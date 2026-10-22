अफगाणिस्तान वनडे तिरंगी मालिकेच्या फायनलमध्ये; 160 धावांवर गारद होत बांगलादेश बाहेर
अफगाणिस्ताननं आपल्या दुसऱ्या सामन्यात बांगलादेशला 7 गडी राखून पराभूत करत फायनलमध्ये स्थान मिळवलं.
Published : October 22, 2026 at 2:27 PM IST
शारजाह AFG Beat BAN in ODI : शारजाह क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या जात असलेल्या वनडे त्रिकोणीय मालिकेत अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाची विजयी घौदडौद कायम आहे. अफगाणिस्ताननं आपल्या दुसऱ्या सामन्यात बांगलादेशला 7 गडी राखून पराभूत करत सलग दुसरा विजय नोंदवला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना, बांगलादेशचा संपूर्ण संघ अफगाणिस्तानच्या भेदक गोलंदाजीपुढं केवळ 160 धावांवर गारद झाला. प्रत्युत्तरात, कर्णधार रहमत शाहच्या नाबाद अर्धशतकाच्या जोरावर अफगाणिस्ताननं केवळ 3 गडी गमावून सहजपणे लक्ष्य गाठलं.
Afghanistan beat Bangladesh comprehensively to make it two wins in two in the ongoing tri-series in the UAE 👊 📝: https://t.co/qZVDeO8N7j https://t.co/yTYP8zPAPE— ICC (@ICC) October 21, 2026
बांग्लादेशची फलंदाजी 160 धावांवर कोसळली : बांग्लादेशच्या पराभवाचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे त्यांची खराब फलंदाजी. स्टार लेग-स्पिनर रशीद खाननं पुन्हा एकदा आपलं कौशल्य सिद्ध करत 31 धावांत 4 महत्त्वपूर्ण बळी घेतले. त्याला अझमतुल्ला ओमरझाई आणि यामीन अहमदझाई यांनी प्रत्येकी 2 बळी घेत चांगली साथ दिली. बांगलादेशसाठी, यष्टीरक्षक परवेझ होसेन इमॉननं डावाची एक बाजू सांभाळत सर्वाधिक 70 धावा केल्या, पण त्याला इतर कोणत्याही फलंदाजाची साथ मिळाली नाही. सलामीवीर सौम्य सरकार आणि कर्णधार तौहीद हृदोय शून्यावर बाद झाले, तर सैफ हसननं 82 चेंडूंमध्ये 41 धावा केल्या.
कर्णधार रहमत शाह आणि इब्राहिम झद्रानच्या खेळीनं सहज विजय : बांगलादेशनं दिलेलं 161 धावांचं माफक लक्ष्य गाठताना अफगाणिस्तानची सुरुवात डळमळीत झाली. आक्रमक सलामीवीर रहमानुल्ला गुरबाज (6 धावा) आणि सेदिकुल्ला अटल (4 धावा) स्वस्तात बाद झाले. त्यानंतर इब्राहिम झद्राननं (34 धावा) डाव सावरला. झद्रान बाद झाल्यानंतर कर्णधार रहमत शाहनं डावाची सूत्रं हाती घेतली, नाबाद अर्धशतक झळकावलं आणि हशमतुल्ला शाहिदीसोबत एक शानदार अर्धशतकी भागीदारी रचून संघाला 7 गडी राखून विजय मिळवून दिला.
WINNING MOMENTS! 🤩 Afghanistan beat Bangladesh by 7 wickets and qualified for the final of the Etisalat ACB ODI Tri-Nation Series 2026, powered by Super Cola. 🙌 #AfghanAtalan | #AFGvBAN | #GloriousNationVictoriousTeam | #ThreeTeamsOneSpirit https://t.co/Brhno4cjNA— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 21, 2026
बांगलादेश तिरंगी मालिकेतून बाहेर : या पराभवामुळं बांगलादेश या वनडे तिरंगी मालिकेतून बाहेर पडला आहे. बांगलादेशनं आपले सुरुवातीचे दोन्ही सामने गमावले आणि गुणतालिकेत तिसऱ्या स्थानावर राहिला. दुसरीकडे, अफगाणिस्ताननं आपले दोन्ही सामने जिंकून 4 गुणांसह अव्वल स्थान कायम राखलं आहे, तर झिम्बाब्वेनं 2 पैकी 1 सामना जिंकला आहे. या तिरंगी मालिकेचा अंतिम सामना आता 23 ऑक्टोबर रोजी शारजाह इथं अफगाणिस्तान आणि झिम्बाब्वे यांच्यात खेळला जाईल.
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