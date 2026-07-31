ETV Bharat / sports

फुटबॉल जगतात शोककळा; दिग्गज डिफेंडर फ्रँको बारेसी यांचं निधन

इटलीचे माजी कर्णधार आणि एसी मिलानचे दिग्गज बचावपटू फ्रँको बारेसी यांचं वयाच्या 66 व्या वर्षी निधन झालं आहे.

Franco Baresi
फ्रँको बारेसी (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 31, 2026 at 3:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Franco Baresi : इटलीचे माजी कर्णधार आणि एसी मिलानचे दिग्गज बचावपटू फ्रँको बारेसी यांचं वयाच्या 66 व्या वर्षी निधन झालं आहे. दीर्घ आजाराशी झुंज देत असलेले बारेसी यांचं शुक्रवारी निधन झालं. बारेसी यांची गणना फुटबॉलच्या इतिहासातील महान बचावपटूंमध्ये केली जाते. त्यांना सात वेळा बॅलोन डी'ओरसाठी नामांकन मिळालं होतं आणि 1989 मध्ये ते दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले होते. 20 व्या शतकातील महान फुटबॉलपटूंच्या यादीतही त्यांचे महत्त्वाचे स्थान आहे आणि 2013 मध्ये त्यांना इटालियन फुटबॉल हॉल ऑफ फेममध्ये समाविष्ट करण्यात आलं होतं.

एक अजरामर कारकीर्द : फ्रँको बारेसी यांनी आपल्या व्यावसायिक कारकिर्दीत फक्त दोन संघांचे प्रतिनिधित्व केलं, एसी मिलान आणि इटालियन राष्ट्रीय संघ. त्यांनी इटलीसाठी 81 सामने खेळले आणि तीन फिफा विश्वचषकांमध्ये भाग घेतलास, 1982, 1990 आणि 1994. त्यांनी 1994 च्या विश्वचषकात संघाचं नेतृत्व करत संघाला अंतिम फेरीत पोहोचवलं आणि दुखापतीतून परतल्यानंतरही ब्राझीलविरुद्ध एक अविस्मरणीय कामगिरी केली.

एसी मिलानचे दिग्गज खेळाडू : बारेसी सलग 20 हंगाम एसी मिलानकडून खेळले आणि क्लबला सहा सेरी ए विजेतेपदं (स्कुडेटो), तीन युरोपियन कप, दोन इंटरकॉन्टिनेंटल कप, दोन युएफा सुपर कप आणि चार इटालियन सुपर कप जिंकवून देण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. 1997 मध्ये त्यांच्या निवृत्तीनंतर, एसी मिलाननं त्यांच्या सन्मानार्थ त्यांची प्रतिष्ठित 6 क्रमांकाची जर्सी कायमस्वरुपी निवृत्त केली. ते 2020 पासून क्लबचे मानद उपाध्यक्षही होते.

दिग्गजांनी वाहिली श्रद्धांजली : इटालियन फुटबॉल फेडरेशनचे अध्यक्ष जियोव्हानी मालागो म्हणाले, "इटालियन फुटबॉलनं आपल्या एका महान दिग्गजाला गमावलं आहे. बारेसी एक असाधारण खेळाडू होते, ज्यांनी आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत केवळ एसी मिलान आणि इटलीसाठी खेळण्याचा निर्णय घेतला. या समर्पणामुळं ते लाखो चाहत्यांच्या हृदयात कायमचे अमर झाले आहेत." तर एसी मिलाननं एका निवेदनात म्हटलं आहे, "एसी मिलानचा आत्मा आणि ओळख असलेल्या एका व्यक्तीच्या निधनाची घोषणा करणं अत्यंत कठीण आहे. फ्रँको बारेसी नेहमीच आमच्यासोबत राहतील. त्यांची आठवण आम्हाला प्रत्येक पावलावर प्रेरणा देत राहील, कारण बारेसी अमर आहेत."

बारेसी नेहमीच स्मरणात राहतील : फ्रँको बारेसी केवळ एक महान बचावपटूच नव्हते, तर शिस्त, नेतृत्व आणि आपल्या क्लबप्रती असलेल्या अढळ निष्ठेचं एक उदाहरण होतं. दोन दशकें एकाच क्लबसाठी खेळणं, आपल्या देशाला विश्वचषक अंतिम फेरीपर्यंत नेण्याचे नेतृत्व करणं, या गोष्टींमुळं ते फुटबॉलच्या इतिहासातील सर्वात आदरणीय खेळाडूंपैकी एक ठरतात.

हेही वाचा :

  1. राष्ट्रकुल स्पर्धेत मराठवाड्याचा तेजस चमकला; 60 वर्षांत कोणालाही जमलं नाही ते करुन दाखवलं!
  2. CWG 2026: 10 बॉक्सर उतरणार रिंगमध्ये, नीरज चोप्राही अंतिम फेरीत; राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत आज किती पदकं मिळणार?
  3. 3 देशांतील 12 शहरात होणार 2027 वनडे विश्वचषकाचा रणसंग्राम; ICC नं केली घोषणा

TAGGED:

FRANCO BARESI PASSES AWAY
FRANCO BARESI
ITALY GREAT FRANCO BARESI
AC MILAN LEGEND
FRANCO BARESI PASSES AWAY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.