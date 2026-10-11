12 वर्षाच्या आदितीचा 17.96 सेकंदात वर्ल्ड रेकॉर्ड! विक्रमी कामगिरीबाबत वडील म्हणाले...
मुंबई पूर्व उपनगरातील भांडुप इथं राहणाऱ्या सर्वसामान्य घरातून आलेल्या आदिती मांजरेकर या अवघ्या बारा वर्षाच्या मुलीनं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये आपलं नाव कोरल आहे.
Published : October 11, 2026 at 3:38 PM IST
मुंबई Aditi Majarekar World Record : मुंबईकरांसाठी किंबहुना उपनगरामध्ये राहणाऱ्या सर्वसामान्य कुटुंबांसाठी अतिशय आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे मुंबई पूर्व उपनगरातील भांडुप इथं राहणाऱ्या सर्वसामान्य घरातून आलेल्या आदिती मांजरेकर या अवघ्या बारा वर्षाच्या मुलीनं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये आपलं नाव कोरल आहे. "द फास्टेस्ट 100M ऑन इनलाईन स्केट्स बॅकवर्ड" या श्रेणीमध्ये अदितीनं हा विश्वविक्रम केला आहे. अवघ्या 17.96 सेकंदामध्ये अदितीनं हा विश्वविक्रम करुन दाखवला. याच्यामुळं केवळ तिचं कुटुंबात नाही तर संपूर्ण मुंबई शहरात कौतुक होत आहे. तिच्या या विक्रमी कामगिरीबाबत आदितीनं आणि तिच्या वडिलांनी प्रसाद मांजरेकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी खास संवाद साधला.
काय म्हणाली आदिती? : यावेळी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना आदिती म्हणाली की, "मी जे करु शकले आहे ते माझ्या पालकांमुळं आणि शिक्षकांमुळं शक्य झालं आहे. मला देशाचं नाव मोठं करायचं आहे. भविष्यात मी देशासाठीच खेळणार आहे." दुसरीकडे तिचे वडील प्रसाद मांजरेकर म्हणाले की, "मेहनत, सातत्य आणि जिद्दीच्या जोरावर तिनं आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड चा हा विक्रम बनवला आहे. तिनं यासाठी मोठी मेहनत घेतली आहे. खूप कठोर सराव केला आहे. तिच्या या कामगिरीमुळं कुटुंबामध्ये प्रशिक्षकांमध्ये आणि शिक्षकांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. भविष्यात स्केटिंगमध्ये आणखी मोठी कामगिरी करण्यासाठी आम्ही अदितीला नेहमीच प्रोत्साहन देत राहू. मला तिला भारतासाठी खेळवायचं आहे."
अतिशय सामान्य घरातून आली आहे आदिती : आदितीचे वडील प्रसाद मांजरेकर हे कॅफे चालवतात. त्यांच्या कॅफेसमोरच जागृती चव्हाण ज्या आदितीच्या प्रशिक्षक आहेत, त्या स्केटिंगचा क्लास घ्यायचा. आदिती एकदा पालकांच्या मागे लागली की मला स्केटिंग शिकायची आहे. पालकांनीही तिचा हट्ट पुरवला आणि त्यांना वाटलं की काही दिवस करेल मग कंटाळेल. मात्र असं न होता आज ती गेल्या तीन वर्षांपासून मोठ्या प्रामाणिकपणे प्रतिदिन दोन ते अडीच तास सराव करते आहे. गेल्या तीन वर्षापासून तिनं आतापर्यंत 26 मेडल्स जिंकले आहेत.
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये नाव कसं नोंदवलं गेलं नाव? : मे महिन्यात कर्नाटक राज्यातील बेळगाव इथं आदितीनं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डसाठी अटेम्प्ट केलं. त्यावेळी आम्ही पालक म्हणून तिच्यासोबत कोणीही गेलो नाही. नक्कीच तिला आमची आठवण येत असणार मात्र तिनं जिद्दीनं तो विक्रम मोडला याचा आम्हाला खरंच कौतुक आहे. अशी प्रतिक्रिया आदितीच्या वडिलांनी दिली.
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