टेस्ट आणि वनडे नंतर आता भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेत होणार टी-20 मालिका; कधी आणि कुठं होणार सामने?
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळणार आहेत. पहिला टी-20 सामना मंगळवारी (9 डिसेंबर) कटकमध्ये खेळवला जाईल.
Published : December 8, 2025 at 10:12 AM IST
कटक IND vs SA T20I Series : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिका गमावल्यानंतर भारतीय क्रिकेट संघानं जोरदार पुनरागमन केलं आणि वनडे मालिका जिंकली. टीम इंडियानं तीन सामन्यांची वनडे मालिका 2-1 अशी जिंकली. विराट कोहलीनं वनडे मालिकेत शानदार कामगिरी केली. त्यानं सलग दोन शतकं आणि एका अर्धशतकाच्या मदतीनं 300 हून अधिक धावा केल्या. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका आता पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळतील. या मालिकेत भारत विराट कोहलीच्या सेवा वापरु शकणार नाही. टी-20 मालिकेसाठी भारतीय संघ बदलण्यात आला आहे. कर्णधारही बदलण्यात आला आहे. सूर्यकुमार यादव भारतीय संघाचं नेतृत्व करेल. टी-20 मालिकेद्वारे, भारतीय संघ पुढील वर्षी होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकासाठी योग्य संघाचा शोध घेईल.
David Miller reflects on the skyball challenge and how both sides have consistently pushed each other with top-quality cricket. 🏏— Star Sports (@StarSportsIndia) December 7, 2025
Next up ▶ #INDvSA, 1st T20I 👉 TUE, 9th DEC, 6:00 PM pic.twitter.com/luWXwD2QeJ
दोन्ही संघांत आक्रमक खेळाडूंचा भरणा : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांनी आधीच T20 मालिकेसाठी त्यांचे संघ जाहीर केले आहेत. एडेन मार्कराम दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाचं नेतृत्व करेल. दोन्ही संघांमध्ये अनेक प्रमुख खेळाडू आहेत जे एकट्यानं सामन्याचा निकाल बदलू शकतात. भारतीय संघात अभिषेक शर्मा आणि तिलक वर्मा सारखे टी-20 तज्ञ आहेत, तर दक्षिण आफ्रिकेच्या संघात कर्णधार मार्कराम आणि ब्रेव्हिस सारखे तरुण स्टार खेळाडू आहेत. तसंच शुभमन गिल आणि जसप्रीत बुमराह टी-20 मालिकेत परतणार आहेत. दुखापतीमुळं गिल वनडे मालिकेतून बाहेर पडला होता. तसंच वनडे मालिकेसाठी जसप्रीत बुमराहला विश्रांती देण्यात आली. हार्दिक पंड्या देखील टी-20 मध्ये आपलं कौशल्य दाखवताना दिसेल.
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टी-20 सामने कधी होणार : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिला टी-20 सामना मंगळवारी कटक इथं खेळला जाईल. मालिकेतील दुसरा टी-20 सामना 11 डिसेंबर रोजी नवीन चंदीगड इथं, तर तिसरा 14 डिसेंबर रोजी धर्मशाळा इथं खेळला जाईल. चौथा टी-20 सामना 17 डिसेंबर रोजी लखनऊ इथं आणि पाचवा आणि शेवटचा टी-20 सामना 19 डिसेंबर रोजी अहमदाबाद इथं खेळला जाईल. सर्व सामने संध्याकाळी 7 वाजता सुरु होतील. सामन्याच्या अर्धा तास आधी, म्हणजे संध्याकाळी 6:30 वाजता टॉस होईल.
In their previous T20I series against 🇿🇦, @IamSanjuSamson & @TilakV9 didn’t just perform, they went full HITTING MODE! 😎🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) December 8, 2025
IYKYK! 🗿#INDvSA, 1st T20I 👉 TUE, 9th DEC, 6:00 PM pic.twitter.com/AhAd0J3kZY
टी-20 मालिकेसाठी भारतीय संघ :
भारत : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, संजू सॅमसन, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, हर्षित राणा आणि वॉशिंग्टन सुंदर.
दक्षिण आफ्रिका : एडेन मार्कराम (कर्णधार), ओटनील बार्टमन, कॉर्बिन बॉश, देवाल्ड ब्रेव्हिस, क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), डोनोवन फरेरा, रीझा हेंड्रिक्स, मार्को जानसेन, केशव महाराज, डेव्हिड मिलर, जॉर्ज लिंडे, लुंगी एनगिडी, अँरिच नॉर्टजे, लुथो सिपामला आणि ट्रिस्टन स्टब्स.
हेही वाचा :
- ज्युनियर हॉकी विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत टीम इंडियाचा पराभव; कांस्यपदकासाठी अर्जेंटिनाशी भिडणार
- 39व्या पुणे अंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन स्पर्धेत इथोपियाच्या खेळाडूंचा दबदबा तर महिलांमध्ये भारतीय साक्षी जडियाला विजेती
- वैद्यकीय महाविद्यालयाचं मैदान नव्हे तर क्रिकेटपटूंची खाण; आतापर्यंत जितेश शर्मासारख्या अनेक क्रिकेटपटूंना घडवलं