आश्चर्यकारक! दिग्गज फलंदाजानं त्याच्या जन्मतारखेइतक्याच केल्या कसोटी कारकिर्दीत धावा
Published : April 8, 2026 at 5:13 PM IST
Alec Stewart : क्रिकेट हा असा खेळ आहे, ज्यात सामन्यागणिक नवनवीन विक्रम होत असतात. काही विक्रम मोडले जातात तर काही अमर राहतात. परंतु एका क्रिकेटपटूनं मोठा विक्रम केला नाही, पण त्याची कामगिरी निश्चितच अद्वितीय आहे. आज आपण अशा एका खेळाडूबद्दल बोलणार आहोत ज्यानं आपल्या कसोटी कारकिर्दीत तितक्याच धावा केल्या आहेत, जितकी त्याची जन्मतारीख आहे.
इंग्लंडचा महान फलंदाज ॲलेक स्टीवर्टचा वाढदिवस : 1989 मध्ये आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीला सुरुवात करणारा इंग्लंडचा फलंदाज ॲलेक स्टीवर्टचा जन्म 8 एप्रिल 1963 रोजी झाला होता. याचा अर्थ असा की, आज ॲलेक स्टीवर्टचा वाढदिवस आहे. त्याची जन्मतारीख अंकात लिहायची झाल्यास ती 8/4/63 अशी लिहिली जाईल. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की, 2003 पर्यंत कसोटी क्रिकेट खेळलेल्या ॲलेक स्टीवर्टनं जेव्हा निवृत्ती जाहीर केली, तेव्हा त्याच्या नावावर नेमक्या तितक्याच धावा होत्या.
100 पेक्षा जास्त कसोटी आणि वनडे सामने खेळलेला खेळाडू : ॲलेक स्टीवर्टनं आपल्या कसोटी कारकिर्दीत 133 कसोटी सामन्यांमध्ये 8463 धावा केल्या आहेत. जर आपण शतकांचा टप्पा (19) वगळला, तर धावांची नेमकी तीच संख्या त्याच्या जन्मतारीख, महिना आणि वर्षाशी जुळते. तुम्ही तपासू शकता. या काळात ॲलेक स्टीवर्टनं 15 शतकं आणि 45 अर्धशतकं झळकावली आहेत. असं नाही की ॲलेक स्टीवर्ट फक्त कसोटी सामनेच खेळला. तो 100 पेक्षा जास्त वनडे आणि कसोटी सामने खेळलेल्या जगातील खेळाडूंपैकी एक आहे. ॲलेक स्टीवर्टनं 170 वनडे सामन्यांमध्ये चार शतकं आणि 28 अर्धशतकांसह 6841 धावा केल्या आहेत. मात्र तो टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळू शकला नाही कारण हा फॉरमॅट सुरु होईपर्यंत तो आधीच निवृत्त झाला होता.
2003 मध्ये घेतला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निरोप : ॲलेक स्टीवर्ट 2003 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाला. पण त्यानंतर त्यांनी हौशी खेळाडू म्हणून खेळणं सुरु ठेवलं आणि 2006 मध्ये आपला शेवटचा सामना खेळला. त्याला आजही इंग्लंडचा एक महान उजव्या हाताचा फलंदाज आणि यष्टीरक्षक मानलं जातं. आज तो 63 वर्षांचा आहे. आपल्या कारकिर्दीत ॲलेक स्टीवर्टनं 15 कसोटी सामन्यांमध्ये इंग्लंडचं कर्णधारपदही भूषवलं. त्यापैकी चार सामने जिंकले, आठ गमावले आणि तीन अनिर्णित राहिले.
