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11 वर्षांनी इंग्लंडनं गमावला सामना; 'त्रिमूर्ती' संघात परतताच टीम इंडिया विजयी मार्गावर

कर्णधार शुभमन गिलच्या शानदार खेळीमुळं आणि अक्षर पटेलच्या दमदार अष्टपैलू कामगिरीमुळं भारतीय क्रिकेट संघानं पहिल्या वनडे सामन्यात इंग्लंडचा सहा गडी राखून पराभव केला.

IND Beat ENG in 1st ODI
'त्रिमूर्ती' संघात परतताच टीम इंडिया विजयी मार्गावर (IANS photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 15, 2026 at 9:22 AM IST

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बर्मिंगहॅम IND Beat ENG in 1st ODI : कर्णधार शुभमन गिलच्या शानदार खेळीमुळं आणि अक्षर पटेलच्या दमदार अष्टपैलू कामगिरीमुळं भारतीय क्रिकेट संघानं पहिल्या वनडे सामन्यात इंग्लंडचा सहा गडी राखून पराभव केला. प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडनं 47.5 षटकांत 258 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, भारतानं 45.2 षटकांत चार गडी गमावून हे लक्ष्य पूर्ण केलं. या विजयासह भारतानं तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली. विशेष म्हणजे, 2015 नंतर एडजबॅस्टन येथील इंग्लंडचा हा पहिला वनडे पराभव होता. यापूर्वी 2014 मध्ये त्यांना या मैदानावर पराभव पत्करावा लागला होता.

61/0 ते 107/6 इंग्लिश फलंदाजी घसरली : नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, बेन डकेट आणि फिल सॉल्ट यांच्या मदतीनं इंग्लंडनं वेगवान सुरुवात केली. 13व्या षटकाच्या सुरुवातीपर्यंत संघानं एकही गडी न गमावता 61 धावा केल्या होत्या आणि मोठी धावसंख्या उभारण्याच्या तयारीत दिसत होते. मात्र, त्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी सामन्याचं चित्रच पालटलं. जसप्रीत बुमराहनं दबाव आणला आणि गुरनूर ब्रार व प्रसिद्ध कृष्णा यांनी झटपट विकेट्स घेत इंग्लंडला बॅकफूटवर ढकललं. यजमान संघाची धावसंख्या 107 धावांवर सहा गडी बाद अशी होती. हॅरी ब्रूक, जॉस बटलर आणि जेकब बेथेल यांसारखे फलंदाज मोठी धावसंख्या उभारण्यात अपयशी ठरले.

रुट आणि डॉसन यांनी डाव सावरला : 107 धावांत सहा विकेट्स गमावल्यानंतर, अनुभवी जो रुटनं एक बाजू सांभाळून धरली. त्याला लियाम डॉसनची साथ मिळाली, जो बऱ्याच कालावधीनंतर वनडे संघात परतला होता. या दोन फलंदाजांनी सातव्या विकेटसाठी 121 धावा जोडून भारताची पकड काही प्रमाणात सैल केली. रुटनं सहा चौकार आणि एका षटकारासह 76 धावांची जबाबदार खेळी केली. तर दुसरीकडे, डॉसननं 83 चेंडूंमध्ये 68 धावा करत आपल्या वनडे कारकिर्दीतील सर्वोत्तम धावसंख्या नोंदवली. त्यांच्या भागीदारीमुळं इंग्लंडला 258 धावांपर्यंत मजल मारता आली.

अक्षरची धारदार गोलंदाजी : अक्षर पटेल भारतासाठी सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला. सुरुवातीच्या षटकांमध्ये एकही बळी न देताही, त्यानं शेवटच्या फलंदाजांना झटपट बाद केलं आणि 10 षटकांत 62 धावा देऊन चार बळी घेतले. जसप्रीत बुमराहनं त्याच्या आकडेवारीपेक्षा खूपच चांगली गोलंदाजी केली. त्यानं नऊ षटकांत केवळ 31 धावा देऊन एक बळी घेतला आणि आपल्या संपूर्ण स्पेलमध्ये इंग्लिश फलंदाजांना मोकळेपणानं खेळू दिले नाही. गुरनूर ब्रार आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले.

रोहित आणि कोहली स्वस्तात बाद : 259 धावांचं लक्ष्य गाठताना भारताची सुरुवात खराब झाली. रोहित शर्मा 11 धावांवर आणि विराट कोहली केवळ पाच धावांवर बाद झाला. 48 धावांत दोन मोठ्या विकेट गमावल्यानंतर इंग्लंड सामन्यावर वर्चस्व गाजवत असल्याचं दिसत होतं. त्याच क्षणी कर्णधार शुभमन गिलनं पुन्हा एकदा सूत्रे हाती घेतली. त्यानं सुरुवातीला संयम दाखवला आणि नंतर जेव्हा जेव्हा संधी मिळाली तेव्हा आपल्या आवडत्या ड्राईव्ह आणि पुल शॉट्सनं धावा केल्या. श्रेयस अय्यरसोबत तिसऱ्या विकेटसाठी 101 धावांची भागीदारी करुन गिलनं भारताला मजबूत स्थितीत आणलं.

गिल दुखापतग्रस्त होऊन निवृत्त : गिल उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये होता आणि त्याचं शतक जवळपास निश्चित वाटत होतं. त्यानं 75 चेंडूंमध्ये 11 चौकार आणि एका षटकारासह 80 धावा केल्या होत्या. मात्र, डावादरम्यान, हॅमस्ट्रिंगच्या समस्येमुळं त्याला मैदान सोडावं लागलं. गिल 80 धावांवर दुखापतग्रस्त होऊन निवृत्त झाला. एडजबॅस्टन येथील त्याचा प्रभावी विक्रम या सामन्यातही कायम राहिला. गेल्या वर्षी, त्यानं याच मैदानावर कसोटी सामन्यांमध्ये 269 आणि 161 धावा केल्या होत्या.

श्रेयस आणि राहुलच्या बाद होण्यानं सामन्यात रंगत : गिल मैदान सोडल्यानंतर भारतावरील दबाव काही काळासाठी वाढला. चांगली फलंदाजी करणारा श्रेयस अय्यर 35 धावा करुन धावबाद झाला. त्यानंतर केएल राहुल जोश टंगच्या वेगवान चेंडूवर त्रिफळाचीत झाला. भारताची धावसंख्या चार गडी बाद 160 वर पोहोचली, ज्यामुळं इंग्लंडला पुनरागमनाची आशा निर्माण झाली.

अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टनची अभेद्य भागीदारी : टी-20 मालिकेत फलंदाजीसाठी झगडणाऱ्या अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांनी वनडे सामन्यांमध्ये उल्लेखनीय संयम दाखवला. त्यांनी आधी विकेट वाचवल्या आणि नंतर खराब चेंडूंवर धावा केल्या. त्यांनी जोफ्रा आर्चरच्या वेगवान गोलंदाजीचाही हुशारीनं सामना केला आणि फिरकी गोलंदाजांविरुद्ध मुक्तपणे धावा केल्या. या दोन फलंदाजांनी पाचव्या विकेटसाठी नाबाद 102 धावांची भागीदारी करुन भारताला सहज विजय मिळवून दिला. अक्षरनं 52 चेंडूंमध्ये नाबाद 57 धावा केल्या, तर वॉशिंग्टन सुंदर 63 चेंडूंमध्ये 52 धावांवर नाबाद राहिला. वॉशिंग्टननं विजयी षटकार मारुन भारताचा विजय निश्चित केला आणि आपलं अर्धशतकही पूर्ण केलं.

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