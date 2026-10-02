ETV Bharat / sports

पुढील वर्षी सुरु होणार विश्वचषकाचा रणसंग्राम! 373 दिवसांनी होणार भारत-पाकिस्तान सामना; ICC ची घोषणा

2027 च्या वनडे विश्वचषक स्पर्धेची तारीख जाहीर झाली आहे. दरम्यान, सर्वांचं लक्ष भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या तारखेवर केंद्रित झालं होतं. ही तारीखही आयसीसीनं जाहीर केली आहे.

icc odi world cup 2027
वनडे विश्वचषक (संग्रहित छायाचित्र) (AFP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2026 at 6:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई ICC ODI World Cup 2027 : 2027 च्या वनडे विश्वचषक स्पर्धेची तारीख जाहीर झाली आहे. आयसीसीनं जाहीर केलं आहे की, पुढील वर्षीची विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धा माजी पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री यांच्या जयंतीच्या दिवशी, 2 ऑक्टोबर रोजी सुरु होईल. या स्पर्धेत एकूण 57 सामने खेळले जातील. अंतिम सामना 21 नोव्हेंबर रोजी खेळला जाईल. दरम्यान, सर्वांचं लक्ष भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या तारखेवर केंद्रित झालं होतं. ही तारीखही आयसीसीनं जाहीर केली आहे. हा भव्य सामना रविवार, 10 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल.

भारत आणि पाकिस्तान एकाच गटात : विश्वचषकासाठी भारत आणि पाकिस्तानला एकाच गटात ठेवण्यात आलं आहे. भारत आणि पाकिस्तान 'अ' गटात असून, त्यांच्यासोबत अफगाणिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, झिम्बाब्वे आणि क्वालिफायर 'अ' संघ आहेत. क्वालिफायर 'अ' संघ नंतर जाहीर केला जाईल. दुसऱ्या गटात बांगलादेश, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका, न्यूझीलंड आणि क्वालिफायर 'बी' यांचा समावेश असेल. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना 10 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल.

दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबियामध्ये क्रिकेट विश्वचषकाचं आयोजन : आयसीसी पुढील वर्षी, 2027 मध्ये, दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया या तीन देशांमध्ये क्रिकेट विश्वचषकाचं आयोजन करेल. मात्र, बहुतांश सामने दक्षिण आफ्रिकेत खेळवले जातील. स्पर्धा सुरु होण्यासाठी फक्त एक वर्ष म्हणजेच 365 दिवस शिल्लक आहेत. सध्या, ऑस्ट्रेलिया गतविजेता आहे, त्यांनी 2023 चा वनडे विश्वचषक जिंकण्यासाठी टीम इंडियाला पराभूत केलं होतं. या विजेतेपदासाठीचा प्रवास पुढील वर्षी सुरु होईल.

14 संघ होणार सहभागी : पुढील वर्षीच्या विश्वचषकात एकूण 14 संघ सहभागी होतील. आयसीसीनं आधीच जाहीर केलं आहे की, या 14 संघांपैकी सर्वात कमी मानांकन असलेल्या तीन संघांमध्ये सुपर सिरीज आयोजित केली जाईल. तळाचे दोन संघ बाद होतील आणि गुणतालिकेत अव्वल स्थानी असलेला संघ उर्वरित 11 संघांमध्ये सामील होईल, ज्यामुळं 12 संघांमध्ये मुख्य सामने होतील. या 12 संघांना दोन गटांमध्ये विभागलं जाईल. आपापल्या गटात अव्वल स्थानी असलेले तीन संघ पुढं जातील, त्यानंतर या सहा संघांव्यतिरिक्त आणखी एक संघ जाईल. हा असा संघ असेल जो पहिल्या 3 मध्ये नसेल, परंतु तरीही गटातील इतर खालच्या स्थानावरील संघांपेक्षा त्याचे गुण जास्त असतील. अशा प्रकारे, सुपर 7 ​​संघांची निवड केली जाईल. सुपर 7 ​​मधील सर्व संघ एकमेकांविरुद्ध एकदा खेळतील आणि त्यानंतर अव्वल 4 संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील.

गट अ -

  • अफगाणिस्तान
  • ऑस्ट्रेलिया
  • भारत
  • पाकिस्तान
  • झिम्बाब्वे
  • पात्रता फेरी अ

गट ब -

  • बांगलादेश
  • इंग्लंड
  • दक्षिण आफ्रिका
  • श्रीलंका
  • न्यूझीलंड
  • पात्रता फेरी ब

विश्वचषकासाठी भारतीय संघाचं वेळापत्रक -

  • भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया: 7 ऑक्टोबर
  • भारत विरुद्ध पाकिस्तान: 10 ऑक्टोबर
  • भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान: 14 ऑक्टोबर
  • भारत विरुद्ध पात्रता फेरी अ: 17 ऑक्टोबर
  • भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे: 24 ऑक्टोबर

हेही वाचा :

  1. भारत-पाकिस्तान पहिल्यांदाच गोल्ड मेडल सामन्यात भिडणार! कधी होणार अंतिम युद्ध?
  2. सामना संपायला 49 सेकंद शिल्लक असताना अभिषेकचा निर्णायक गोल! पाकिस्तानला धूळ चारत टीम इंडिया फायनलमध्ये
  3. क्रिकेटमधील सर्वात मोठ्या महाकुंभाची होणार घोषणा; TV आणि मोबाईलवर कसं पाहायचं लाईव्ह?

TAGGED:

INDIA WORLD CUP TIMETABLE
भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना
ICC वनडे विश्वचषक वेळापत्रक
आयसीसीची मोठी घोषणा
ICC ODI WORLD CUP 2027 DATES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.