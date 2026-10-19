100 वर्षांत पहिल्यांदाच! दक्षिण आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया दुसऱ्या कसोटीत पाहायला मिळाला दुर्मिळ क्षण
दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील दुसऱ्या कसोटी सामन्यात वयाबाबत एक असा विक्रम प्रस्थापित झाला आहे, ज्यानं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.
Published : October 19, 2026 at 12:25 PM IST
गकबेर्हा SA vs AUS 2nd Test : कसोटी क्रिकेटमध्ये सामान्यतः तरुण खेळाडूंना संधी देण्यावर आणि भविष्यासाठी संघ तयार करण्यावर भर दिला जातो. मात्र, दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील दुसऱ्या कसोटी सामन्यात वयाबाबत एक असा विक्रम प्रस्थापित झाला आहे, ज्यानं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये 30 किंवा त्याहून अधिक वयाचे आठ खेळाडू आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या 102 वर्षांत प्रथमच दक्षिण आफ्रिकेच्या संघानं कसोटी सामन्यात इतके अनुभवी खेळाडू मैदानात उतरवले आहेत. तर दुसरीकडे ऑस्ट्रेलियानंही आपल्या संपूर्ण प्लेइंग इलेव्हनमध्ये 30 किंवा त्याहून अधिक वयाचे खेळाडू समाविष्ट केले आहेत.
South Africa opener Marques Ackerman makes his Test debut today aged 30. #SAvsAUS https://t.co/f080Aopeg4— Cricbuzz (@cricbuzz) October 18, 2026
100 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच घडलं : दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील दुसऱ्या कसोटीच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही संघांची प्लेइंग इलेव्हन दिसली. दोन्ही संघांची प्लेइंग इलेव्हनची ही झलक 100 वर्षांपूर्वी खेळल्या गेलेल्या कसोटी सामन्याच्या आठवणी ताज्या करणारी होती. दुसऱ्या कसोटीतील 22 खेळाडूंपैकी 19 खेळाडू 30 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे आहेत. यापूर्वी असं 1926 मध्ये घडलं होतं, जेव्हा 30 किंवा त्याहून अधिक वयाचे 19 खेळाडू एकाच कसोटी सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनचा भाग म्हणून मैदानात उतरले होते.
102 वर्षांनंतर आफ्रिकेकडून पुनरावृत्ती : दक्षिण आफ्रिकेच्या प्लेइंग इलेव्हनबाबतही 102 वर्षांनंतर दुर्मिळ क्षण पाहायला मिळाला. 1924 नंतर प्रथमच, दक्षिण आफ्रिकेनं कसोटी सामन्यासाठी अशा 11 खेळाडूंचा संघ मैदानात उतरवला, ज्यात आठ खेळाडू 30 किंवा त्याहून अधिक वयाचे होते.
A rain-marred opening day in Gqeberha but the battle between South Africa and Australia is only getting started 👀 Check out the latest #WTC27 state of play ➡️ https://t.co/Ag5irO9kgu https://t.co/NPpmtkJHHy— ICC (@ICC) October 18, 2026
दुसऱ्या कसोटीच्या पहिल्या दिवशी केवळ 12.2 षटकांचा खेळ : दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील दुसऱ्या कसोटी सामन्याच्या पहिल्या दिवशी केवळ 12.2 षटकांचा खेळ झाला. ऑस्ट्रेलियानं नाणेफेक जिंकून दक्षिण आफ्रिकेला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं, ज्यांनी दोन गडी गमावून 20 धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेनं डेव्हिड बेलिंगहॅम आणि एडन मार्करम यांच्या रुपानं दोन गडी गमावले. ऑस्ट्रेलिया सध्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तीन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत 1-0 नं आघाडीवर आहे. त्यांनी डरबन इथं झालेला मालिकेतील पहिला कसोटी सामना जिंकला होता.
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