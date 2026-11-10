पंतप्रधान मोदींनंतर सूर्यानं घेतली गृहमंत्री अमित शाहांची भेट; सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हणाला...
भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं आपल्या कुटुंबासह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली.
Published : November 10, 2026 at 12:11 PM IST
नवी दिल्ली Suryakumar Yadav : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं आपल्या कुटुंबासह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर सूर्यानं सोशल मीडियावर लिहिलं की, अमित शाह यांच्या दूरदृष्टीतील विचार त्याला प्रेरणा देतो. विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच सूर्यानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेतली होती. यादवनं पत्नी देविशा शेट्टी आणि मुलीसह गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. भेटीदरम्यान त्यांनी शाह यांना आपला टी-20 विश्वचषक पदक दाखवलं आणि एक स्मृतिचिन्ह भेट दिलं. सूर्यकुमार यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबतच्या भेटीचे तीन फोटो शेअर केले.
काय लिहिलं सूर्यानं : गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भेटीनंतर सूर्यकुमार यादव यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर लिहिलं, "माझ्या कुटुंबासह माननीय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना भेटून खूप आनंद झाला. ही अशा दुर्मिळ भेटींपैकी एक होती, जिनं कधीही कल्पना न केलेल्या सीमा ओलांडल्या. त्यांच्या दूरदृष्टीनं मला खरोखरच प्रेरणा मिळाली आहे, ज्यात राष्ट्रीय सुरक्षेपासून ते क्रीडा आणि अध्यात्मापर्यंतच्या असाधारण विषयांचा समावेश आहे."
Glad to have met Hon’ble Union Home Minister Shri @AmitShah Ji with my family. It was one of those rare meetings that push the frontiers one never knew existed. Truly inspired by the sagacity of his vision, which spans an extraordinary range of subjects, from national security to sports and spirituality.— Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) November 9, 2026
पंतप्रधान मोदी यांनी केला होता राम आणि सरयू यांचा उल्लेख : सूर्यकुमार यादव यांच्या दिल्ली दौऱ्यादरम्यान ही भेट झाली. यापूर्वी शनिवारी, सूर्यानं त्याच्या कुटुंबासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. दिवाळीच्या सुमारास झालेल्या त्या भेटीचं वर्णन सूर्यकुमार यादवनं एक आशीर्वाद आणि हृदयस्पर्शी क्षण असं केलं. तर पंतप्रधान मोदी यांनीही त्या भेटीची आठवण करुन देत म्हटलं होतं की, दिवाळीच्या वातावरणात प्रभू राम आणि सरयू नदीच्या आगमनानं वातावरण अधिकच पवित्र झालं होतं.
सूर्यकुमार यादवनं जिंकले दोन विश्वचषक : सूर्यकुमार यादव 2024 आणि 2026 च्या टी-20 विश्वचषक विजेत्या संघांचा सदस्य होता. त्यानं 2026 मध्ये संघाचं कर्णधारपदही भूषवलं होतं. क्रीडा जगतातील त्याचं योगदान पाहता, देशाच्या सर्वोच्च नेत्यांसोबतच्या त्याच्या भेटी महत्त्वपूर्ण मानल्या जात आहेत. अमित शाह यांच्यासोबतच्या भेटीदरम्यान राष्ट्रीय सुरक्षा, क्रीडा आणि अध्यात्म यांसारख्या विषयांवर चर्चा झाली, ज्याचा सूर्यकुमार यादववर खोलवर परिणाम झाला.
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