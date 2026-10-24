अफगाणिस्ताननं जिंकली वनडे तिरंगी मालिका; 93 चेंडू शिल्लक ठेवत प्रतिस्पर्ध्यांचा पराभव
युएईमध्ये खेळल्या जात असलेल्या वनडे त्रिकोणीय मालिकेच्या अंतिम सामन्यात अफगाणिस्तान क्रिकेट संघानं झिम्बाब्वेवर 7 गडी राखून विजय नोंदवला.
Published : October 24, 2026 at 10:44 AM IST
शारजाह AFG Win Tri Series : युएईमध्ये खेळल्या जात असलेल्या वनडे त्रिकोणीय मालिकेच्या अंतिम सामन्यात अफगाणिस्तान क्रिकेट संघानं झिम्बाब्वेवर 7 गडी राखून विजय नोंदवला. झिम्बाब्वेनं दिलेलं 170 धावांचं माफक लक्ष्य गाठताना, अफगाणिस्ताननं केवळ 34.3 षटकांत 3 गडी गमावून हे लक्ष्य आरामात पूर्ण केलं. अफगाणिस्तानच्या या प्रभावी विजयाचा नायक इब्राहिम झाद्रान ठरला, ज्यानं 96 चेंडूंमध्ये संयमी आणि सामना जिंकून देणारी 70 धावांची नाबाद खेळी केली.
Afghanistan wrap up the UAE ODI tri-series in style with a comprehensive victory over Zimbabwe in the final 💪 📸: @ACBofficials 📝: https://t.co/rUTyWPTPke https://t.co/nSUxi9d03b— ICC (@ICC) October 23, 2026
सिकंदर रझाचं अर्धशतक झिम्बाब्वेचा संघ स्वस्तात बाद : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना झिम्बाब्वेची सुरुवात खराब झाली आणि संघानं पहिल्या 10 षटकांत 37 धावांत 3 गडी गमावले. त्यानंतर अनुभवी फलंदाज सिकंदर रझानं रायन बर्ल (28) सोबत चौथ्या विकेटसाठी 50 धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी करुन डाव सावरला. सिकंदर रझानं 83 चेंडूंमध्ये 3 चौकार आणि 3 षटकारांसह 68 धावांची झुंजार खेळी केली. मात्र, दुसऱ्या टोकाकडून विकेट्स पडतच राहिल्या आणि संपूर्ण झिम्बाब्वे संघ 43.3 षटकांत 169 धावांवर सर्वबाद झाला.
या सामन्यात अफगाणिस्तानकडून गोलंदाजीत रशीद खाननं उत्कृष्ट गोलंदाजी केली. रशीदनं 10 षटकांत 41 धावा देऊन 3 बळी घेतले. बिलाल सामीनंही 5.3 षटकांत 27 धावा देऊन 2 बळी घेतले. याशिवाय मोहम्मद नबी आणि फजलहक फारुकी यांनीही प्रत्येकी 2 बळी घेतले, तर अझमतुल्ला उमरझाईनं 1 बळी घेतला.
Afghanistan finish on top with a convincing win over Zimbabwe in the tri-series final 🤩 📸: @ACBofficials | Read more 👉 https://t.co/93E8KgWiX5 https://t.co/y8CoBWkKKX— ICC (@ICC) October 23, 2026
अफगाणिस्तानकडून गुरबाज-झद्रान यांची आक्रमक सुरुवात : झिम्बाब्बेनं दिलेलं 170 धावांचं छोटं लक्ष्य गाठताना, अफगाण संघानं रहमानुल्ला गुरबाज आणि इब्राहिम झद्रान यांच्यासोबत आक्रमक सुरुवात केली. या जोडीनं अवघ्या 47 चेंडूंमध्ये 50 धावांची सलामीची भागीदारी केली. पॉवरप्लेच्या अखेरीस अफगाणिस्ताननं 72/1 अशी भक्कम धावसंख्या उभारली होती.
AfghanAtalan Crowned Champions of the Etisalat ACB ODI Tri-Nation Series, Powered by SuperCola Sharjah, October 23, 2026: The AfghanAtalan have been crowned champions of the Etisalat ACB ODI Tri-Nation Series 2026, powered by SuperCola, after defeating Zimbabwe by seven wickets in a commanding performance in the final at the Sharjah Cricket Stadium. Read More: https://t.co/5swnwk05N9— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 23, 2026
गुरबाज (23) बाद झाल्यानंतर, इब्राहिम झद्राननं सूत्रे हाती घेतली आणि 65 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. त्याला रहमत शाहनं चांगली साथ दिली, ज्यानं 63 चेंडूंमध्ये 43 धावा केल्या. त्यांच्या 50 पेक्षा जास्त धावांच्या भागीदारीनं सामना झिम्बाब्वेच्या आवाक्याबाहेर नेला. झद्रान 70 धावांवर नाबाद राहिला आणि संघानं 93 चेंडू शिल्लक असताना 170/3 अशी धावसंख्या गाठून 7 गडी राखून सामन्यासह तिरंगी मालिकाही जिंकली.
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