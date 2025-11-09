आरारारा खतरनाक... सलग 8 सिक्सर मारत भारतीय फलंदाजानं 11 चेंडूत ठोकल्या 50 धावा; केला विश्वविक्रम
मेघालयच्या आकाश कुमार चौधरीनं रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप सामन्यात अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध सलग आठ षटकार मारले आणि फक्त 11 चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केलं.
Published : November 9, 2025 at 5:13 PM IST
सुरत 50 Runs in 11 Balls : रविवारी सुरतमध्ये क्रिकेट इतिहासात एक नवा विक्रम रचण्यात आला. मेघालयच्या आकाश कुमार चौधरीनं रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप सामन्यात अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध अवघ्या 11 चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केलं आणि सर्वात जलद प्रथम श्रेणी अर्धशतकाचा विश्वविक्रम प्रस्थापित केला. 25 वर्षीय उजव्या हाताच्या फलंदाजानं आपल्या स्फोटक खेळीनं सर्वांना चकित केलं. त्यानं 2012 मध्ये लीसेस्टरशायरसाठी 12 चेंडूत अर्धशतक झळकावण्याचा इंग्लंडच्या वेन व्हाईटचा मागील विश्वविक्रम मोडला.
🚨 Record Alert 🚨— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 9, 2025
First player to hit eight consecutive sixes in first-class cricket ✅
Fastest fifty, off just 11 balls, in first-class cricket ✅
Meghalaya's Akash Kumar etched his name in the record books with a blistering knock of 50*(14) in the Plate Group match against… pic.twitter.com/dJbu8BVhb1
सलग 8 षटकार मारले : आकाश 8व्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आला तेव्हा मेघालयनं 576 धावा केल्या होत्या आणि त्यांचे सहा विकेट गमावले होते. मात्र आकाशनं लगेचच वर्चस्व गाजवण्यास सुरुवात केली. त्यानं काही षटकांतच अरुणाचल प्रदेशच्या गोलंदाजांना धूळ चारली. त्यानं सलग आठ षटकार मारले, त्यापैकी सहा षटकार गोलंदाज लीमार दाबीला एकाच षटकात लागले. टी-20 सामन्यांमध्येही हे दुर्मिळ दृश्य आहे. आकाश 14 चेंडूत 50 धावांवर नाबाद राहिला आणि त्याच्या खेळीमुळं मेघालयनं 6 बाद 628 धावांवर डाव घोषित केला.
History created in first-class cricket!— Arshit Yadav (@imArshit) November 9, 2025
Meghalaya’s Akash Kumar Choudhary has smashed his way into the record books with a blazing 50 off just 14 balls* against Arunachal Pradesh 🤯
- Fastest fifty in first-class history
(off 11 balls)
- Third player ever to hit six sixes… pic.twitter.com/8Sktz9BfyT
प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद अर्धशतकाचे विक्रम :
- 11 चेंडू: आकाश कुमार चौधरी (मेघालय विरुद्ध अरुणाचल प्रदेश, सुरत, 2025)
- 12 चेंडू: वेन व्हाइट (लीसेस्टरशायर विरुद्ध एसेक्स, लीसेस्टर, 2012)
- 13 चेंडू: मायकेल व्हॅन वुरेन (पूर्व प्रांत ब विरुद्ध ग्रिक्वालँड वेस्ट, क्रॅडॉक, 1984/85)
- 14 चेंडू: नेड एकर्सली (लीसेस्टरशायर विरुद्ध एसेक्स, लीसेस्टर, 2012)
- 15 चेंडू: खालिद महमूद (गुजरांवाला विरुद्ध सरगोधा, गुजरांवाला, 2000/01)
- 15 चेंडू: बंडेव सिंग (जम्मू आणि काश्मीर विरुद्ध त्रिपुरा, आगरतळा, 2015/16)
प्रथम श्रेणी क्रिकेटचा मोठा विक्रम : हा केवळ रणजी ट्रॉफीचा विक्रम नाही तर प्रथम श्रेणी क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात जलद अर्धशतक आहे. यानं देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दशकांचा जुना विक्रम मागे टाकला. भारतीयांमध्ये, मागील विक्रम जम्मू आणि काश्मीरच्या बंडेव सिंगच्या नावावर होता, ज्यानं 15 चेंडूत अर्धशतक झळकावलं होतं, जे आकाशनं सहज मोडलं. त्याच्या फलंदाजीव्यतिरिक्त, आकाशनं नंतर नवीन गोलंदाजी केली आणि पटकन विकेट घेतली. त्याच्यासाठी ही एक महत्त्वाची कामगिरी होती.
हेही वाचा :