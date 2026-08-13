अफगाण फलंदाजाचा अफलातून कारनामा; थेट सटिनचा अनोखा विक्रम मोडला
अफगाणिस्तान क्रिकेट संघ पाच वनडे सामन्यांच्या मालिकेसाठी आयर्लंडच्या दौऱ्यावर आहे, ज्यातील चौथा सामना बेलफास्ट स्टेडियमवर खेळला गेला.
Published : August 13, 2026 at 9:28 AM IST
बेलफास्ट Sediqullah Atal : अफगाणिस्तान क्रिकेट संघ पाच वनडे सामन्यांच्या मालिकेसाठी आयर्लंडच्या दौऱ्यावर आहे, ज्यातील चौथा सामना बेलफास्ट स्टेडियमवर खेळला गेला. सामन्यात नाणेफेक गमावल्यानंतर अफगाणिस्ताननं प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि 50 षटकांत 9 गडी गमावून 343 धावा केल्या. अफगाणिस्तानच्या या कामगिरीत इब्राहिम झद्रान आणि सेदिकुल्ला अटल यांच्या शतकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. झद्राननं 107 धावा केल्या, तर 25 वर्षीय सेदिकुल्ला अटलनं आपल्या 143 धावांच्या खेळीनं वनडे क्रिकेटमध्ये इतिहास रचला. त्यानं टॉम लॅथम आणि सचिन तेंडुलकर यांना मागे टाकत, वनडे क्रिकेटमध्ये आपल्या वाढदिवशी सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू बनण्याचा मान मिळवला.
Ibrahim Zadran 💯 Sediqullah Atal 💯— ICC (@ICC) August 12, 2026
Afghanistan are bossing the fourth ODI against Ireland 👊
📝: https://t.co/Bdvvo5fxYT | 📸: @ACBofficials pic.twitter.com/H9F75KDJGB
सेदिकुल्ला अटलनं लॅथम आणि सचिनला टाकलं मागे : अफगाणिस्ताननं आयर्लंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेत आतापर्यंत दमदार कामगिरी केली असून, चौथ्या सामन्यातही त्यांनी हाच ट्रेंड कायम ठेवला आहे. आयर्लंडविरुद्धच्या चौथ्या वनडे सामन्यात सेदिकुल्ला अटलनं आपली 141 वी धाव पूर्ण करुन, वनडे क्रिकेटमध्ये आपल्या वाढदिवशी सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू बनण्याचा मान मिळवला. सेदिकुल्ला अटलच्या आधी, हा विक्रम न्यूझीलंडचा फलंदाज टॉम लॅथमच्या नावावर होता, ज्यानं 2 एप्रिल 2022 रोजी, आपल्या 30 व्या वाढदिवशी नेदरलँड्सविरुद्धच्या वनडे सामन्यात नाबाद 140 धावा केल्या होत्या. सचिन तेंडुलकरनं 24 एप्रिल 1998 रोजी, आपल्या वाढदिवशी शारजा इथं ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे सामन्यात शतक झळकावलं होतं. आता, सेदिकुल्ला अटलनं या दोन्ही खेळाडूंना मागे टाकून हा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे.
Sediqullah Atal finishes with 143 off 120, hitting 17 fours and four sixes!— Cricbuzz (@cricbuzz) August 12, 2026
Some way to celebrate his 25th birthday 🔥#IREvsAFG pic.twitter.com/8pZa0S96qj
अफगाणिस्ताननं उभारली वनडे सामन्यांमध्ये आपली सर्वोच्च धावसंख्या : या वनडे सामन्यात सेदिकुल्ला अटल आणि इब्राहिम झद्रान यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी 231 धावांची भागीदारी करुन संघाला 343 धावांपर्यंत पोहोचण्यास मदत केली. ही अफगाणिस्तानची आतापर्यंतची सर्वोच्च वनडे धावसंख्या आहे, ज्यानं 2024 मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध केलेल्या 339 धावांचा पूर्वीचा विक्रम मोडला आहे. मालिकेतील तिसऱ्या वनडे सामन्यातील विजयामुळं अफगाणिस्ताननं आपल्या क्रमवारीच्या आधारावर 2027 च्या विश्वचषकासाठी थेट पात्रताही मिळवली आहे.
हेही वाचा :