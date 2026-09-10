ETV Bharat / sports

US Open 2026: अलेक्झांडर झ्वेरेव्ह-कोको गॉफ सेमीफायनसमध्ये

महिला एकेरीमध्ये, कोको गॉफनं तीन सेट्सचा चुरशीचा सामना जिंकून यूएस ओपन महिला एकेरीच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश केला.

US Open 2026
कोको गॉफ (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

न्यूयॉर्क US Open 2026 : अलेक्झांडर झ्वेरेव्हचा यूएस ओपन विजेतेपदाच्या दिशेनं प्रवास पुन्हा एकदा रुळावर आला आहे. या जर्मन स्टारनं उपांत्यपूर्व फेरीत डच खेळाडू बोटिक व्हॅन डी झँडशल्पला कोणतीही संधी न देता, हा सामना 6-2, 7-5, 6-1 अशा सरळ सेट्समध्ये जिंकला. या विजयामुळं, झ्वेरेव्हनं केवळ यूएस ओपनच्या उपांत्य फेरीतच प्रवेश केला नाही, तर जर्मन दिग्गज बोरिस बेकर यांचा दीर्घकाळचा विक्रमही मोडला. महिला एकेरीमध्ये, कोको गॉफनं तीन सेट्सचा चुरशीचा सामना जिंकून यूएस ओपन महिला एकेरीच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. आता अंतिम चारमध्ये तिचा सामना नवीन जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या एलेना रायबाकिनाशी होईल.

बेकर यांचा 36 वर्षांचा विक्रम मोडला : झ्वेरेव्हनं या हंगामात आपला 23 वा ग्रँड स्लॅम विजय नोंदवला. या विजयामुळं, त्यानं एकाच हंगामात सर्वाधिक ग्रँड स्लॅम जिंकणाऱ्या जर्मन पुरुष खेळाडूच्या विक्रमाची बरोबरी केली. यापूर्वीचा विक्रम बोरिस बेकर यांच्या नावावर होता, ज्यांनी 1989 मध्ये एका हंगामात 22 ग्रँड स्लॅम विजेतेपदं जिंकली होती. 29 वर्षीय झ्वेरेव्हनं या हंगामात एटीपी टूरवर 51 सामने जिंकून आघाडी घेतली आहे. पुरुष एकेरीच्या ड्रॉमध्ये सध्या तो एकमेव खेळाडू शिल्लक आहे, ज्याच्या नावावर आधीच एक ग्रँड स्लॅम विजेतेपद आहे.

पहिल्या सेटमध्ये पाच डबल फॉल्ट, तरीही सामन्यात वर्चस्व : झ्वेरेव्हनं सामन्याची सुरुवात सावकाश केली आणि पहिल्या सेटमध्ये पाच डबल फॉल्ट केले. मात्र, यामुळं तो फारसा खचला नाही. त्यानं व्हॅन डी झँडशल्पची सर्व्हिस दोनदा ब्रेक केली आणि पहिला सेट 6-2 नं सहज जिंकला. दुसरा सेट अधिक आव्हानात्मक ठरला. व्हॅन डी झँडशल्पनं झ्वेरेव्हच्या तुलनेनं सोप्या लयीचा फायदा घेतला, सामन्याच्या अखेरच्या क्षणी दोन ब्रेक पॉइंट्स मिळवले आणि स्कोअर बरोबरीत आणण्याच्या जवळ पोहोचला. मात्र तो या संधींचं सोनं करु शकला नाही. झ्वेरेव्हनं आपली सर्व्हिस राखली आणि सेट 7-5 नं जिंकला. तिसऱ्या सेटमध्ये, झ्वेरेव्हनं पुन्हा पूर्ण नियंत्रण मिळवलं आणि 6-1 नं विजय मिळवून सामना संपवला.

कोको गॉफची कामगिरी कशी होती? : वर्षातील शेवटच्या ग्रँड स्लॅम स्पर्धेत आपल्या दुसऱ्या विजेतेपदासाठी प्रयत्नशील असलेल्या गॉफनं, दुसऱ्या सेटच्या टायब्रेकरमध्ये दोन मॅच पॉईंट वाचवून एक उल्लेखनीय पुनरागमन केलं आणि मीरा आंद्रीवाला 2-6, 7-6 (7), 6-2 असं पराभूत केलं. यामुळं तिचा सामना रायबाकिनाशी होणार असून, तिच्यासमोर एक कठीण आव्हान उभं राहिलं आहे. यापूर्वी, रायबाकिनानं झेंग किनवेनला 3-6, 6-1, 6-4 असं पराभूत केलं, ज्यामुळं स्पर्धेनंतर डब्ल्यूटीए क्रमवारीत तिचं अव्वल स्थान निश्चित झालं.

हेही वाचा :

  1. 19-0 नं पाकिस्तानचा एकतर्फा धुव्वा उडवत भारताच्या लेकी सेमीफायनलमध्ये
  2. दुलीप ट्रॉफीचा फायनल सामना ड्रॉ, तरीही इशान किशनच्या संघाला मिळाली ट्रॉफी; कसं काय?
  3. एजबॅस्टन कसोटीचा पहिला दिवस गोलंदाजांच्या नावावर; 14 विकेट पडल्यानंतर दोन फलंदाजांची अर्धशतकं

TAGGED:

ALEXANDER ZVEREV
COCO GAUFF
अलेक्झांडर झ्वेरेव्ह सेमीफायनल
कोको गॉफ
US OPEN SEMI FINALS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.