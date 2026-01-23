ETV Bharat / sports

24 तासांच्या आत एकाच मालिकेत दोन गोलंदाजांनी घेतली हॅटट्रिक; दुबईत झाली ऐतिहासिक कामगिरी

अफगाणिस्तान आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील तीन सामन्यांची टी-20 मालिका रोमांचक पद्धतीनं संपली. या मालिकेत 24 तासांत दोन गोलंदाजांनी हॅटट्रिक घेतली.

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 23, 2026 at 7:22 AM IST

दुबई WI Beat AFG : अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाला वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील शेवटच्या सामन्यात पराभव पत्करावा लागला. अफगाणिस्तान संघानं आधीच मालिका जिंकली असली तरी, तिसऱ्या सामन्यातील त्यांची कामगिरी अपेक्षेनुसार झाली नाही. या सामन्यात, वेस्ट इंडिजच्या एका गोलंदाजानं उल्लेखनीय हॅटट्रिक घेतली, जी तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील 24 तासांच्या आत दुसरी हॅटट्रिक होती. यापूर्वी, अफगाणिस्तानचा फिरकी गोलंदाज मुजीब उर रहमाननं 21 जानेवारी रोजी हॅटट्रिक घेऊन इतिहास रचला होता.

अफगाण फलंदाजांनी केली निराशा : दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात, वेस्ट इंडिजनं प्रथम फलंदाजी करताना अफगाणिस्तानला 152 धावांचं लक्ष्य दिलं. प्रत्युत्तरात, अफगाण संघ लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरला आणि 8 विकेट्स गमावून सामना गमावला. सुरुवातीच्या अपयशानंतर, अफगाण फलंदाज धावगती राखण्यात अपयशी ठरले आणि संपूर्ण डावात दबावाखाली दिसले. संपूर्ण अफगाण संघ फक्त 136 धावा करु शकला. या सामन्याचा सर्वात मोठा हिरो वेस्ट इंडिजचा वेगवान गोलंदाज शमार स्प्रिंगर होता, ज्यानं हॅटट्रिक घेऊन इतिहास रचला. स्प्रिंगर टी-20 क्रिकेटमध्ये ही कामगिरी करणारा वेस्ट इंडिजचा तिसरा गोलंदाज ठरला. त्याच्या घातक गोलंदाजीनं अफगाण फलंदाजीला धक्का दिला आणि सामना पूर्णपणे उलटला.

टी-20 मालिकेत दोन हॅटट्रिक : हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की अफगाणिस्ताननं यापूर्वी शानदार कामगिरी करुन मालिकेत निर्णायक आघाडी घेतली होती, ज्यामुळं अंतिम सामन्याचा निकालाचा मालिकेच्या निकालावर परिणाम झाला नाही. असं असूनही, तिसऱ्या सामन्यातील पराभव अफगाण संघासाठी निराशाजनक होता. वेस्ट इंडिजसाठी, हा विजय केवळ एक सामना नव्हता, तर सन्मानाची प्राप्ती होती. याच मालिकेत 24 तासांच्या आत घेतलेल्या दोन हॅटट्रिक टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासातील एक अतिशय खास आणि संस्मरणीय क्षण ठरला. विशेष म्हणजे अफगाणिस्ताननं टी-20 मालिकेतील पहिला सामना 38 धावांनी आणि दुसरा 39 धावांनी जिंकला. मात्र, तिसऱ्या सामन्यात अफगाण संघाला ही विजयी लय कायम राखता आली नाही.

