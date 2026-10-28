ETV Bharat / sports

शतकी खेळीनंतर ICC क्रमवारीत अभिषेकचा धमाका; किशनकडून हिसकावली अव्वल खुर्ची

न्यूझीलंड दौऱ्यावरील टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेत फलंदाजीचा धडाका लावणाऱ्या अभिषेक शर्मानं पुन्हा एकदा जगातील अव्वल क्रमांकाच्या फलंदाजाचा किताब पटकावला आहे.

Abhishek Sharma
शतकी खेळीनंतर ICC क्रमवारीत अभिषेकचा धमाका (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 28, 2026 at 3:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई Abhishek Sharma : न्यूझीलंड दौऱ्यावरील टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेत फलंदाजीचा धडाका लावणाऱ्या अभिषेक शर्मानं पुन्हा एकदा जगातील अव्वल क्रमांकाच्या फलंदाजाचा किताब पटकावला आहे. न्यूझीलंड क्रिकेट संघाविरुद्ध केवळ 35 चेंडूंमध्ये झळकावलेल्या शतकाचा आयसीसी क्रमवारीत फायदा झाला आहे. अभिषेकनं आपला सहकारी इशान किशनला मागे टाकत ताज्या आयसीसी टी-20 आंतरराष्ट्रीय फलंदाजी क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावलं आहे. यावर्षी जुलैमध्ये इशाननं अभिषेकला मागे टाकून अव्वल स्थान पटकावलं होतं, पण आता भारतीय फलंदाजांमधील अव्वल स्थानासाठीच्या लढतीत पुन्हा एकदा बाजी पलटली आहे.

अभिषेक शर्मानं शतकासह मिळवलं अव्वल स्थान : वेलिंग्टन इथं न्यूझीलंडविरुद्धच्या तिसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात अभिषेक शर्मानं स्फोटक फलंदाजी केली, त्यानं केवळ 35 चेंडूंमध्ये आपलं शतक पूर्ण करत 38 चेंडूंमध्ये 113 धावांची स्फोटक खेळी केली. त्याच्या या खेळीमुळं भारतानं 6 गडी राखून विजय मिळवत मालिका आपल्या नावावर केली.

या प्रभावी कामगिरीचा परिणाम आता ताज्या आयसीसी क्रमवारीत दिसून आला आहे. अभिषेक शर्मानं आयसीसी टी-20 आंतरराष्ट्रीय फलंदाजी क्रमवारीत पुन्हा अव्वल स्थान पटकावलं आहे. यापूर्वी, जुलै 2025 मध्ये, त्यानं ऑस्ट्रेलियाच्या ट्रॅव्हिस हेडला मागे टाकून पहिल्यांदा अव्वल स्थान मिळवलं होतं. मात्र, या वर्षी जुलैमध्ये आयर्लंडविरुद्धच्या दमदार कामगिरीनंतर इशान किशननं त्याला मागे टाकलं. आता, न्यूझीलंडविरुद्ध शतक झळकावून अभिषेकनं पुन्हा एकदा अव्वल स्थान मिळवलं आहे.

इशान किशन दोन स्थानांनी घसरला : इशान किशन दोन स्थानांनी घसरुन तिसऱ्या स्थानावर आला आहे. पाकिस्तानचा साहिबजादा फरहान एका स्थानानं पुढं जात दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. आयसीसी टी-20 आंतरराष्ट्रीय फलंदाजी क्रमवारीत अव्वल 10 मध्ये चार भारतीय फलंदाज आहेत. मात्र, कर्णधार श्रेयस अय्यर पाच स्थानांनी घसरुन नवव्या स्थानावर आला आहे. तिलक वर्मा 10 व्या स्थानावर कायम आहे. आयसीसी टी-20 आंतरराष्ट्रीय फलंदाजी क्रमवारीत अव्वल 10 मध्ये तीन इंग्लिश फलंदाज आहेत. यामध्ये हॅरी ब्रूक, जॉस बटलर आणि फिल सॉल्ट यांचा समावेश आहे. ब्रूक चौथ्या, बटलर पाचव्या आणि सॉल्ट सातव्या स्थानावर असून, या तिघांनीही एका स्थानाची झेप घेतली आहे.

हेही वाचा :

  1. आशियाई पॅरा गेम्स गोल्ड मेडल विजेत्या खेळाडूचा मृत्यू; फ्लॅटमध्ये संशयास्पद परिस्थितीत आढळला मृतदेह
  2. मिचेल स्टार्कच्या 6 चेंडूत 4 विकेट! 158/1 वरुन आफ्रिकेचा डाव 329 धावांवर संपुष्टात
  3. 21 वर्षीय युवा खेळाडूनं ठोकल्या 321* धावा; संघानं उभारला 616 धावांचा हिमालय

TAGGED:

ICC T20I RANKINGS LATEST
ABHISHEK SHARMA NO 1 SPOT
ICC क्रमवारीत अभिषेकचा धमाका
अभिषेक शर्माचं शतक
ICC क्रमवारी अपडेट

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.