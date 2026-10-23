56 वर्षांत पहिल्यांदाच! हेडच्या शतकानंतरही कांगारुंची जिरली; आफ्रिकेचा पलटवार
दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना क्रिकेटच्या इतिहासात कायमचा कोरला गेला आहे.
Published : October 23, 2026 at 1:07 PM IST
गकबेर्हा Australia Lost Test Match : दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना क्रिकेटच्या इतिहासात कायमचा कोरला गेला आहे. डरबन इथं झालेला पहिला कसोटी सामना गमावल्यानंतर, यजमान दक्षिण आफ्रिकेनं गकबेर्हा येथील सेंट जॉर्ज पार्कवर झालेल्या दुसऱ्या कसोटीत जबरदस्त पुनरागमन करत ऑस्ट्रेलियाला एक डाव आणि 31 धावांनी पराभूत केलं. या ऐतिहासिक विजयासह, दक्षिण आफ्रिकेनं या तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत बरोबरी साधली आहे.
𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐚𝐬 𝐦𝐚𝐤𝐞 𝐢𝐭 𝟏-𝟏 💪 A magnificent effort from the bowlers helps South Africa level the #WTC27 series against Australia 👏 📝: https://t.co/6BlFOXnWtY https://t.co/1Sbu19urtF— ICC (@ICC) October 22, 2026
56 वर्षांनी ऑस्ट्रेलियाचा डावानं पराभव : हा सामना केवळ सामना जिंकण्यापुरता मर्यादित नव्हता, तर तो विक्रम आणि ऐतिहासिक उलथापालथींनी भरलेला एक नाट्यमय प्रसंग होता, जो इतिहासात कायमचा कोरला गेला आहे. कारण 56 वर्षांत प्रथमच ऑस्ट्रेलियन संघाला दक्षिण आफ्रिकेच्या भूमीवर डावानं पराभव पत्करावा लागला आहे. यापूर्वी 1970 मध्ये जोहान्सबर्ग कसोटीत कांगारुंचा एक डाव आणि 129 धावांनी पराभव झाला होता. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन केल्यापासून दक्षिण आफ्रिकेनं ऑस्ट्रेलियाला डावानं पराभूत करण्याची ही केवळ दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेनं 2016 च्या होबार्ट कसोटीत अशीच कामगिरी केली होती.
दुसऱ्या कसोटीत दक्षिण आफ्रिका एक डाव आणि 31 धावांनी विजयी : या कसोटी मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना दक्षिण आफ्रिकेनं 425 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, ऑस्ट्रेलियाला त्यांच्या पहिल्या डावात केवळ 99 धावा करता आल्या. त्यानंतर आफ्रिकेनं त्यांना फॉलो-ऑन खेळण्यास भाग पाडलं. यानंतर कांगारु संघ दुसऱ्या डावात केवळ 295 धावाच करु शकला, ज्यामुळं त्यांना एक डाव आणि 31 धावांनी पराभव पत्करावा लागला. सलामीवीर ट्रॅव्हिस हेडनं दुसऱ्या डावात 121 धावांची चांगली खेळी केली, परंतु ती संघासाठी अपुरी ठरली. विशेष म्हणजे ट्रॅव्हिस हेडनं शतक झळकावूनही संघाचा पराभव होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. हेडनं शतक झळकावल्यानंतर कांगारुंनी बहुतेक सामने जिंकले आहेत, तर काही अनिर्णित राहिले आहेत, परंतु त्यांना पराभवाला सामोरं जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
More gains for South Africa in the #WTC27 Standings on the back of a series-levelling win over Australia 👏 Catch up on the state of play ➡️ https://t.co/Ag5irO9kgu https://t.co/YvHYwJ7Ses— ICC (@ICC) October 22, 2026
टेंबा बावुमाच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण आफ्रिकेचा पहिला पराभव, दुसऱ्याच सामन्यात घेतला बदला : ऑस्ट्रेलियानं या मालिकेतील पहिला सामना 214 धावांनी जिंकून आघाडी घेतली असून, हाच ट्रेंड पुढंही कायम राहील अशी अपेक्षा आहे. मागील सामन्याचं आणखी एक उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे, टेंबा बावुमाच्या कर्णधारपदाखाली दक्षिण आफ्रिकेला पहिल्यांदाच कसोटी सामन्यात पराभव पत्करावा लागला. यापूर्वी, जेव्हा जेव्हा टेंबा कर्णधार होता, तेव्हा संघ एकतर जिंकायचा किंवा सामना अनिर्णित राहायचा. ऑस्ट्रेलियन कर्णधार पॅट कमिन्सनं ही परंपरा खंडित केली, परंतु दुसऱ्या सामन्यात टेंबानं ऑस्ट्रेलियाचा मोठा पराभव देत याचा बदला घेतला.
जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या गुणतालिकेत ऑस्ट्रेलिया अजूनही अव्वल स्थानावर : या सामन्यानंतरही ऑस्ट्रेलिया जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या गुणतालिकेत अव्वल स्थानी कायम आहे आणि दक्षिण आफ्रिका तिसऱ्या स्थानावर आहे, परंतु त्यांच्यातील अंतर कमी झालं आहे. ऑस्ट्रेलियाचा पीसीटी (PCT) 75 आहे, तर दक्षिण आफ्रिकेचा सध्याचा पीसीटी 66.67 आहे. दरम्यान, न्यूझीलंड 72.22 च्या पीसीटीसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना 27 ऑक्टोबरपासून केप टाऊनमध्ये खेळला जाईल. हा सामना जिंकणारा संघ मालिका जिंकेल आणि डब्ल्यूटीसी गुणतालिकेतही आघाडी मिळवेल.
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