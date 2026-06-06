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French Open: अलेक्झांडर झ्वेरेव्ह दुसऱ्यांदा अंतिम फेरीत; ग्रँड स्लॅम विजेतेपदासाठी फ्लाविओ कोबोलीशी भिडणार

जर्मन टेनिस स्टार आणि द्वितीय मानांकित अलेक्झांडर झ्वेरेव्हनं युवा चेक खेळाडू याकूब मेंसिकला पराभूत करुन 2026 च्या फ्रेंच ओपनच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला.

French Open
अलेक्झांडर झ्वेरेव्ह (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 6, 2026 at 10:36 AM IST

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French Open : जर्मन टेनिस स्टार आणि द्वितीय मानांकित अलेक्झांडर झ्वेरेव्हनं युवा चेक खेळाडू याकूब मेंसिकला पराभूत करुन शानदार कामगिरी केली आणि 2026 च्या फ्रेंच ओपनच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. शुक्रवारी झालेल्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात झ्वेरेव्हनं मेन्सिकला 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 असं हरवलं. ही झ्वेरेव्हची दुसरी फ्रेंच ओपन अंतिम फेरी असेल. आता रविवारी होणाऱ्या अंतिम सामन्यात त्याचा सामना इटलीच्या फ्लाविओ कोबोलीशी होणार आहे.

पहिल्या ग्रँड स्लॅम विजेतेपदापासून एक पाऊल दूर : जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेला झ्वेरेव्ह आपल्या पहिल्या ग्रँड स्लॅम विजेतेपदाच्या शोधात आहे. त्यानं यापूर्वी तीन ग्रँड स्लॅम अंतिम सामने खेळले आहेत, परंतु प्रत्येक वेळी त्याला पराभव पत्करावा लागला आहे. यामध्ये 2024 च्या फ्रेंच ओपनच्या अंतिम सामन्यात कार्लोस अल्काराझकडून झालेल्या पराभवाचा समावेश आहे. सामन्यानंतर झ्वेरेव्ह म्हणाला, "ही एक ग्रँड स्लॅम स्पर्धा आहे आणि हा पाच सेटचा सामना आहे. यात चढ-उतार असतात आणि प्रतिस्पर्धीही अधिक चांगले असतात. मी परिस्थिती चांगल्या प्रकारे हाताळली. मला आशा आहे की रविवारीही मी एक उत्कृष्ट सामना खेळेन."

अनुभवानं मेंसिकवर मात : 29 वर्षीय झ्वेरेव्ह आपल्या कारकिर्दीतील 11वा ग्रँड स्लॅम उपांत्य सामना खेळत होता, तर 20 वर्षीय याकूब मेंसिक पहिल्यांदाच ग्रँड स्लॅमच्या अंतिम चारमध्ये पोहोचला होता. अनुभवाच्या बाबतीत झ्वेरेव्ह स्पष्टपणे वरचढ होता. पहिला सेट अटीतटीचा झाला, पण झ्वेरेव्हनं 11व्या गेममध्ये ब्रेक मिळवून तो सेट जिंकला. त्यानं दुसऱ्या सेटवर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं आणि तो 6-2 नं सहज जिंकला.

दुखापतीवर मात करुन मेंसिकचा लढा : तिसऱ्या सेटदरम्यान, मानेच्या त्रासामुळं मेंसिकनं मेडिकल टाइम-आउट घेतला. असं असूनही, त्यानं शानदार पुनरागमन केलं आणि तो सेट 6-3 नं जिंकून सामना रोमांचक बनवला. मात्र, चौथ्या सेटमध्ये त्याची ही लय टिकली नाही. झ्वेरेव्हनं त्याच्या अनेक चुकांचा फायदा घेतला आणि अखेरीस पहिला मॅच पॉइंट मिळवून सामना जिंकला.

झ्वेरेव्ह उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये : जेतेपदाचे प्रमुख दावेदार यानिक सिनर आणि नोव्हाक जोकोविच सुरुवातीच्या फेऱ्यांमध्येच बाहेर पडल्यानं, फ्रेंच ओपन जिंकण्याचा झ्वेरेव्हवरील दबाव वाढला होता. मात्र, त्यानं संपूर्ण स्पर्धेत उत्कृष्ट खेळ केला आणि अंतिम फेरीपर्यंतच्या प्रवासात केवळ दोन सेट गमावले. आता, झ्वेरेव्हला आपला 14 महिन्यांचा विजेतेपदाचा दुष्काळ संपवून आपल्या कारकिर्दीतील पहिलं ग्रँड स्लॅम विजेतेपद जिंकण्याची सुवर्णसंधी मिळाली आहे.

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TAGGED:

ALEXANDER ZVEREV
FRENCH OPEN FINAL MATCH
FLAVIO COBOLLI
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