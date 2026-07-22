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दोन महिन्यांपूर्वी पसरली होती मृत्यूची अफवा; आता बनला संघाचा कर्णधार

अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डानं (ACB) एक मोठी घोषणा केली आहे. रहमत शाह जुरमतीची अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाच्या कर्णधारपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

Afghanistans New Test and ODI Captain
आता बनला संघाचा कर्णधार (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 22, 2026 at 7:45 PM IST

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Afghanistans New Test and ODI Captain : अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डानं (ACB) एक मोठी घोषणा केली आहे. रहमत शाह जुरमतीची अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाच्या कर्णधारपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. 21 जुलै रोजी सायंकाळी हशमतुल्ला शाहिदीनं कर्णधारापदावरुन राजीनामा दिल्यानंतर अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डानं अनुभवी मधल्या फळीतील फलंदाज रहमत शाह जुरमतीची अफगाणिस्तानचा नवीन कसोटी आणि वनडे कर्णधार म्हणून नियुक्ती केली आहे. अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डानं ही घोषणा ट्विटरवर केली.

काय म्हणालं बोर्ड : अधिकृत घोषणेमध्ये, बोर्डानं म्हटलं आहे की यष्टीरक्षक-फलंदाज रहमनुल्ला गुरबाज दोन्ही फॉरमॅटमध्ये उपकर्णधार म्हणून काम पाहील. रहमत शाह अनेक वर्षांपासून अफगाणिस्तानच्या फलंदाजीचा कणा राहिला आहे आणि संघातील सर्वात विश्वासार्ह खेळाडूंपैकी एक मानला जातो. तो 31 मे 2021 पासून कसोटी आणि वनडे संघांचा उपकर्णधार आहे. आता, त्याला पूर्णवेळ कर्णधार म्हणून नियुक्त करुन, बोर्डानं त्याच्या अनुभवावर आणि नेतृत्व क्षमतेवर विश्वास व्यक्त केला आहे. विशेष म्हणजे अलीकडेच रहमत शाहबद्दल खोटी बातमी पसरली होती. दोन महिन्यांपूर्वी त्याच्या आईचं निधन झालं आणि सोशल मीडियावर अशी अफवा पसरली की, तो खेळाडू आता हयात नाही. मात्र, नंतर त्यानं आपण सुरक्षित असल्याचं स्पष्ट केलं.

हशमतुल्ला शाहिदीच्या नेतृत्वाखाली अफगाणिस्ताननं जिंकले 27 वनडे सामने जिंकले : हे लक्षात घ्यावं की हशमतुल्ला शाहिदीनं 31 मे 2021 रोजी अफगाणिस्तानचं कर्णधारपद स्वीकारलं. त्याच्या नेतृत्वाखाली, संघानं जानेवारी 2022 मध्ये नेदरलँड्सविरुद्ध वनडे मालिका जिंकून आपल्या मोहिमेची दमदार सुरुवात केली. शाहिदीच्या कर्णधारपदाखाली, अफगाणिस्ताननं 55 पैकी 27 वनडे सामने जिंकले आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आपली ओळख निर्माण केली.

2023 च्या वनडे विश्वचषकात दमदार कामगिरी : शाहिदीच्या कार्यकाळातील सर्वात संस्मरणीय क्षण म्हणजे आयसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वचषक 2023, जिथं अफगाणिस्ताननं अनेक प्रमुख संघांना धक्का दिला. संघानं इंग्लंड, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि नेदरलँड्सला पराभूत करुन गुणतालिकेत सहावं स्थान पटकावलं. या प्रभावी कामगिरीमुळं अफगाणिस्तान आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 साठी पात्र ठरला. चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 मध्ये प्रथमच खेळणाऱ्या अफगाणिस्ताननंही प्रभावी कामगिरी केली. शाहिदीच्या कर्णधारपदाखाली, संघानं इंग्लंडवर एक संस्मरणीय विजय नोंदवला आणि स्पर्धेत पाचवं स्थान मिळवून आपला ठसा उमटवला. आता, रहमत शाह आणि रहमानुल्ला गुरबाज ही नवीन नेतृत्व जोडी अफगाणिस्तानच्या आगामी आयर्लंड मालिकेसाठी आपली नवीन जबाबदारी स्वीकारेल. रहमत शाहच्या नेतृत्वाखाली अफगाणिस्तान आपल्या अलीकडील यशाच्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवीन उंची गाठू शकतो की नाही, हे पाहण्यासाठी क्रिकेट चाहते उत्सुक असतील.

5 ऑगस्टपासून सुरु होणार आयर्लंड दौरा : अफगाण क्रिकेट संघानं अलीकडेच भारताचा दौरा केला. या दौऱ्यात अफगाणिस्तानला एकही सामना जिंकता आला नाही. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात खेळल्या गेलेल्या एकमेव कसोटी सामन्यात अफगाणिस्तानला एक डाव आणि 300 धावांनी दारुण पराभव पत्करावा लागला. दरम्यान, भारतीय संघानं तीन सामन्यांच्या मालिकेत अफगाणिस्तानला 3-0 नं पराभूत केलं. आता अफगाण संघ ऑगस्टमध्ये आयर्लंडचा दौरा करणार आहे. हा दौरा 5 ऑगस्टपासून सुरू होईल. दोन्ही संघांमध्ये पाच आयर्लंड दौरा सामन्यांची मालिका खेळली जाईल, जी 14 ऑगस्ट रोजी संपेल.

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