सिद्दीकुल्लाची 'अटल' खेळी! 142 ओव्हर मॅरेथॉन फलंदाजी करत अफगाण संघानं सामना केला 'ड्रॉ'
युएईमध्ये खेळल्या गेलेल्या एकमेव कसोटी सामन्यात अफगाणिस्तान क्रिकेट संघानं बांगलादेशच्या विजयाच्या आशा धुळीस मिळवत ऐतिहासिक सामना अनिर्णित राखला.
Published : October 14, 2026 at 10:50 AM IST
अबुधाबी BAN vs AFG Only Test : युएईमध्ये खेळल्या गेलेल्या एकमेव कसोटी सामन्यात अफगाणिस्तान क्रिकेट संघानं बांगलादेशच्या विजयाच्या आशा धुळीस मिळवत ऐतिहासिक सामना अनिर्णित राखला. 479 धावांच्या विशाल आणि जवळपास अशक्यप्राय लक्ष्याचा पाठलाग करताना, सिदिकुल्ला अटलच्या संयमी शतकाच्या नेतृत्वाखाली अफगाण संघानं सामन्याच्या पाचव्या आणि अंतिम दिवशी बांगलादेशी गोलंदाजांना हैराण करुन सोडलं. दुसऱ्या डावात, अफगाणिस्ताननं 142 षटकांत 8 गडी गमावून 346 धावा केल्या, ज्यामुळं सामना अनिर्णित राहिला.
Afghanistan grind out a draw against Bangladesh on the final day of Abu Dhabi Test 👊 📸: @ACBofficials 📝: https://t.co/9IJz6flrJl https://t.co/J7w6NOF4QM— ICC (@ICC) October 13, 2026
पहिल्या डावात आघाडी घेतल्यानंतर बांगलादेशनं दिलं मोठं लक्ष्य : सामन्याच्या सुरुवातीला, बांगलादेशनं आपल्या पहिल्या डावात 346 धावा केल्या होत्या, परंतु प्रत्युत्तरात अफगाणिस्तानचा पहिला डाव केवळ 240 धावांवर आटोपला. आपल्या पहिल्या डावाच्या जोरावर 106 धावांची महत्त्वपूर्ण आघाडी घेतल्यानंतर, बांगलादेशनं आपला दुसरा डाव 372/7 धावांवर घोषित केला. बांगलादेशनं अफगाणिस्तानसमोर विजयासाठी 479 धावांचं मोठं लक्ष्य ठेवलं होतं. मोठ्या लक्ष्याच्या दबावाखाली, अफगाणिस्ताननं आक्रमक पवित्रा घेण्याऐवजी खेळपट्टीवर टिकून राहून सामना वाचवण्याचा निर्णय घेतला.
सिद्दीकुल्ला अटलचं 332 चेंडूंत शतक : डावखुरा फलंदाज सिद्दीकुल्ला अटल अफगाणिस्तानच्या झुंजार पुनरागमनाचा तारा ठरला. अटलनं 332 चेंडूंचा सामना करत 9 चौकार आणि 3 षटकारांसह 111 धावांची धाडसी खेळी केली. त्यानं 166 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं आणि त्यानंतर 277 चेंडूंमध्ये आपलं संस्मरणीय शतक झळकावलं. अटलनं इक्राम अलीखिलसोबत (27 धावा) 144 चेंडूंमध्ये चौथ्या विकेटसाठी 50 धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली आणि संघाला 200 धावांच्या पुढं नेलं. दुपारच्या जेवणाच्या वेळी अफगाणिस्तानची धावसंख्या 202/3 होती आणि चहापानाच्या वेळेपर्यंत संघानं 265/6 अशी मजल मारली होती, ज्यात अटल 105 धावांवर नाबाद होता.
RESULT | MATCH DRAWN 🚨 AfghanAtalan have shown tremendous resilience and determination to save the Test and secure a hard-fought draw against Bangladesh! 👏👏 #AfghanAtalan | #AFGvBD | #GloriousNationVictoriousTeam https://t.co/V6UtRiu6vZ— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 13, 2026
खालच्या फळीतील फलंदाजांची कडवी झुंज : जेव्हा बांगलादेशनं शेवटच्या सत्रात पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा अफगाणिस्तानची धावसंख्या 281/7 होती, तेव्हा यामीन अहमदझाई आणि कैस अहमद यांनी सूत्रं हाती घेतली. त्यांनी मिळून खालच्या फळीत जोरदार प्रतिकार करत धावसंख्या 300 च्या पुढं नेली. अखेरीस, तैजुल इस्लामच्या गोलंदाजीवर तन्झिद हसननं अटलचा झेल घेतला आणि त्याचा डाव 111 धावांवर संपला. मात्र, तोपर्यंत त्यानं अफगाणिस्तानला सुरक्षित स्थितीत आणलं होतं. अखेरीस, अफगाणिस्ताननं 142 षटकांत 346/8 धावा करत सामना अनिर्णित राखला.
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