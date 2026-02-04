ETV Bharat / sports

टी-20 विश्वचषकापूर्वी इंग्लिश गोलंदाजानं रचला इतिहास; 'असं' करणारा पृथ्वीवरील फक्त सहावा खेळाडू

2026 च्या टी-20 विश्वचषकापूर्वी, इंग्लंड क्रिकेट संघाचा अनुभवी लेग-स्पिनर आदिल रशीदनं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एक मोठा टप्पा गाठला आहे.

Adil Rashid
टी-20 विश्वचषकापूर्वी इंग्लिश गोलंदाजानं रचला इतिहास (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 4, 2026 at 11:12 AM IST

पल्लेकेले Adil Rashid : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकापूर्वी, इंग्लंड क्रिकेट संघाचा अनुभवी लेग-स्पिनर आदिल रशीदनं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एक मोठा टप्पा गाठला आहे. श्रीलंकेविरुद्धच्या टी-20 मालिकेतील तिसऱ्या आणि शेवटच्या सामन्यात रशीदनं विकेट घेऊन इतिहास रचला. टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 150 विकेट घेणारा आदिल इंग्लंडचा पहिला गोलंदाज ठरला. त्यानं श्रीलंकेच्या पवन रत्नायकेला बाद करुन ही ऐतिहासिक कामगिरी केली.

इंग्लंडकडून श्रीलंकेला व्हाईटवॉश : पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या सामन्यात, आदिल रशीदनं चार षटकांत 25 धावा देत 1 विकेट घेतली. इंग्लंडनं 128 धावांच्या कमी धावसंख्येचा यशस्वीपणे बचाव करुन 12 धावांनी विजय मिळवला. श्रीलंकेविरुद्ध इंग्लंडचा हा सलग 11 वा टी-20 विजय आहे. अशा प्रकारे, इंग्लंडनं श्रीलंकेला 3-0 अशी मालिका जिंकून व्हाईटवॉश केला.

आदिल रशीदची टी-20 मध्ये प्रभावी आकडेवारी : 37 वर्षीय आदिल रशीदनं 2009 मध्ये टी-20 आंतरराष्ट्रीयमध्ये पदार्पण केलं. त्यानं आतापर्यंत 137 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 150 बळी घेतले आहेत. या काळात त्याची सरासरी 23.59 आहे आणि त्याचा इकॉनॉमी रेट 7.44 आहे. रशीदनं टी-20 मध्ये चार वेळा एका डावात चार बळी घेतले आहेत. त्याची सर्वोत्तम कामगिरी 2021 च्या टी-20 विश्वचषकात वेस्ट इंडिजविरुद्ध होती. त्या सामन्यात त्यानं फक्त दोन धावा देऊन चार बळी घेतले होते.

रशीद एका खास क्लबमध्ये सामील : आदिल रशीद हा टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 150 बळी घेणारा सहावा गोलंदाज आहे. यापूर्वी, अफगाणिस्तानचा दिग्गज फिरकी गोलंदाज रशीद खान, न्यूझीलंडचा टिम साउदी, ईश सोधी, बांगलादेशचा मुस्तफिजुर रहमान आणि श्रीलंकेचा वानिन्दू हसरंगा यांनी ही कामगिरी केली आहे.

टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज :

  • राशिद खान - 187
  • टिम साउथी - 164
  • ईश सोधी - 162
  • मुस्तफिजुर रहमान - 158
  • वानिंदू हसरंगा - 151
  • आदिल रशीद - 151

टी-20 विश्वचषकात रशीदचा प्रभावी विक्रम : आदिल रशीदनं आतापर्यंत 30 टी-20 विश्वचषक सामन्यांमध्ये 23.67 च्या सरासरीनं 31 विकेट्स घेतल्या आहेत. तो या स्पर्धेत क्रिस जॉर्डनसह इंग्लंडचा संयुक्तपणे आघाडीचा विकेट्स घेणारा गोलंदाज आहे. टी-20 विश्वचषकात क्रिस जॉर्डनला मागे टाकण्याची रशीदकडे उत्तम संधी आहे.

400 विकेट्सपासून फक्त एक पाऊल दूर : आदिल रशीदच्या कामगिरीवरुन असं दिसून येते की तो प्रत्येक परिस्थितीत प्रभावी ठरला आहे. मायदेशात, त्यानं 41 सामन्यांमध्ये 7.96 च्या इकॉनॉमीनं 47 विकेट्स घेतल्या आहेत. त्यानं परदेशातही 73 विकेट्स घेतल्या आहेत, ज्याचा इकॉनॉमी रेट 7.38 आहे. एकूणच, टी-20 क्रिकेटमध्ये, आदिल रशीदनं 365 सामन्यांमध्ये 399 विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याची सरासरी 22 पेक्षा कमी आहे आणि त्याचा इकॉनॉमी रेट 8 पेक्षा कमी आहे. टी-20 क्रिकेटमध्ये 400 विकेट्स घेणारा तो आता दुसरा इंग्लिश गोलंदाज होण्यापासून फक्त एक विकेट दूर आहे. ख्रिस जॉर्डन सध्या या यादीत आघाडीवर आहे.

टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणारे इंग्लिश गोलंदाज :

  • ख्रिस जॉर्डन - 446
  • आदिल रशीद - 399
  • डेव्हिड विली - 371
  • समित पटेल - 364

