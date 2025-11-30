16 सिक्सर, 8 चौकारांचा 'अभिषेक'; शर्माजीच्या पोरानं फक्त 52 चेंडूत ठोकल्या 148 धावा
अभिषेक शर्मानं पुन्हा एकदा फलंदाजीनं धुमाकूळ घातला. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 मध्ये अभिषेकनं फक्त 32 चेंडूत शतक ठोकलं.
Published : November 30, 2025 at 11:06 AM IST
हैदराबाद Abhishek Sharma : जागतिक क्रमवारीत अव्वल क्रमांकाचा टी-20 फलंदाज अभिषेक शर्माने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये विक्रमी शतक ठोकलं. भारतीय क्रिकेट संघाचा उदयोन्मुख स्टार अभिषेक शर्माची स्फोटक फलंदाजी सर्वांनाच माहिती आहे. मैदानावर पाऊल ठेवताच चौकार आणि षटकार मारण्याची त्याचा हातखंडा आहे, मग तो पंजाबसाठी असो किंवा टीम इंडियासाठी. अभिषेक शर्मा पहिल्याच चेंडूपासून गोलंदाजांवर हल्ला करण्याचं ध्येय ठेवतो. याचं ताजं उदाहरण सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 च्या एलिट ग्रुप सी च्या सामन्यात दिसून आलं. या सामन्यात अभिषेकनं फलंदाजीनं कहर केला आणि फक्त 32 चेंडूत शतक झळकावलं. या शतकासह, या तरुण सलामीवीराने रोहित शर्माच्या कामगिरीची बरोबरी केली.
- 148 runs.— Johns. (@CricCrazyJohns) November 30, 2025
- 52 balls.
- 8 fours.
- 16 Sixes.
CAPTAIN ABHISHEK SHARMA IN SYED MUSHTAQ ALI - He is roaring in T20 Cricket, moving to an all time Great in shorter format. 🫡 pic.twitter.com/m0DW4LPbhN
12 चेंडूत अर्धशतक, 32 चेंडूत शतक : खरं तर, पंजाबचा संघ 30 नोव्हेंबर रोजी सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 मध्ये बंगालचा सामना करत आहे. सामन्यात पंजाबनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पंजाबचा डाव उघडण्यासाठी मैदानात आलेल्या अभिषेकनं प्रभसिमरन सिंगसह पहिल्याच चेंडूपासून बंगालच्या गोलंदाजांवर हल्लाबोल केला. परिणामी, या स्टार फलंदाजानं फक्त 12 चेंडूत पाच चौकार आणि पाच षटकार मारत आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. अर्धशतक पूर्ण केल्यानंतर अभिषेक आणखी आक्रमक झाला. त्यानं पुढील 20 चेंडूत आपलं शतक पूर्ण केलं. अशाप्रकारे, त्यानं 32 चेंडूत टी-20 क्रिकेटमध्ये शतक पूर्ण करण्याचा विक्रम केला. अभिषेकचं हे दुसरं सर्वात जलद टी-20 शतक आहे. त्यानं त्याच्या शतकात सात चौकार आणि 11 षटकार मारले. त्यानं या सामन्यात एकूण 52 चेंडूत 148 धावांची वादळी खेळी केली. यात त्यानं 16 सिक्सर तर 8 चौकार मारले.
Abhishek Sharma’s class in SMAT 🤯— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) November 30, 2025
A 32 ball century and he hasn’t stopped yet 🔥
📸: https://t.co/7oLVPwpdLq
[Play With Fire | Syed Mushtaq Ali Trophy] pic.twitter.com/ZaoyrEy0jN
टी-20 मध्ये सर्वात जलद शतकं झळकावणारे भारतीय फलंदाज :
- उर्विल पटेल - 28 चेंडू
- अभिषेक शर्मा - 28 चेंडू
- उर्विल पटेल - 31 चेंडू
- अभिषेक शर्मा - 32 चेंडू
अभिषेकनं केली रोहित शर्माची बरोबरी : टी-20 क्रिकेटमध्ये हे अभिषेक शर्माचं आठवं शतक आहे. यासह, त्यानं टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकं करणाऱ्या रोहित शर्माची बरोबरी केली. आता फक्त विराट कोहली त्याच्या पुढं आहे, ज्याच्या नावावर 9 टी-20 शतकं आहेत. अभिषेकनं बंगालच्या गोलंदाज मोहम्मद शमी आणि आकाश दीप यांना चांगलंच धुतलं. शमीनं त्याच्या पहिल्या दोन षटकांत 34 धावा दिल्या, तर आकाशदीपने त्याच्या दुसऱ्या षटकात 30 धावा दिल्या. अभिषेक शर्माच्या शतक आणि प्रभसिमरन सिंगच्या अर्धशतकाच्या जोरावर पंजाबनं 20 षटकांत 310 धावांचा डोंगर उभारला.
MOST HUNDREDS BY INDIAN PLAYERS IN T20 HISTORY:— Johns. (@CricCrazyJohns) November 30, 2025
Virat Kohli - 9 (397 Innings)
Abhishek Sharma - 8* (157 Innings)
Rohit Sharma - 8 (450 Innings) pic.twitter.com/az0vswLRtV
टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकं झळकावणारे भारतीय :
- विराट कोहली - 9
- रोहित शर्मा - 8
- अभिषेक शर्मा - 8
- केएल राहुल - 7
