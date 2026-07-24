क्रिकेटपटू आकाश दीप आणि मुकेश कुमार झाले DSP; बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलं नियुक्ती पत्र
भारतीय क्रिकेट संघातील दोन खेळाडू आकाश दीप आणि मुकेश कुमार यांना बिहार सरकारकडून एक मोठी भेट मिळाली आहे.
Published : July 24, 2026 at 3:57 PM IST
Akash Deep and Mukesh Kumar : भारतीय क्रिकेट संघातील दोन खेळाडू आकाश दीप आणि मुकेश कुमार यांना बिहार सरकारकडून एक मोठी भेट मिळाली आहे, ज्यामध्ये 24 जुलै रोजी दोन्ही खेळाडूंना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या वतीनं 'पदक आणा, नोकरी मिळवा' योजनेअंतर्गत पोलिस उपअधीक्षक म्हणजेच डीएसपी पदावर नियुक्त करण्यात आलं आहे. पाटणा येथील उर्जा सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमात वेगवान गोलंदाज आकाशदीप आणि मुकेश कुमार यांच्याशिवाय धावपटू पियुष राज यांची पोलीस उपनिरीक्षक पदावर नियुक्ती करण्यात आली. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्र्यांशिवाय उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी आणि क्रीडा मंत्री श्रेयसी सिंह देखील उपस्थित होते.
#WATCH | Patna: Under 'Medal Lao Naukri Pao' policy, Bihar CM Samrat Choudhary distributes appointment letters among eligible candidates. pic.twitter.com/6kVKaamUK3— ANI (@ANI) July 24, 2026
बिहारच्या एकूण 19 खेळाडूंना देण्यात आलं नियुक्ती पत्र : पाटणाच्या ऊर्जा सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमात बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी आकाश दीप आणि मुकेश कुमार यांना पदक मिळवा, नोकरी मिळवा या योजनेंतर्गत नियुक्तीपत्रं दिली, तर त्यांच्यासह एकूण 19 खेळाडूंनाही शासकीय सेवेत नियुक्तीपत्र देण्यात आले. ऍथलीट पियुष राज व्यतिरिक्त पाच पॅरा खेळाडूंसह विविध क्रीडा शाखेतील इतर खेळाडूंचाही समावेश होता. या कार्यक्रमादरम्यान बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी क्रीडा शिष्यवृत्ती निवड पत्र आणि मानधनही प्रदान केले. बिहार सरकारनं सांगितलं की, गेल्या दोन वर्षांत विविध खेळांमध्ये चमकदार कामगिरी करणाऱ्या एकूण 180 खेळाडूंची विविध सरकारी विभागांमध्ये नियुक्ती करण्यात आली आहे.
ॲथलीट सेतू मिश्राला मिळालं 37.50 लाख रुपये मानधन : बिहार सरकारनं या कार्यक्रमादरम्यान 37.50 लाख रुपयांचं मानधन आशियाई अंडर-23 मध्ये सुवर्णपदक आणि 2026 ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये रौप्य पदक जिंकणाऱ्या सेतू मिश्राला दिलं. याशिवाय याच स्पर्धेत सहभागी झालेल्या ऍथलेटिक विभास्कर कुमारला 2 लाख रुपयांचं पारितोषिक देण्यात आलं. खेळाडूंच्या कामगिरीचा गौरव करण्यासोबतच बिहार सरकार क्रीडा प्रतिभांना प्रोत्साहन देण्यावरही भर देत आहे.
#WATCH | Patna: Bihar CM Samrat Choudhary says, " this is a unique day for bihar. under 'medal lao naukri pao' policy, about 19 sportspersons are being given appointment letters. people used to say that if you study, you would go ahead and get government jobs. but this is the… https://t.co/aXQeiB81wQ pic.twitter.com/7wgEjfMxIr— ANI (@ANI) July 24, 2026
आकाश दीप आणि मुकेश कुमारचं टीम इंडियात पुनरागमन करण्यावर राहणार लक्ष : टीम इंडियाचे दोन्ही वेगवान गोलंदाज आकाश दीप आणि मुकेश कुमार सध्या संघाबाहेर असून, या दोघांचंही पुनरागमनाकडे लक्ष आहे. आयपीएल 2026 दरम्यान दुखापतीमुळं आकाश दीप संपूर्ण हंगामातून बाहेर होता, त्यानंतर आता तो कपमध्ये पुनरागमन करु शकणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मुकेश कुमार आयपीएल 2026 मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळला, परंतु त्याची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही.
हेही वाचा :
- CWG 2026 : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या इतिहासात भारतानं जिंकली एकूण 564 पदकं; कोणत्या वर्षांत झाली सर्वोत्तम कामगिरी?
- CWG 2026: रंगारंग उद्घाटन सोहळ्यानं राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेला सुरुवात; पहिल्या दिवशी भारताचा विजयी श्रीगणेशा
- आशियाई क्रीडा स्पर्धांचं क्रिकेट वेळापत्रक जाहीर; भारत-पाकिस्तान सामना होणार?