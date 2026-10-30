5 धावांवर 4 विकेट गमावल्यानंतरही संघानं 221 धावा करत जिंकला T20I सामना; कर्णधाराची शतकी खेळी वाया
झिम्बाब्वे क्रिकेट संघाविरुद्धच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात अफगाणिस्ताननं 19 धावांनी थरारक विजय नोंदवला.
Published : October 30, 2026 at 9:22 AM IST
शारजाह AFG Beat ZIM 2nd T20I : झिम्बाब्वे क्रिकेट संघाविरुद्धच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात अफगाणिस्ताननं 19 धावांनी थरारक विजय नोंदवला. या विजयासह त्यांनी मालिकेत 2-0 अशी अभेद्य आघाडी घेतली. गुरुवार, 29 ऑक्टोबर रोजी शारजाह येथील शारजाह क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात, अझमतुल्ला उमरझाईनं एक अशी खेळी केली ज्यामुळं सामन्याचं चित्र पूर्णपणे पालटलं. त्यानं अवघ्या 50 चेंडूंमध्ये 116 धावांची धडाकेबाज खेळी करुन अफगाणिस्तानला कठीण परिस्थितीतून बाहेर काढलं आणि त्यांना एका मोठ्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचवलं. प्रत्युत्तरात, झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रझा यानंही शतक झळकावलं, परंतु त्याचे प्रयत्न अपुरे ठरले.
Afghanistan clinch the T20I series with a spectacular turnaround in the second T20I 👌 📝: https://t.co/mK7zh05lWQ | 📸: @ACBofficials https://t.co/Xx0Z1QuSfE— ICC (@ICC) October 29, 2026
अफगाणिस्ताननं 5 धावांवर गमावल्या 4 विकेट : सामन्यात नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अफगाणिस्तानची सुरुवात अत्यंत निराशाजनक झाली. संघानं 3.2 षटकांत केवळ 5 धावांत चार गडी गमावले. रहमानुल्ला गुरबाज, मोहम्मद अक्रम आणि शाहिदउल्ला हे शून्यावर बाद झाले, तर कर्णधार इब्राहिम झद्रान केवळ एक धावच करु शकला. सतत विकेट पडत असताना, उमरझाई आणि इजाज अहमद अहमदझाई यांनी सूत्रं हाती घेतली.
𝟏𝟐 𝐦𝐚𝐱𝐢𝐦𝐮𝐦𝐬, 𝐚 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐲 𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 🤯 All-out attack from Azmatullah Omarzai as Afghanistan pile on the runs against Zimbabwe in the second T20I 💥 📝: https://t.co/mK7zh05lWQ | 📸: @ACBofficials https://t.co/oVWGaiORE2— ICC (@ICC) October 29, 2026
उमरझाई आणि अहमदझाईची 142 धावांची भागीदारी : उमरझाई आणि इजाज अहमद अहमदझाई यांनी पाचव्या विकेटसाठी 142 धावांची भागीदारी करुन झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांवर दबाव आणला. उमरझाईनं आपल्या शतकात पाच चौकार आणि 12 षटकार मारले आणि 44 चेंडूंमध्ये शतक झळकावलं. दुसरीकडे, अहमदझाईनं पाच चौकार आणि तीन षटकारांसह 27 चेंडूंमध्ये 52 धावा केल्या. रशीद खाननंही शेवटच्या षटकांमध्ये झटपट धावा केल्या. त्यानं केवळ सहा चेंडूंचा सामना करत चार षटकारांसह नाबाद 25 धावा केल्या. अशाप्रकारे, अफगाणिस्ताननं आपल्या निर्धारित 20 षटकांमध्ये 7 गडी गमावून 221 धावांची भक्कम धावसंख्या उभारली.
A resilient Sikandar Raza digs deep to bring up a hundred in Sharjah 👏 📝: https://t.co/mK7zh05lWQ https://t.co/UjoOkILS1u— ICC (@ICC) October 29, 2026
अझमतुल्ला उमरझाईनं रचला इतिहास : अझमतुल्ला उमरझाई हा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात सहाव्या किंवा त्यापेक्षा खालच्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना शतक झळकावणारा पूर्ण सदस्य संघाच्या इतिहासातील पहिला खेळाडू ठरला. त्याच्या आधी हा विक्रम इंग्लंडच्या सॅम बिलिंग्सच्या नावावर होता, ज्यानं 2019 मध्ये बॅस्टायरमधील वॉर्नर पार्क इथं वेस्ट इंडिजविरुद्ध 87 धावा केल्या होत्या. टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सहाव्या किंवा त्यापेक्षा खालच्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना शतक झळकावणारा उमरझाई हा जगातील पाचवा खेळाडू आहे.
🔹 Rashid Khan’s memorable feat 2️⃣0️⃣0️⃣ 🔹 Azmatullah Omarzai and Sikandar Raza’s dazzling tons 💯 🔹 A comeback for the ages Afghanistan deliver a prolific performance to claim an unassailable lead in the T20I series 📝 https://t.co/mJeQNhoGPB— ICC (@ICC) October 29, 2026
रझाच्या शतकानंतरही झिम्बाब्वेचा पराभव : अफगाणिस्ताननं दिलेलं 222 धावांचं लक्ष्य गाठताना झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रझानं दमदार फलंदाजी केली. त्यानं 56 चेंडूंमध्ये पाच चौकार आणि नऊ षटकारांसह नाबाद 106 धावा केल्या. तफद्झवा त्सिगानं 23 चेंडूंमध्ये नाबाद 31 धावा करुन त्याला साथ दिली. सलामीवीर ब्रायन बेनेटनं 22 आणि इनोसेंट कायानं 25 धावा जोडल्या. मात्र, झिम्बाब्वेला त्यांच्या निर्धारित 20 षटकांत पाच गडी गमावून केवळ 202 धावाच करता आल्या आणि ते लक्ष्यापासून 19 धावांनी दूर राहिले. अब्दुल्ला अहमदझाईनं अफगाणिस्तानसाठी 34 धावा देत दोन बळी घेतले. फरीद अहमद, उमरझाई आणि रशीद खान यांना प्रत्येकी एक विकेट मिळाली.
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