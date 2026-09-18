11 षटकारांसह 45 मिनिटांच्या खेळीत अभिषेकनं केले 8 मोठे रेकॉर्ड; रोहितसह अनेक दिग्गज एका झटक्यात मागे
अभिषेक शर्मानं गुरुवारी (17 सप्टेंबर) दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर अफगाणिस्तानविरुद्ध एक वादळी खेळी खेळून अनेक विक्रमांची नोंद केली.
Published : September 18, 2026 at 9:54 AM IST
नवी दिल्ली Abhishek Sharma Records : अभिषेक शर्मानं गुरुवारी (17 सप्टेंबर) दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर अफगाणिस्तानविरुद्ध एक वादळी खेळी खेळून अनेक विक्रमांची नोंद केली. मालिकेतील तिसऱ्या आणि अंतिम टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात, या डावखुऱ्या फलंदाजानं अवघ्या 34 चेंडूंमध्ये 11 षटकार आणि 9 चौकारांसह 108 धावा ठोकल्या. अभिषेक शर्माच्या धमाकेदार खेळीमुळं भारतीय क्रिकेट संघानं सात गडी गमावून 221 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, अफगाण संघ 94 धावांवर सर्वबाद झाला. भारतानं हा सामना 127 धावांनी जिंकून टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका 3-0 नं आपल्या नावावर केली. अभिषेकला 'सामनावीर' आणि 'मालिकावीर' म्हणून गौरविण्यात आलं. या सामन्यात त्यानं आपल्या खेळीदरम्यान आठ मोठ्या विक्रमांची नोंद केली.
1) अभिषेक शर्मानं या सामन्यात अवघ्या 30 चेंडूंमध्ये आपलं शतक पूर्ण केलं. टी-20 आंतरराष्ट्रीय शतक झळकावणारा अभिषेक सर्वात वेगवान भारतीय फलंदाज ठरला. यापूर्वी हा विक्रम रोहित शर्माच्या नावावर होता, ज्यानं 2017 मध्ये इंदौर इथं श्रीलंकेविरुद्ध 35 चेंडूंमध्ये शतक झळकावलं होतं.
𝗙𝗮𝘀𝘁. 𝗙𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿. 𝗔𝗯𝗵𝗶𝘀𝗵𝗲𝗸 🇮🇳— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
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2) अभिषेक शर्मा आता कोणत्याही पूर्ण-सदस्य संघासाठी सर्वात जलद टी-20 आंतरराष्ट्रीय शतक करणारा फलंदाज ठरला आहे. यापूर्वी हा विक्रम सिकंदर रझा आणि फिन ॲलन यांच्या नावावर संयुक्तपणे होता, ज्यांनी प्रत्येकी 33 चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण केलं होतं. तर टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासातील फलंदाजानं केलेलं हे तिसरं सर्वात जलद शतक आहे.
टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधील सर्वात जलद शतक -
- 27 चेंडू - साहिल चौहान (इस्टोनिया) विरुद्ध सायप्रस, एपिस्कोपी, 2024
- 29 चेंडू - मोहम्मद फहाद (तुर्की) विरुद्ध बल्गेरिया, सोफिया, 2025
- 30 चेंडू - अभिषेक शर्मा (भारत) विरुद्ध अफगाणिस्तान, दिल्ली, 2026*
- 33 चेंडू - जॉन निकोल लॉफ्टी-ईटन (नामिबिया) विरुद्ध नेपाळ, कीर्तिपूर, 2024
- 33 चेंडू - सिकंदर रझा (झिम्बाब्वे) विरुद्ध गांबिया, नैरोबी (रुआराका), 2024
- 33 चेंडू - फिन ॲलन (न्यूझीलंड) विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, कोलकाता, 2026
Abhishek Sharma goes full throttle and lands among the fastest Men's T20I hundreds 💯🚀— ICC (@ICC) September 17, 2026
More from his knock in Delhi ➡️ https://t.co/q8B2sERLG0 pic.twitter.com/AHyKfvG4t5
3) अभिषेक शर्मानं अफगाणिस्तानविरुद्ध 30 चेंडूंमध्ये शतक झळकावून आणखी एक विक्रम रचला आहे. पूर्ण सदस्य संघाविरुद्ध टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यातील हे सर्वात जलद शतक आहे. यापूर्वी, फिन ॲलननं 2026 च्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 33 चेंडूंमध्ये शतक झळकावलं होतं. आता अभिषेकनं त्यापेक्षा तीन चेंडू कमी वेळेत शतक पूर्ण करुन एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे.
4) पहिल्या सहा षटकांमध्ये अभिषेक शर्मानं धडाक्यात फलंदाजी केली. त्यानं पॉवरप्लेमध्ये अवघ्या 22 चेंडूंमध्ये 76 धावा केल्या. पुरुषांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात पॉवरप्लेमध्ये एका फलंदाजानं केलेल्या सर्वाधिक धावा हा त्याचा विक्रम आहे. यापूर्वी हा विक्रम पोर्तुगालच्या कुलदीप घोलियाच्या नावावर होता, ज्यानं 2023 मध्ये माल्टाविरुद्ध पॉवरप्लेमध्ये 25 चेंडूंमध्ये 74 धावा केल्या होत्या.
𝐓𝐡𝐢𝐫𝐝-𝐟𝐚𝐬𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐓𝟐𝟎𝐈 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐲! 😯— ICC (@ICC) September 17, 2026
Big hits all round as Abhishek Sharma brings up a sensational ton in Delhi 🔥💯
📝: https://t.co/4nkxhRMAUy pic.twitter.com/YWHehMe5vW
पुरुष टी-20 आंतरराष्ट्रीय (पॉवरप्ले) मधील सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या -
- 76*(22) – अभिषेक शर्मा (भारत) विरुद्ध अफगाणिस्तान, दिल्ली, 2026
- 74*(25) – कुलदीप घोलिया (पोर्तुगाल) विरुद्ध माल्टा, जिब्राल्टर, 2023
- 73*(22) – ट्रॅव्हिस हेड (ऑस्ट्रेलिया) विरुद्ध स्कॉटलंड, एडिनबर्ग, 2024
- 68*(21) – विंटली बर्टन (सर्बिया) विरुद्ध बल्गेरिया, सोफिया, 2022
- 68*(28) – जॉर्ज मुन्सी (स्कॉटलंड) विरुद्ध ऑस्ट्रिया, एडिनबर्ग, 2023
5) अभिषेक शर्मानं आपलं अर्धशतक केवळ 16 चेंडूंमध्ये पूर्ण केलं होतं. यासोबतच, त्यानं 20 किंवा त्यापेक्षा कमी चेंडूंमध्ये सर्वाधिक टी-20 आंतरराष्ट्रीय अर्धशतकं करण्याचा आपला विक्रम आणखी मजबूत केला. 20 किंवा त्यापेक्षा कमी चेंडूंमध्ये अर्धशतक पूर्ण करण्याची ही त्याची सहावी वेळ होती.
6) हे अभिषेक शर्माचं टी-20 क्रिकेटमधील 10 वं शतक होतं. यासोबतच, त्यानं विराट कोहलीच्या 10 टी-20 शतकांच्या विक्रमाची बरोबरी केली. आता, अभिषेकला टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकं करणारा भारतीय फलंदाज बनण्याची संधी आहे. हे साध्य करण्यासाठी त्याला फक्त आणखी एका शतकाची गरज आहे.
टी-20 क्रिकेटमधील सर्वाधिक शतकं (भारतीय खेळाडू) -
- 10 - विराट कोहली
- 10 - अभिषेक शर्मा
- 8 - केएल राहुल
- 8 - संजू सॅमसन
- 8 - रोहित शर्मा
7) अभिषेक शर्मानं अफगाणिस्तानविरुद्धच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेत एकूण 22 षटकार मारले. त्यानं टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेत भारतीय फलंदाजानं मारलेल्या सर्वाधिक षटकारांच्या स्वतःच्याच विक्रमाची बरोबरी केली. त्यानं 2025 मध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतही 22 षटकार मारले होते.
8) अभिषेक शर्मानं आपल्या शतकी धावांपैकी 94.44 टक्के धावा चौकार-षटकारांनी केल्या. टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात शतक झळकावणाऱ्या फलंदाजांमध्ये चौकार-षटकारांनी केलेल्या धावांची ही सर्वाधिक टक्केवारी आहे. या बाबतीत अभिषेकनं तुर्कीच्या मोहम्मद फहादला मागे टाकलं.
टी-20 आंतरराष्ट्रीय शतकात चौकार-षटकारांनी सर्वाधिक धावा (टक्केवारीत) -
- 94.44 टक्के (102/108) - अभिषेक शर्मा (भारत) विरुद्ध अफगाणिस्तान, दिल्ली, 2026
- 93.33 टक्के (112/120) - मोहम्मद फहाद (तुर्की) विरुद्ध बांगलादेश, सोफिया, 2025
- 91.67 टक्के (132/144*) - साहिल चौहान (इस्टोनिया) विरुद्ध सायप्रस, एपिस्कोपी, 2024
- 91.53 टक्के (108/118) - रोहित शर्मा (भारत) विरुद्ध श्रीलंका, इंदौर, 2017
- 91.09 टक्के (92/101) - जॉन निकोल लॉफ्टी-ईटन (नामिबिया) विरुद्ध नेपाळ, कीर्तिपूर, 2024
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