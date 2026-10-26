भारतात पहिल्यांदाच होणार वेटलिफ्टिंग जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा; कोणत्या शहरात रंगणार थरार? IWF ची घोषणा
गुजरातचं अहमदाबाद शहर 2029 च्या वरिष्ठ वेटलिफ्टिंग जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेचं यजमानपद भूषवणार आहे.
Published : October 26, 2026 at 2:00 PM IST
अहमदाबाद Weightlifting World Championships : गुजरातचं अहमदाबाद शहर 2029 च्या वरिष्ठ वेटलिफ्टिंग जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेचं यजमानपद भूषवणार आहे. आंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघानं (IWF) चीनमधील निंगबो इथं झालेल्या आपल्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीनंतर रविवारी ही अधिकृत घोषणा केली. या स्पर्धेमुळं भारत प्रथमच वरिष्ठ वेटलिफ्टिंग जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेचं आयोजन करणार आहे.
𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐭𝐨 𝐇𝐨𝐬𝐭 𝐒𝐞𝐧𝐢𝐨𝐫 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐖𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭𝐥𝐢𝐟𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐓𝐢𝐦𝐞 🏋️ The International Weightlifting Federation (IWF) has announced that Ahmedabad will host the Senior World Weightlifting Championships in 2029. 🏋️ This will be the first time India hosts the senior edition of the prestigious global event. #Weightlifting #Ahmedabad #India— All India Radio News (@airnewsalerts) October 26, 2026
2029 आणि 2030 साठी यजमान शहरांची निवड : आंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघानं (IWF) आपल्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत 2029 आणि 2030 च्या वरिष्ठ जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी यजमान शहरांची निवड केली. 2029 ची स्पर्धा अहमदाबादमध्ये, तर 2030 ची स्पर्धा रशियाची राजधानी मॉस्को इथं आयोजित केली जाईल. याव्यतिरिक्त, मंडळानें 2028 ची जागतिक युवा वेटलिफ्टिंग अजिंक्यपद स्पर्धा कोसोवोची राजधानी प्रिश्तिना इथं, आणि 2028 ची जागतिक कनिष्ठ अजिंक्यपद स्पर्धा व्हेनेझुएलाची राजधानी काराकास इथं आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला.
भारतात प्रथमच होणार या स्पर्धेचं आयोजन : अहमदाबादमध्ये वरिष्ठ वेटलिफ्टिंग जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेचं आयोजन होणं, ही भारतीय खेळांसाठी एक मोठी उपलब्धी आहे. आयडब्ल्यूएफचे (IWF) महासचिव जोस क्विनोनेस यांनी सांगितलं की, फेडरेशनला मिळालेलं सर्व यजमानपदाचे प्रस्ताव उत्कृष्ट होते आणि संबंधित देशांमधील स्पर्धा यशस्वी होतील, असा त्यांना विश्वास आहे. त्यांनी असंही सांगितलं की, कोसोवो, व्हेनेझुएला आणि भारत प्रथमच आयडब्ल्यूएफच्या जागतिक दर्जाच्या स्पर्धांचं आयोजन करतील. यावरुन असं दिसून येतं की, वेटलिफ्टिंगचा खेळ जगभरात विस्तारत आहे आणि विविध देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित करण्याची आवड वाढत आहे.
BIG NEWS for India! Ahmedabad will host the 2029 IWF World Weightlifting Championships! After the Commonwealth Weightlifting Championships 2025 and the Asian Weightlifting Championships 2026, the world's best weightlifters are now coming to Gujarat.— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) October 25, 2026
अहमदाबादमध्ये अनेक प्रमुख क्रीडा स्पर्धांचं आयोजन : अहमदाबादला 2029 च्या वेटलिफ्टिंग जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेचं यजमानपद मिळणार असून, त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय क्रीडा नकाशावर या शहराचं स्थान अधिक मजबूत होईल. यापूर्वी अहमदाबादला 2030 च्या राष्ट्रकुल खेळांचं यजमानपद मिळालं आहे. याशिवाय, भारत 2036 च्या ऑलिम्पिक खेळांसाठीही प्रयत्नशील आहे. अशा परिस्थितीत, अहमदाबादमध्ये प्रमुख क्रीडा स्पर्धांची सातत्यपूर्ण तयारी आणि आयोजन हे भारताची आंतरराष्ट्रीय क्रीडा उपस्थिती वाढवण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानलं जातं.
चार जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धांच्या यजमानांबाबत एकाच वेळी निर्णय : आंतरराष्ट्रीय विश्वचषक स्पर्धेनं (IWF) म्हटलं आहे की, चारही जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धांसाठी यजमान देशांची एकाच वेळी निवड करण्याचा उद्देश आगामी वर्षांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचं वेळापत्रक सुव्यवस्थित आणि अधिक मजबूत करणं हा आहे. या निर्णयामुळं यजमान देशांना स्पर्धांची तयारी वेळेवर सुरु करण्यास मदत होईल.
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