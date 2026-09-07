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भारतापाठोपाठ आणखी संघ सेमीफायनलमध्ये; सलग तीन विजय मिळवत गाठली उपांत्य फेरी

महिला आशिया कप 2026 च्या 10 व्या सामन्यात श्रीलंका महिला क्रिकेट संघानं बांगलादेशला पराभूत करुन उपांत्य फेरीत प्रवेश केला.

Women's Asia Cup 2026
श्रीलंका महिला क्रिकेट संघ (संग्रहित छायाचित्र) (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 9:24 AM IST

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दुबई Women's Asia Cup 2026 : महिला आशिया कप 2026 च्या 10 व्या सामन्यात श्रीलंका महिला क्रिकेट संघानं बांगलादेशला पराभूत करुन उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. स्पर्धेतील हा त्यांचा सलग तिसरा विजय होता. बांगलादेशनं दिलेलं 115 धावांचं लक्ष्य गाठताना श्रीलंकेची सुरुवात अत्यंत खराब झाली, कर्णधार चमारी अटापट्टूसह अवघ्या 44 धावांत त्यांचे पाच खेळाडू बाद झाले. काही काळासाठी सामन्यावर बांगलादेशचं पूर्ण नियंत्रण असल्याचं वाटत होतं, परंतु पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या हर्षिता समरविक्रमानं सामन्याचं चित्र पालटलं आणि संघाला विजयाकडे नेलं. या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल तिला सामनावीर म्हणून गौरविण्यात आलं. श्रीलंकेच्या आधीच भारतीय संघ उपांत्य फेरीत पोहोचला होता.

बांगलादेशनं केल्या 114 धावा : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना बांगलादेशनं 20 षटकांत आठ गडी गमावून केवळ 114 धावा केल्या. संघासाठी शोभना मोस्तारी सर्वाधिक 34 धावा करणारी खेळाडू ठरली. दिलारा अख्तरनं 26, तर जुवैरिया फिरदौस आणि फहिमा खातून यांनी प्रत्येकी 14 धावा केल्या. चामुडी प्रबोधानं श्रीलंकेसाठी तीन बळी घेतले.

श्रीलंकेची सुरुवात निराशाजनक : 115 धावांचं लक्ष्य गाठताना श्रीलंकेची सुरुवात निराशाजनक झाली. कर्णधार चमारी अटापट्टू पहिल्याच षटकात केवळ एका धावेवर बाद झाली आणि पॉवरप्ले संपेपर्यंत श्रीलंकेनं आणखी दोन गडी गमावले होते. त्यानंतर नवव्या आणि दहाव्या षटकात विष्मी गुणरत्ने आणि कविशा दिलहरी बाद झाल्यानं संघाच्या अडचणी आणखी वाढल्या. केवळ 44 धावांत पाच गडी बाद झाल्यानं श्रीलंका संघ अडचणीत सापडला होता आणि बांगलादेशनं सामन्यावर आपली पकड घट्ट केल्याचं दिसत होतं.

हर्षिता 48 धावांवर नाबाद : पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या हर्षिता समरविक्रमानं नीलाक्षिका सिल्वासोबत सहाव्या विकेटसाठी 38 धावांची भागीदारी करत एक संस्मरणीय खेळी केली. शेवटच्या तीन षटकांत 29 धावांची गरज असताना, तिनं 18 व्या षटकात 16 धावा आणि 19 व्या षटकात 11 धावा करुन सामना श्रीलंकेच्या बाजूनं फिरवला. श्रीलंकेनं 19 व्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर चार गडी राखून सामना जिंकला. हर्षिता चार चौकार आणि दोन षटकारांसह 48 धावांवर नाबाद राहिली आणि तिला सामनावीर म्हणून गौरवण्यात आलं. या विजयामुळं, भारतापाठोपाठ उपांत्य फेरी गाठणारा श्रीलंका हा दुसरा संघ ठरला.

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TAGGED:

SRI LANKA QUALIFY FOR SEMIFINAL
SRI LANKA BEAT BANGLADESH
श्रीलंका महिला क्रिकेट संघ
महिला आशिया कप 2026
WOMENS ASIA CUP 2026

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