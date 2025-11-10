ETV Bharat / sports

अखेर अजिंक्य नाईक यांची एमसीएच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड, निवडीनंतर काय म्हणाले नाईक ?

मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी अजिंक्य नाईक यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. या निवडणुकीत अनेक दिग्गजांनी अर्ज भरले होते, मात्र अजिंक्य नाईक यांनी बाजी मारली.

Ajinkya Naik On MCA President
अजिंक्य नाईक (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 10, 2025 at 7:53 PM IST

2 Min Read
मुंबई : देशातील मुंबई क्रिकेट असोसिएशन या क्रिकेट संघटनेला मोठा इतिहास आहे. गेल्या काही दिवसांपासून जसा राजकारणातील निवडणुकीच्या रिंगणात उमेदवारी अर्ज आणि कोणत्या उमेदवाराला कोण पाठिंबा देणार? अशी रंगत पाहयला मिळते, तसा काहीसा सस्पेन्स एमसीएच्या निवडणुकीत पाहायला मिळाला. पण अखेर हा सस्पेन्स आज संपला आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी अजिंक्य नाईक यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. "या निवडणूक प्रक्रियेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शरद पवारांनी सपोर्ट केला. तसेच मंत्री आशिष शेलार यांनी आम्हाला खूप मदत केली. त्यामुळं ही निवडणूक बिनविरोध झाली," अशी प्रतिक्रिया निवडीनंतर अजिंक्य नाईक यांनी दिली.

Ajinkya Naik On MCA President
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजिंक्य नाईक (ETV Bharat Reporter)

अनेक उमेदवारांनी घेतले अर्ज मागे : एमसीएच्या निवडणुकीत यावेळी मोठ्या प्रमाणात राजकीय क्षेत्रातील लोकांनी रस घेतला. अनेकांनी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केला. मात्र अखेरच्या दिवशी अंतिम क्षणी मोठ्या हालचाली घडल्या. अनेकांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. परिणामी एमसीए अध्यक्षपदाची निवडणूक बिनविरोध पार पडली. विद्यमान अध्यक्ष असणारे अजिंक्य नाईक हेच पुन्हा एकदा एमसीएच्या अध्यक्षपदी विराजमान झाले आहेत. आता एमसीएच्या उपाध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार या पदांसाठी 12 नोव्हेंबर रोजी निवडणूक होणार आहे. मात्र त्याआधीच अध्यक्षांची बिनविरोध निवड झाली आहे.

Ajinkya Naik On MCA President
अजिंक्य नाईक (ETV Bharat Reporter)

राजकीय नेत्यांनी भरले होते अर्ज : एमसीए निवडणुकीसाठी भाजपा नेते तथा आमदार प्रसाद लाड यांनी सुद्धा अध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केला. याव्यतिरिक्त विहंग सरनाईक आणि डायना एडल्जी यांनीही उमेदवारी अर्ज मागे घेतलेत. तर आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव आणि खजिनदार या पदांसाठी अर्ज दाखल केला होता. तर आमदार जितेंद्र आव्हाडांनी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, खजिनदार पदांसाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र अध्यक्ष पदासाठी सर्वांनी अर्ज मागे घेतलेत. या निवडणुकीत अनेक राजकीय नेत्यांनी निवडणुकीच्या रिंगणात फिल्डिंग लावली. मात्र रविवारपासून पडद्यामागे अनेक घडामोडी आणि हालचालीना वेग आला. अध्यक्षपदाचा पेच सुटावा, यासाठी ज्येष्ठ नेते शरद पवार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री आशिष शेलार हे ऐकमेकांच्या संपर्कात होते. त्यांच्या विचारविनिमयानं हा पेच सुटल्याचं बोललं जाते. दरम्यान, आता उपाध्यक्षपदासाठी जितेंद्र आव्हाड विरुद्ध नवीन शेट्टी अशी लढत होणार आहे. तर इतर पदांवर 12 नोव्हेंबर रोजी कुणाची वर्णी लागते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

मुंबई क्रिकेटचा इतिहास जपला पाहिजे : "या निवडणूक प्रक्रियेत मुख्यमंत्री आणि शरद पवारांनी सपोर्ट केला. तसेच मंत्री आशिष शेलार यांनी आम्हाला खूप मदत केली. त्यामुळं ही निवडणूक बिनविरोध झाली," अशी प्रतिक्रिया निवडीनंतर अजिंक्य नाईक यांनी दिली. दरम्यान, तुमच्या बिनविरोध निवडीला कोर्टात आव्हान दिलं आहे, त्यामुळं आणखी काही पेच निर्माण होईल का, असा प्रश्न अजिक्य नाईक यांना विचारला असता, "यामध्ये जी प्रोसेस आहे, त्याला माझे वकील फेस करताहेत. मुंबई क्रिकेट असोसिएशन म्हणून ते आपली बाजू मांडताहेत. त्यामुळं येणारा निर्णय काही दिवसात समजेल. मुंबई क्रिकेट असोसिएशन हे देशामध्ये एक महत्वाची भूमिका बजावते. मुख्यमंत्री आणि शरद पवार यांचे एकमत झाले की, मुंबई क्रिकेट असोसिएशनमधील जो इतिहास आहे, लिगशी आहे ती पुढं नेली पाहिजे. यासाठी या नेत्यांनी पाठिंबा दिल्यामुळं माझी बिनविरोध निवड झाली आहे," असं निवडीनंतर अजिंक्य नाईक यांनी प्रतिक्रिया दिली. "एमसीए ही एक फॅमिली आहे. या फॅमिलीत भांडणं असतात. पण शेवटी आमच्या सर्वाचा एकच कॉमन अजेंडा आहे, तो म्हणजे क्रिकेट, त्यावर आम्ही काम करू," असं नाईक म्हणाले.

