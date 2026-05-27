जिद्दीला सलाम! पत्र्याचं घर, अठराविश्व दारिद्र्य; तरीही प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत अक्षयनं कोरलं सुवर्णपदकावर नाव
प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत कोल्हापुरातील एकोंडी गावच्या मल्लानं सातासमुद्रापार व्हिएतनाममध्ये झालेल्या आशियाई कुस्ती स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकुन देशाचा तिरंगा अभिमानानं फडकवला आहे.
Published : May 27, 2026 at 5:06 PM IST
कोल्हापूर Akshay Dhere Wins Gold Medal : हातपाय पसरता येतील इतकंच पत्र्याचं घर, वडिलोपार्जित एकरबर शेती आणि घरात जनावरांचा राबता, खुराकाची जमवाजमव करतानाही कुटुंबाची दमछाक व्हायची मात्र अशा प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत कोल्हापुरातील एकोंडी गावच्या मल्लानं सातासमुद्रापार व्हिएतनाममध्ये झालेल्या आशियाई कुस्ती स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकुन देशाचा तिरंगा अभिमानानं फडकवला आहे. अक्षय तानाजी ढेरे असं या 23 वर्षीय कुस्तीपटूचं नाव असून आता ऑलम्पिक स्पर्धेत भारतासाठी पदक जिंकवण्यासाठी अक्षय जीवाचं रान करेल अशा भावना अक्षयचे वडील तानाजी ढेरे यांनी व्यक्त केल्या.
57 किलो वजनी गटात जिंकलं सुवर्णपदक : व्हिएतनाममध्ये झालेल्या आशियाई कुस्ती स्पर्धेत 23 वर्षीय अक्षय ढेरेनं 57 किलो वजनी गटात सुवर्णपदकाला गवसणी घातली, अक्षयच्या घरची हालाखीची परिस्थिती असतानाही त्यानं मिळवलेलं यश नक्कीच कौतुकास्पद आहे. अक्षयचे वडील तानाजी ढेरे हे एका सहकारी संघामध्ये अल्पपगारावर गेली 20 वर्षे नोकरी करत आहेत. त्यांची घरची केवळ एक एकर शेती आहे. परंतु अक्षयमधील गुणवत्ता पाहून त्यांनी स्वतःच्या पोटाला प्रसंगी चिमटा दिला. घरच्या शेती बरोबरच गावातील इतरांच्या शेतीत काम केलं. त्याला पशुपालनाची जोड देऊन अक्षयला प्रोत्साहन दिलं. त्यांच्या या प्रोत्साहनाचं अक्षयनं अनेक मल्लांचं स्वप्न असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावून आई-वडील, प्रशिक्षकांच्या कष्टाचं चीज केलं आहे.
अक्षयची स्वप्नपूर्ती : आजोबा भाऊ ढेरे, वडील तानाजी ढेरे यांच्याकडून कुस्तीचा वारसा अक्षयला मिळाला, वयाच्या बाराव्या वर्षी गावातीलच तालमीत कुस्तीला सुरुवात केली. परंतु या ठिकाणी सरावास येणाऱ्या मर्यादांमुळं त्यानं दिंडनेर्ली इथं बाळासो राजगिरे, बेळगाव येथील रणजीत महाडिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली सरावास सुरुवात केली. यासाठी त्याला महिन्याकाठी जवळपास 10 हजार रुपयांचा खर्च येत होता. परंतु वडिलांनी स्वतःच्या इच्छा आकांक्षांना मुरड घातली आणि वर्षभरात वडील स्वतःसाठी एकच ड्रेस खरेदी करायचे. मात्र अक्षयला कोणतीही गोष्ट कमी पडू दिली नाही. दरम्यानच्या काळात अक्षय भारतीय सेना दलात भरती झाला. आता तो पुणे इथं सराव करत आहे. राज्य, राष्ट्रीय स्पर्धांमधील यशाबरोबरच तो आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतही सहभागी झाला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पदक मिळवून देण्याचं स्वन्न यानिमित्तानं पुर्ण झालं आता ऑलम्पिकमध्ये अक्षयनं देशाला सुवर्णपदक मिळवून द्यावं आणि यासाठी तो जीव तोडून मेहनत करेल, असा विश्वास अक्षयचे वडील तानाजी ढेरे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केला.
ऑलम्पिकमध्ये पदक मिळवल्याशिवाय मिरवणूक काढणार नाही : अगदी शालेय वयापासूनच अक्षयनं लाल मातीतील आणि मॅटवरील कुस्ती स्पर्धांमध्ये भाग घेत आपली चमक दाखवली होती. जिल्हा, राज्यस्तरीय स्पर्धांमध्ये मेडल, गदा मिळवल्यानंतर आई वैशालीच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तरळायचे. मिळवलेल्या यशाचं कौतुक म्हणून गावकरी गावातून मिरवणूक काढण्याचा आग्रह अक्षयकडे धरायचे. मात्र, देशासाठी ऑलम्पिकमध्ये पदक मिळवल्याशिवाय मिरवणूक काढणार नसल्याचा निश्चय अक्षयनं केला असल्याचं त्याची आई वैशाली ढेरे यांनी सांगितलं.
गावात डिजिटल फलक उभारुन अक्षयचं अभिनंदन : गुणवत्ता ही गरिबाच्या घरात जन्म घेते याचं मूर्तिमंद उदाहरण म्हणजे आमच्या गावचे भूषण अक्षय तानाजी ढेरे हा तरुण आहे. हालाखीची परिस्थिती असतानाही कुस्तीसारख्या क्षेत्रात त्यानं गावासह देशाचं नाव अभिमानानं उंचावलं आहे. अक्षयचा आम्हाला सार्थ अभिमान असून यापुढंही त्यानं चमकदार कामगिरी करावी अशी अपेक्षा गावचे सरपंच प्रकाश सुळगावे यांनी व्यक्त केली. तर या होतकरु तरुणाची परिस्थिती पाहता समाजातील दानशूर व्यक्तींनी पैलवान अक्षय ढेरेला मदतीचा हात द्यावा अशी अपेक्षा गावकरी सुरेश बोभाटे यांनी व्यक्त केली आहे. व्हिएतनाम इथं झालेल्या कुस्ती स्पर्धेत येलामन आमंगेल्दी याच्यावर 4-2 गुण फरकानं मात करत अक्षयनं सुवर्णपदकाची कमाई केली यानंतर गावकऱ्यांनी जल्लोष साजरा केला. अक्षयच्या आई-वडिलांवर कौतुकाचा वर्षाव होत असून गावकऱ्यांनी गावात डिजिटल फलक उभारुन अक्षयचं अभिनंदन केलं आहे.
