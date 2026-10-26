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भारतात पहिल्यांदाच होणार वेटलिफ्टिंग जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा; कोणत्या शहरात रंगणार थरार? IWF ची घोषणा

गुजरातचं अहमदाबाद शहर 2029 च्या वरिष्ठ वेटलिफ्टिंग जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेचं यजमानपद भूषवणार आहे.

Weightlifting World Championships
भारतात पहिल्यांदाच होणार वेटलिफ्टिंग जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 26, 2026 at 2:00 PM IST

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अहमदाबाद Weightlifting World Championships : गुजरातचं अहमदाबाद शहर 2029 च्या वरिष्ठ वेटलिफ्टिंग जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेचं यजमानपद भूषवणार आहे. आंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघानं (IWF) चीनमधील निंगबो इथं झालेल्या आपल्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीनंतर रविवारी ही अधिकृत घोषणा केली. या स्पर्धेमुळं भारत प्रथमच वरिष्ठ वेटलिफ्टिंग जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेचं आयोजन करणार आहे.

2029 आणि 2030 साठी यजमान शहरांची निवड : आंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघानं (IWF) आपल्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत 2029 आणि 2030 च्या वरिष्ठ जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी यजमान शहरांची निवड केली. 2029 ची स्पर्धा अहमदाबादमध्ये, तर 2030 ची स्पर्धा रशियाची राजधानी मॉस्को इथं आयोजित केली जाईल. याव्यतिरिक्त, मंडळानें 2028 ची जागतिक युवा वेटलिफ्टिंग अजिंक्यपद स्पर्धा कोसोवोची राजधानी प्रिश्तिना इथं, आणि 2028 ची जागतिक कनिष्ठ अजिंक्यपद स्पर्धा व्हेनेझुएलाची राजधानी काराकास इथं आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला.

भारतात प्रथमच होणार या स्पर्धेचं आयोजन : अहमदाबादमध्ये वरिष्ठ वेटलिफ्टिंग जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेचं आयोजन होणं, ही भारतीय खेळांसाठी एक मोठी उपलब्धी आहे. आयडब्ल्यूएफचे (IWF) महासचिव जोस क्विनोनेस यांनी सांगितलं की, फेडरेशनला मिळालेलं सर्व यजमानपदाचे प्रस्ताव उत्कृष्ट होते आणि संबंधित देशांमधील स्पर्धा यशस्वी होतील, असा त्यांना विश्वास आहे. त्यांनी असंही सांगितलं की, कोसोवो, व्हेनेझुएला आणि भारत प्रथमच आयडब्ल्यूएफच्या जागतिक दर्जाच्या स्पर्धांचं आयोजन करतील. यावरुन असं दिसून येतं की, वेटलिफ्टिंगचा खेळ जगभरात विस्तारत आहे आणि विविध देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित करण्याची आवड वाढत आहे.

अहमदाबादमध्ये अनेक प्रमुख क्रीडा स्पर्धांचं आयोजन : अहमदाबादला 2029 च्या वेटलिफ्टिंग जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेचं यजमानपद मिळणार असून, त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय क्रीडा नकाशावर या शहराचं स्थान अधिक मजबूत होईल. यापूर्वी अहमदाबादला 2030 च्या राष्ट्रकुल खेळांचं यजमानपद मिळालं आहे. याशिवाय, भारत 2036 च्या ऑलिम्पिक खेळांसाठीही प्रयत्नशील आहे. अशा परिस्थितीत, अहमदाबादमध्ये प्रमुख क्रीडा स्पर्धांची सातत्यपूर्ण तयारी आणि आयोजन हे भारताची आंतरराष्ट्रीय क्रीडा उपस्थिती वाढवण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानलं जातं.

चार जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धांच्या यजमानांबाबत एकाच वेळी निर्णय : आंतरराष्ट्रीय विश्वचषक स्पर्धेनं (IWF) म्हटलं आहे की, चारही जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धांसाठी यजमान देशांची एकाच वेळी निवड करण्याचा उद्देश आगामी वर्षांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचं वेळापत्रक सुव्यवस्थित आणि अधिक मजबूत करणं हा आहे. या निर्णयामुळं यजमान देशांना स्पर्धांची तयारी वेळेवर सुरु करण्यास मदत होईल.

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TAGGED:

वेटलिफ्टिंग जागतिक स्पर्धा
WEIGHTLIFTING WORLD CHAMPIONSHIPS
2029 वेटलिफ्टिंग जागतिक अजिंक्यपद
आंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघ
WORLD CHAMPIONSHIPS IN 2029

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