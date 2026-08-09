आयर्लंडविरुद्ध विजय मिळवताच अफगाणिस्तानला मिळालं विश्वचषकाचं तिकिट; आतापर्यंत कोणते संघ ठरले पात्र?
सध्या आयर्लंडच्या दौऱ्यावर असलेल्या अफगाणिस्तान क्रिकेट संघानं, पाच वनडे सामन्यांच्या मालिकेतील, दुसरा सामना 92 धावांनी जिंकून 2027 च्या विश्वचषकासाठी थेट पात्रता मिळवली आहे.
Published : August 9, 2026 at 3:00 PM IST
मुंबई Afghanistan : सध्या आयर्लंडच्या दौऱ्यावर असलेल्या अफगाणिस्तान क्रिकेट संघानं, पाच वनडे सामन्यांच्या मालिकेतील, दुसरा सामना 92 धावांनी जिंकून 2027 च्या विश्वचषकासाठी थेट पात्रता मिळवली आहे. दक्षिण आफ्रिका, नामिबिया आणि झिम्बाब्वेमध्ये आयोजित होणाऱ्या 2027 च्या वनडे विश्वचषकात एकूण 14 संघ सहभागी होतील. क्रमवारीनुसार अव्वल 10 संघांना 30 सप्टेंबरच्या अंतिम मुदतीपर्यंत थेट पात्रता मिळेल. अफगाणिस्तान आता विश्वचषकासाठी थेट पात्र ठरणारा नववा संघ बनला आहे, आणि उर्वरित जागेसाठी आता बांगलादेश आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात स्पर्धा आहे, ज्यात दोन वेळच्या विश्वविजेत्या संघाची परिस्थिती थोडी नाजूक आहे.
Afghanistan take the lead in the ODI series against Ireland with a comprehensive display 👏— ICC (@ICC) August 7, 2026
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अफगाणिस्ताननं दुसरा वनडे सामना जिंकला, मिळालं थेट विश्वचषकाचं तिकीट : आयर्लंड दौऱ्यावरील पहिला वनडे सामना पावसामुळं रद्द झाल्यानंतर, अफगाणिस्ताननं दुसऱ्या सामन्यात फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी दाखवली, प्रथम फलंदाजी करुन यजमानांसमोर 300 धावांचं लक्ष्य ठेवलं. यानंतर, रशीद खानच्या उत्कृष्ट गोलंदाजीनं, ज्यात त्यानं 34 धावांत 6 बळी घेतले, यजमान आयर्लंडला 207 धावांत गुंडाळलं आणि 2027 विश्वचषकासाठी पात्रता मिळवली. अफगाणिस्तान हा 2027 वनडे विश्वचषकासाठी थेट पात्र ठरणारा नववा संघ आहे, तर भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, इंग्लंड, पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांनी आधीच आपलं स्थान निश्चित केले आहे, तर दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया यजमान म्हणून आपोआप पात्र ठरले आहेत.
उर्वरित जागेसाठी आता बांगलादेशची स्थिती मजबूत : 2027 वनडे विश्वचषकासाठी थेट पात्र ठरण्याकरिता फक्त एकच जागा शिल्लक आहे आणि बांगलादेश मजबूत स्थितीत असल्याचं दिसत आहे. बांगलादेश सध्या नवव्या स्थानावर आहे आणि जर सप्टेंबरमध्ये भारतासोबतची त्यांची नियोजित वनडे मालिका झाली नाही, तर ते थेट वनडे विश्वचषकासाठी पात्र ठरतील, तर वेस्ट इंडिजला वनडे विश्वचषक पात्रता फेरीत खेळावं लागेल. आयर्लंडचा संघ आधीच जाहीर झाला आहे, तर एक संघ वेस्ट इंडिज किंवा बांगलादेशचा असेल. पात्रता फेरीत एकूण 10 संघ सहभागी होतील.
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