसी यांनी गुण विभागून घेतले. दिमित्री आंद्रेकिननं नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोवचा पराभव केला.

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