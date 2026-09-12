ETV Bharat / sports

US Open 2026: अलेक्झांडर झ्वेरेव्ह फायनलमध्ये; अमेरिकन खेळाडूशी होणार जेतेपदाचा सामना

यूएस ओपन 2026 च्या पुरुष एकेरी स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारे दोन खेळाडू निश्चित झाले आहेत.

US Open 2026 Final
अलेक्झांडर झ्वेरेव्ह आणि बेन शेल्टन (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2026 at 12:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

न्यूयॉर्क US Open 2026 Final : यूएस ओपन 2026 च्या पुरुष एकेरी स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारे दोन खेळाडू निश्चित झाले आहेत, ज्यामध्ये 14 सप्टेंबरच्या सकाळी होणाऱ्या विजेतेपदाच्या सामन्यात अलेक्झांडर झ्वेरेव्हचा सामना अमेरिकन खेळाडू बेन शेल्टनशी होईल. अलेक्झांडर झ्वेरेव्हनं आपल्या टेनिस कारकिर्दीत दुसऱ्यांदा यूएस ओपनच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्यात यश मिळवलं आहे, तर यापूर्वी त्याला पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं. उपांत्य फेरीत अलेक्झांडर झ्वेरेव्हचा सामना रशियाच्या कॅरेन खाचानोव्हशी झाला, ज्याला त्यानं तीन सेटपर्यंत चाललेल्या सामन्यात 3-0 नं हरवलं. बेन शेल्टनबद्दल बोलायचं झाल्यास, त्यानं उपांत्य फेरीच्या सामन्यात आपलाच देशाच्या टियाफोचा पराभव केला होता.

पहिला सेट गमावल्यानंतर झ्वेरेव्हचं पुनरागमन : यूएस ओपन 2026 च्या पुरुष एकेरीच्या उपांत्य फेरीत अलेक्झांडर झ्वेरेव्हनं रशियाच्या कॅरेन खाचानोव्हला पहिल्या सेटमध्ये 6-3 अशा एकतर्फी फरकानं हरवून आपलं वर्चस्व पूर्णपणे दाखवून दिलं. दुसऱ्या सेटमध्ये दोन्ही खेळाडूंमध्ये तीव्र लढत झाली, जी टाय-ब्रेकरपर्यंत गेली. यात झ्वेरेव्हनं 7-6 अशा फरकानं सामना जिंकून 2-0 अशी आघाडी घेतली. तिसऱ्या सेटमध्येही झ्वेरेव्ह आणि खाचानोव्ह यांच्यात एक रोमांचक लढत पाहायला मिळाली, ज्यात टाय-ब्रेकरनंतर खाचानोव्हनं 7-6 असा विजय मिळवला. यावर्षी झ्वेरेव्हनं सलग तिसऱ्यांदा ग्रँड स्लॅम अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे, यापूर्वी त्याने फ्रेंच ओपनमध्ये विजय मिळवला होता आणि विम्बल्डनमध्ये पराभव पत्करला होता.

बेन शेल्टन पहिल्यांदाच ग्रँड स्लॅम अंतिम फेरीत : अमेरिकन खेळाडू बेन शेल्टन आपल्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच ग्रँड स्लॅम अंतिम फेरीत पोहोचला आहे. शेल्टननं यूएस ओपन 2026 मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली, उपांत्यपूर्व फेरीत त्यानं अनुभवी कार्लोस अल्काराझला पराभूत केलं. उपांत्य फेरीत, शेल्टननं चार सेटच्या सामन्यात टियाफोला 3-1 नं हरवलं. त्यानं पहिला सेट 6-4 नं गमावला, पण त्यानंतरचे तीन सेट 6-3, 6-3 आणि 7-5 असे जिंकले. मात्र, अंतिम सामना त्याच्यासाठी सोपा नसेल, कारण त्यानं आतापर्यंत झ्वेरेव्हविरुद्ध पाच सामने खेळले असून, शेल्टन ते पाचही सामने हरला आहे.

हेही वाचा :

  1. WWE Smackdown Results: मनी इन द बँक इपिसोडपूर्वी झालेल्या स्मॅकडाउनमध्ये कोणी मारली बाजी?
  2. कसोटीत टी-20 स्टाईल बॅटिंग! पाकिस्तानी खेळाडूनं 9 षटकार मारत केली विश्वविक्रमाची बरोबरी
  3. 0/2 ते 449/10... पाहुण्यांनी इतिहासात दुसऱ्यांदा केला पराक्रम; 9व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या खेळाडूनं मारले 9 सिक्सर

TAGGED:

ALEXANDER ZVEREV VS BEN SHELTON
यूएस ओपन 2026 फायनल
अलेक्झांडर झ्वेरेव्ह
बेन शेल्टन
US OPEN FINAL 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.