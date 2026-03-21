KKR ला मोठा धक्का; हर्षित राणानंतर 'हा' भारतीय वेगवान गोलंदाज IPL बाहेर
आयपीएल 2026 च्या आधी कोलकाता नाईट रायडर्सच्या अडचणी कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. स्टार वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा दुखापतीमुळं स्पर्धेतून आधीच बाहेर पडला आहे.
Published : March 21, 2026 at 5:13 PM IST
कोलकाता IPL 2026 : आयपीएल 2026 च्या आधी कोलकाता नाईट रायडर्सच्या अडचणी कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. स्टार वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा दुखापतीमुळं स्पर्धेतून आधीच बाहेर पडला आहे. आता, केकेआरचा आणखी एक भारतीय वेगवान गोलंदाज आगामी आयपीएल हंगामातून बाहेर झाला आहे. तो खेळाडू दुसरा कोणी नसून आकाश दीप आहे. श्रीलंकेचा वेगवान गोलंदाज मथिशा पाथिराना देखील अद्याप तंदुरुस्त नाही. परिणामी, वेगवान गोलंदाजांना होणाऱ्या सततच्या दुखापती केकेआरसाठी एक समस्या बनून राहिली आहे.
🚨 KOLKATA KNIGHT RIDERS INJURED PLAYERS LIST🚨— Cricket Central (@CricketCentrl) March 21, 2026
- Akash Deep (Ruled Out)
- Harshit Rana (Ruled Out)
- Matheesha Pathirana pic.twitter.com/lzrj8ANQJ5
1 कोटी रुपयांना घेतलं होतं विकत : क्रिकबझच्या वृत्तानुसार, आकाश दीप आयपीएल 2026 मध्ये खेळू शकणार नाही. कोलकाता नाईट रायडर्सच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं पुष्टी केली आहे की आकाश दीप या हंगामात खेळणार नाही. केकेआरच्या अधिकाऱ्यानं सांगितलं, "दुर्दैवानं, तो आयपीएलमधून, संपूर्ण हंगामातून बाहेर आहे." बंगालच्या 29 वर्षीय वेगवान गोलंदाजाला फ्रँचायझीनं गेल्या वर्षी अबू धाबी इथं झालेल्या मिनी-लिलावात 1 कोटी रुपयांच्या मूळ किमतीत विकत घेतलं होतं. हर्षित राणाच्या अनुपस्थितीत आकाश दीप वेगवान गोलंदाजीचं नेतृत्व करेल अशी अपेक्षा होती. त्याचं संघातून बाहेर पडणं हा केकेआरसाठी एक मोठा धक्का आहे.
🚨 BREAKING 🚨— Cricbuzz (@cricbuzz) March 21, 2026
KKR suffer another injury blow as Akash Deep is ruled out of #IPL2026 pic.twitter.com/ZTgFGl73mr
14 आयपीएल सामने खेळले : बंगालकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळणाऱ्या आकाश दीपला त्याच्या संपूर्ण कारकिर्दीत दुखापतींनी ग्रासलं आहे. त्यानं आतापर्यंत 14 आयपीएल सामने खेळले असून, त्यात 11.82 च्या इकॉनॉमी रेटनं 10 बळी घेतले आहेत. गेल्या हंगामात तो लखनऊ संघाचा भाग होता, जिथं त्यानं 6 सामने खेळून 3 बळी घेतले होते. त्याला अद्याप कोणत्याही हंगामातील सर्व सामने खेळायचे आहेत. आकाश दीपनं 2022 मध्ये आयपीएलमध्ये पदार्पण केले.
आकाश दीप सध्या सीओईमध्ये : आकाश दीप सध्या बंगळूरु येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्स (COE) मध्ये उपचार घेत आहे. त्याच्या दुखापतीचं स्वरुप अद्याप समजलेलं नाही. मात्र, व्यवस्थापन आणि फ्रँचायझी यांच्यात चर्चा झाली आहे. केकेआरनं 18 मार्च रोजी कोलकाता इथं शिबिराला सुरुवात केली, परंतु आकाश दीप उपस्थित राहू शकला नाही. त्याच्या अनुपस्थितीनंतर फ्रँचायझी बदली खेळाडू म्हणून कोणत्या खेळाडूचा समावेश करते हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल.
