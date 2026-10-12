अभिषेकनं केल्या वेगवान 2000 धावा! सूर्याचा विक्रम तुटला
इंदौरमध्ये खेळल्या गेलेल्या भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दुसऱ्या टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात, टीम इंडियाचा स्फोटक फलंदाज अभिषेक शर्मानं इतिहास रचला.
Published : October 12, 2026 at 2:50 PM IST
इंदौर Abhishek Sharma Record : इंदौरमध्ये खेळल्या गेलेल्या भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दुसऱ्या टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात, टीम इंडियाचा स्फोटक फलंदाज अभिषेक शर्मानं इतिहास रचला. त्यानं सर्वात कमी चेंडूंमध्ये 2000 धावा पूर्ण करण्याचा विश्वविक्रम प्रस्थापित केला. इंदूरच्या होळकर स्टेडियमवर खेळताना, अभिषेकनं आपली 33वी धाव पूर्ण करताच सहकारी भारतीय फलंदाज सूर्यकुमार यादवचा विक्रम मोडला आणि अव्वल स्थान पटकावलं. तो टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वात कमी चेंडूंमध्ये 2000 धावा पूर्ण करणारा सर्वात वेगवान फलंदाज ठरला.
अभिषेक शर्मानं 1024 चेंडूंमध्ये केल्या 2000 धावा : अभिषेक शर्मानं केवळ 1024 चेंडूंमध्ये 2000 धावा पूर्ण केल्या. यापूर्वी हा विक्रम सूर्यकुमार यादवच्या नावावर होता, ज्यानं 1164 चेंडूंमध्ये हा टप्पा गाठला होता. ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार ॲरॉन फिंचनं 1283 चेंडूंमध्ये 2000 धावा पूर्ण केल्या, तर ग्लेन मॅक्सवेलनं 1304 चेंडूंमध्ये हा पराक्रम केला. दरम्यान, भारताचा अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्यानं टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील आपल्या 2000 धावा 1390 चेंडूंमध्ये पूर्ण केल्या आणि न्यूझीलंडच्या टिम सायफर्टनं 1395 चेंडूंमध्ये आपल्या 2000 धावा पूर्ण केल्या.
2⃣0⃣0⃣0⃣ T20I runs ✅ A major milestone for Abhishek Sharma 👌👌 Updates ▶️ https://t.co/0ve4uDWSIn #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @OfficialAbhi04 https://t.co/mdBTBjCmHH— BCCI (@BCCI) October 11, 2026
अभिषेक शर्माचं 18 चेंडूंमध्ये अर्धशतक : अभिषेक शर्मानं शानदार फलंदाजी करत अवघ्या 18 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. शमर जोसेफच्या गोलंदाजीवर दोन धावा घेत त्यानं हा टप्पा गाठला. या मालिकेतील अभिषेकचं हे पहिलं अर्धशतक आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्ध टी-20 क्रिकेटमध्ये कोणत्याही फलंदाजानं केलेलं हे संयुक्तपणे तिसरं सर्वात जलद अर्धशतक आहे. या बाबतीत फक्त क्विंटन डी कॉक (15 चेंडू) आणि टिम डेव्हिड (16 चेंडू) त्याच्या पुढं आहेत, तर डेव्हिड वॉर्नर आणि कॉलिन मुनरो यांनीही वेस्ट इंडिजविरुद्ध 18 चेंडूंमध्ये अर्धशतक पूर्ण करण्याचा पराक्रम केला आहे.
अभिषेक शर्मानं केली सूर्यकुमार यादवच्या विक्रमाची बरोबरी : अभिषेक शर्मानं टी-20 क्रिकेटमध्ये एका वर्षात सर्वाधिक षटकार मारण्याच्या सूर्यकुमार यादवच्या विक्रमाची बरोबरी केली आहे. अभिषेक शर्मानं 2026 साली 68 षटकार मारुन षटकारांचं वादळ निर्माण केलं आहे. यासह, त्यानं सूर्यकुमार यादवच्या 68 षटकारांच्या (2022) विक्रमाची बरोबरी केली आहे आणि आता दोघंही पहिल्या स्थानावर बरोबरीत आहेत. या यादीत अभिषेक शर्मा तिसऱ्या क्रमांकावरही आहे. त्यानं 2025 साली 54 षटकार मारले होते.
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