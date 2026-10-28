शतकी खेळीनंतर ICC क्रमवारीत अभिषेकचा धमाका; किशनकडून हिसकावली अव्वल खुर्ची
न्यूझीलंड दौऱ्यावरील टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेत फलंदाजीचा धडाका लावणाऱ्या अभिषेक शर्मानं पुन्हा एकदा जगातील अव्वल क्रमांकाच्या फलंदाजाचा किताब पटकावला आहे.
Published : October 28, 2026 at 3:44 PM IST
मुंबई Abhishek Sharma : न्यूझीलंड दौऱ्यावरील टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेत फलंदाजीचा धडाका लावणाऱ्या अभिषेक शर्मानं पुन्हा एकदा जगातील अव्वल क्रमांकाच्या फलंदाजाचा किताब पटकावला आहे. न्यूझीलंड क्रिकेट संघाविरुद्ध केवळ 35 चेंडूंमध्ये झळकावलेल्या शतकाचा आयसीसी क्रमवारीत फायदा झाला आहे. अभिषेकनं आपला सहकारी इशान किशनला मागे टाकत ताज्या आयसीसी टी-20 आंतरराष्ट्रीय फलंदाजी क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावलं आहे. यावर्षी जुलैमध्ये इशाननं अभिषेकला मागे टाकून अव्वल स्थान पटकावलं होतं, पण आता भारतीय फलंदाजांमधील अव्वल स्थानासाठीच्या लढतीत पुन्हा एकदा बाजी पलटली आहे.
अभिषेक शर्मानं शतकासह मिळवलं अव्वल स्थान : वेलिंग्टन इथं न्यूझीलंडविरुद्धच्या तिसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात अभिषेक शर्मानं स्फोटक फलंदाजी केली, त्यानं केवळ 35 चेंडूंमध्ये आपलं शतक पूर्ण करत 38 चेंडूंमध्ये 113 धावांची स्फोटक खेळी केली. त्याच्या या खेळीमुळं भारतानं 6 गडी राखून विजय मिळवत मालिका आपल्या नावावर केली.
New No.1 T20I batter 🏏 New No.1 Test bowler 🔥 New No.1 Test all-rounder 👊 A massive week in the ICC Men's Player Rankings as two in-form stars ascend to the top spots 😲 https://t.co/nwWCLiixZn— ICC (@ICC) October 28, 2026
या प्रभावी कामगिरीचा परिणाम आता ताज्या आयसीसी क्रमवारीत दिसून आला आहे. अभिषेक शर्मानं आयसीसी टी-20 आंतरराष्ट्रीय फलंदाजी क्रमवारीत पुन्हा अव्वल स्थान पटकावलं आहे. यापूर्वी, जुलै 2025 मध्ये, त्यानं ऑस्ट्रेलियाच्या ट्रॅव्हिस हेडला मागे टाकून पहिल्यांदा अव्वल स्थान मिळवलं होतं. मात्र, या वर्षी जुलैमध्ये आयर्लंडविरुद्धच्या दमदार कामगिरीनंतर इशान किशननं त्याला मागे टाकलं. आता, न्यूझीलंडविरुद्ध शतक झळकावून अभिषेकनं पुन्हा एकदा अव्वल स्थान मिळवलं आहे.
इशान किशन दोन स्थानांनी घसरला : इशान किशन दोन स्थानांनी घसरुन तिसऱ्या स्थानावर आला आहे. पाकिस्तानचा साहिबजादा फरहान एका स्थानानं पुढं जात दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. आयसीसी टी-20 आंतरराष्ट्रीय फलंदाजी क्रमवारीत अव्वल 10 मध्ये चार भारतीय फलंदाज आहेत. मात्र, कर्णधार श्रेयस अय्यर पाच स्थानांनी घसरुन नवव्या स्थानावर आला आहे. तिलक वर्मा 10 व्या स्थानावर कायम आहे. आयसीसी टी-20 आंतरराष्ट्रीय फलंदाजी क्रमवारीत अव्वल 10 मध्ये तीन इंग्लिश फलंदाज आहेत. यामध्ये हॅरी ब्रूक, जॉस बटलर आणि फिल सॉल्ट यांचा समावेश आहे. ब्रूक चौथ्या, बटलर पाचव्या आणि सॉल्ट सातव्या स्थानावर असून, या तिघांनीही एका स्थानाची झेप घेतली आहे.
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