'तो एक चांगला खेळाडू आहे, पण...', शुभमन गिलला वगळल्याबद्दल अजित आगरकर काय म्हणाले?

पुढील वर्षी होणाऱ्या आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची घोषणा शनिवारी, 20 डिसेंबर रोजी मुंबईत करण्यात आली.
मुंबई Ajit Agarkar on Shubman Gill : पुढील वर्षी होणाऱ्या आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची घोषणा शनिवारी, 20 डिसेंबर रोजी मुंबईत करण्यात आली. निवडकर्त्यांनी काही आश्चर्यकारक निर्णय घेतले. शुभमन गिलला केवळ टी-20 उपकर्णधारपदावरून काढून टाकण्यात आलं नाही तर टी-20 विश्वचषकासाठी निवडलेल्या 15 सदस्यीय संघातूनही वगळण्यात आलं. 2025 च्या आशिया कप दरम्यान शुभमन भारताच्या टी-20 संघात परतला आणि त्याला उपकर्णधारपदही देण्यात आलं. मात्र त्याचा सततचा खराब फॉर्म महागात पडला.
संघाची रचना अधिक महत्त्वाची : निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर यांनी शुभमन गिलला वगळण्याबद्दल स्पष्टीकरण दिलं. आगरकर यांनी गिलचं कौतुक केलं आणि म्हटलं की तो एक चांगला खेळाडू आहे, परंतु संघ रचना अधिक महत्त्वाची आहे. आगरकर म्हणाले की संघाचं समतोल राखण्यासाठी कोणीतरी बाहेर बसणं आवश्यक आहे.
काय म्हणाले आगरकर : अजित आगरकर म्हणाले, "शुभमन उपकर्णधार होता, परंतु तो आता संघात नाही. जेव्हा गिल टी-20 खेळत नव्हता आणि कसोटी क्रिकेटमध्ये व्यस्त होता आणि अनेक टी-20 सामने कसोटी सामन्यांशी जुळत होते, तेव्हा अक्षर पटेलला उपकर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आलं. सातत्य हा चिंतेचा विषय आहे, परंतु आम्ही खरोखर संघ संयोजनाकडे पाहत आहोत. जर तुमचा यष्टीरक्षक क्रमानं वरच्या क्रमांकावर फलंदाजी करणार असेल, तर आम्हाला वाटलं की तुम्हाला असा यष्टीरक्षक हवा जो सलामीला येऊ शकेल. त्या वेळी जितेश होता. शुभमन एक उत्तम खेळाडू आहे आणि त्याचं वगळणं दुर्दैवी आहे. रिंकू सिंगला संघात समाविष्ट करण्यात आलं आहे, जो खालच्या मधल्या फळीत एक चांगला पर्याय प्रदान करतो."
संघ निवड सोपी नाही : अजित आगरकर पुढे म्हणाले की भारतीय क्रिकेटमध्ये पर्यायांची कमतरता नाही. आगरकरनं स्पष्ट केले, "प्रत्येकाचं वेगवेगळं मत असू शकते. खेळाडू निवडणं सोपं नाही. आम्हाला अजूनही असं वाटते की शुभमन एक उत्तम खेळाडू आहे. फॉर्ममध्ये चढ-उतार असतात, परंतु संघ संयोजन अधिक महत्त्वाचे आहे. कोणीतरी बाहेर बसावं लागतं आणि याचा अर्थ असा नाही की खेळाडू वाईट आहे."
गिलचा फॉर्म खराब : शुभमन गिल अलिकडेच दुखापतींशी झुंजत आहे. गेल्या महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेदरम्यान त्याला मानेच्या दुखापतीचा त्रास झाला, ज्यामुळं त्याला रुग्णालयात दाखल करावं लागलं आणि वनडे मालिकेतून तो बाहेर पडला. त्यानंतर तो टी-20 मालिकेसाठी परतला, त्यानं फक्त 4, 0 आणि 28 धावा केल्या. त्यानंतर, लखनऊ टी-20 पूर्वी, शुभमनला आणखी एक दुखापत झाली, ज्यामुळं तो अहमदाबादमधील निर्णायक सामन्यात खेळू शकला नाही. कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं सांगितलं की त्याला किरकोळ दुखापत झाली आहे. मात्र, असं दिसतं की भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (BCCI) संघ निवडीपूर्वीच त्याच्या भविष्याबाबत मोठा निर्णय घेतला होता.
