सुपर ओव्हरमध्ये दोन्ही संघांच्या फलंदाजांनी काढली नाही एकही धाव; तरीही भारतीय संघ कसा हरला?
आशिया कप रायझिंग स्टार्सच्या एका रोमांचक उपांत्य सामन्यात, बांगलादेश अ संघानं भारत अ संघावर विजय मिळवला आणि अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
Published : November 22, 2025 at 9:44 AM IST
दोहा Asia Cup Rising Star 2025 : आशिया कप रायझिंग स्टार्सच्या उपांत्य फेरीत, भारत अ क्रिकेट संघाचा बांगलादेश अ संघानं सुपर ओव्हरमध्ये पराभव केला. भारत अ संघाचा कर्णधार जितेश शर्मानं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. बांगलादेश अ संघानं प्रथम फलंदाजी करत एकूण 194 धावा केल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतानंही निर्धारित 20 षटकांत 194 धावा केल्या. त्यामुळं सामना बरोबरीत सुटला. परिणामी सामन्याचा निकाल निश्चित करण्यासाठी सुपर ओव्हर घेण्यात आली.
भारत अ संघाच्या सुपर ओव्हरमध्ये शून्य धावा : भारत अ संघ सुपर ओव्हरमध्ये फलंदाजी करण्यासाठी मैदानात उतरले तेव्हा जितेश शर्मा आणि रमणदीप सिंग यांनी फलंदाजीची सुरुवात केली. बांगलादेश संघाकडून रिपन मोंडोल यांनी गोलंदाजीची सुरुवात केली. त्यानं षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर जितेश शर्माला क्लीन बोल्ड केलं, ज्यामुळं स्टेडियम शांत झाले. त्यानंतर आशुतोष शर्मा फलंदाजीसाठी आला आणि मोठा स्ट्रोक करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो झेलबाद झाला. अशाप्रकारे, भारतानं सुपर ओव्हरच्या पहिल्या दोन चेंडूत दोन विकेट गमावल्या, ज्यामुळं संघाला शून्य धावा मिळाल्या. बांगलादेशला आता सुपर ओव्हर जिंकण्यासाठी एका धावेची आवश्यकता होती.
बांगलादेशचे फलंदाजही धावा करु शकले नाही : सुपर ओव्हरमध्ये बांगलादेशकडून फलंदाजीसाठी यासिर अली आणि झीशान आलम आले. भारताकडून फिरकी गोलंदाज सुयश शर्मानं गोलंदाजी केली. त्यानंही पहिल्याच चेंडूवर यासिरला बाद केलं. यासिरने चौकार शोधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु रमनदीपनं एक शानदार झेल घेतला. नंतर पंचांनी परिस्थितीचे अनेक कोनातून परीक्षण केलं आणि बांगलादेश अ फलंदाजाला बाद देण्यात आले. बांगलादेशला विजयासाठी अजूनही एक धाव हवी होती. पुढच्याच चेंडूवर सुयशनं वाईड टाकला आणि बांगलादेश अ संघाचा विजय निश्चित झाला. भारतीय फलंदाज सुपर ओव्हरमध्ये एकही धाव काढू शकले नाहीत. त्यानंतर, बांगलादेशचे फलंदाजही सुपर ओव्हरमध्ये एकही धाव काढू शकले नाहीत. मात्र, सुयश शर्मानं वाईड टाकला, यामुळं बांगलादेश अ संघाचा विजय झाला.
पाकिस्तान बांगलादेश फायनलमध्ये : आशिया कप रायझिंग स्टार्स 2025 च्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात, पाकिस्तान शाहिन्सनं श्रीलंका अ संघाचा 5 धावांनी पराभव केला आणि अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केलं, जिथं त्यांचा सामना बांगलादेश अ संघाशी होईल. प्रथम फलंदाजी करताना, पाकिस्तान शाहिन्सनं 153 धावा केल्या, तर श्रीलंकेला फक्त 148 धावा करता आल्या.
