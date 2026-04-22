शर्माच्या शतकी खेळीत विक्रमांचा 'अभिषेक'; धोनीसह गेलचा रेकॉर्ड मोडला
सनरायझर्स हैदराबादचा सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्मानं आयपीएल 2026 च्या 31व्या सामन्यात धमाकेदार शतक झळकावत अनेक विक्रम मोडले.
Published : April 22, 2026 at 9:33 AM IST
हैदराबाद Abhishek Sharma : सनरायझर्स हैदराबादचा सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्मानं आयपीएल 2026 च्या 31व्या सामन्यात धमाकेदार शतक झळकावत अनेक विक्रम मोडले. हैदराबादमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सच्या गोलंदाजांची धुलाई करत, अभिषेकनं 9 षटकार आणि 10 चौकारांसह 47 चेंडूंमध्ये आपलं दुसरं आयपीएल शतक पूर्ण केलं. यासह, तो 50 चेंडूंमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या फलंदाजांच्या एलिट क्लबमध्ये सामील होणारा पहिला भारतीय फलंदाज ठरला.
Came. Saw. Smashed them everywhere 💥— IndianPremierLeague (@IPL) April 21, 2026
Abhishek Sharma made everyone stand up and applaud today 🫡
WATCH his epic knock ▶️ https://t.co/agjv1YrdpE#TATAIPL | #KhelBindaas | #SRHvDC | @SunRisers | @OfficialAbhi04 pic.twitter.com/agHYsyFm93
50 चेंडूंमध्ये सर्वाधिक आयपीएल शतकं :
- 3 - ख्रिस गेल
- 2 - अभिषेक शर्मा
- 2 - हेनरिक क्लासेन
- 2 - एबी डिव्हिलियर्स
The Abhishek Sharma chapter in the #TATAIPL record books just got bigger ✍️📚— IndianPremierLeague (@IPL) April 21, 2026
One word for his performance tonight? 🤩#KhelBindaas | #SRHvDC | @SunRisers | @OfficialAbhi04 pic.twitter.com/idQW5NQkwA
धोनीला टाकलं मागे : अभिषेक शर्मानं आपल्या 135 धावांच्या शतकी खेळीत 10 शानदार षटकार मारुन महेंद्रसिंग धोनीला मागे टाकलं. दिल्लीविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी अभिषेकनं टी-20 क्रिकेटमध्ये 341 षटकार मारले होते. या 10 षटकारांसह, या स्टार फलंदाजानं केवळ टी-20 क्रिकेटमध्ये 350 हून अधिक षटकार मारण्याचा टप्पाच गाठला नाही, तर टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या भारतीय फलंदाजांच्या यादीत महेंद्रसिंग धोनीलाही मागे टाकलं. आता, अभिषेक टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या अव्वल 5 भारतीय फलंदाजांमध्ये सामील झाला आहे. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की, अभिषेक शर्मा आयपीएलच्या एका डावात दोनदा 10 किंवा त्याहून अधिक षटकार मारणारा पहिला भारतीय खेळाडू आहे.
Treating the Orange Army to a knock they will remember for a long time 🧡— IndianPremierLeague (@IPL) April 21, 2026
📸 Making 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀! ✨
Updates ▶️ https://t.co/VgUjXDlrDh#TATAIPL | #KhelBindaas | #SRHvDC | @SunRisers | @OfficialAbhi04 pic.twitter.com/xMuSQtLzFw
टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणारे भारतीय खेळाडू :
- रोहित शर्मा - 555
- विराट कोहली - 443
- सूर्यकुमार यादव - 423
- संजू सॅमसन - 405
- अभिषेक शर्मा - 351
- एम.एस. धोनी - 350
शतकानंतर मिळवली ऑरेंज कॅप : दिल्लीविरुद्ध स्फोटक शतक झळकावून अभिषेक शर्मानं ऑरेंज कॅप पटकावली. या मोसमात त्यानं आतापर्यंत सात डावांमध्ये 50 पेक्षा जास्त सरासरी आणि 200 पेक्षा जास्त स्ट्राइक रेटनं 323 धावा केल्या आहेत.
