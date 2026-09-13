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Afghanistan vs India : अफगाणिस्तान विरुद्धचा टी 20 सामना भारताने जिंकला; मालिकेत आघाडी

अफगाणिस्तान विरुद्धचा टी 20 सामना भारताने जिंकला आहे.

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भारतीय संघ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 10:34 PM IST

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Updated : September 13, 2026 at 10:45 PM IST

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नवी दिल्ली Afghanistan vs India 1st T20I : - अफगाणिस्तान विरुद्धचा टी 20 सामना भारताने जिंकला आहे. अफगाणिस्तान आणि भारत यांच्यात टी 20 सिरीज सुरू आहे. यातील सामना खेळवण्यात आला होता. हा सामना भारताने जिंकला आहे.

अफगाणिस्तानविरुद्धच्या टी-20 मालिकेची टीम इंडियाने दणक्यात सुरुवात केली होती. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली मायदेशात पहिल्यांदाच खेळायला उतरलेल्या टीम इंडियाने अफगाणिस्तानविरुद्धचा पहिला टी-20 सामना एकतर्फी जिंकला आहे. दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर रविवारी पहिल्या सामन्यात टीम इंडियाने अफगाणिस्तानचा तब्बल 7 विकेट्सने धुव्वा उडवला.

अफगाणिस्तानने दिलेल्या 157 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना अभिषेक शर्मा आणि इशान किशन यांनी वादळी फलंदाजी करत अवघ्या 13.4 षटकांत लक्ष्य गाठलं आणि भारताला तीन सामन्यांच्या मालिकेत 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली.

नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेल्या अफगाणिस्तानची सुरुवात खुपच खराब झाली. पॉवरप्लेमध्येच अर्धा संघ बाद झाला. सलामीवीर रहमानुल्ला गुरबाज शून्यावर बाद झाला. कर्णधार इब्राहिम झद्रान 11 धावांवर धावबाद झाला. त्यानंतर गुलबदिन नायब (2) आणि हरविश रसूली (2) बाद झाले. सेदिकुल्ला अटल (13) एक चौकार आणि एका षटकाराच्या मदतीने बाद झाला. 6 षटकांत 43 धावांवर अफगाणिस्तानचे 5 गडी बाद झाले.

अझमतुल्ला उमरझाई आणि मोहम्मद नबी यांनी अफगाणिस्तानला सुरुवातीच्या धक्क्यातून सावरले. त्यांनी 56 चेंडूंमध्ये 83 धावांची भागीदारी केली. उमरझाईने 39 चेंडूंमध्ये आपले अर्धशतक पूर्ण केले. उमरझाई 44 चेंडूंमध्ये 4 चौकार आणि 4 षटकारांसह 64 धावांवर नाबाद राहिला. मोहम्मद नबी 27 चेंडूंमध्ये दोन चौकार आणि दोन षटकारांसह 33 धावांवर बाद झाला. यांच्या शानदार भागीदारीच्या जोरावर अफगाणिस्तानने 20 षटकांत 8 बाद 156 धावा केल्या. भारताकडून अर्शदीप सिंह सर्वाधिक प्रभावी ठरला. त्याने 3 विकेट्स घेतल्या. जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल आणि वरुण चक्रवर्ती यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली.

Last Updated : September 13, 2026 at 10:45 PM IST

TAGGED:

1ST T20I INDIA WINS
AFGHANISTAN
INDIA
अफगाणिस्तान विरुद्ध भारत
AFGHANISTAN VS INDIA

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