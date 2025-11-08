ETV Bharat / sports

अभिषेक 'विश्वविक्रमी' शर्मा... 1000 धावा करताच 'युवराजच्या शिष्या'नं केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

भारतीय संघाचा सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्मानं ब्रिस्बेनमधील गाबा स्टेडियमवर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळल्या जाणाऱ्या मालिकेतील पाचव्या टी-20 सामन्यात विश्वविक्रम रचला आहे.

Abhishesk Sharma World Record
अभिषेक शर्मा (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 8, 2025 at 3:43 PM IST

ब्रिस्बेन Abhishesk Sharma World Record : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघात खेळल्या जाणाऱ्या 5 सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील शेवटचा सामना ब्रिस्बेनमधील गाबा स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या सामन्यात टीम इंडियाचा डावखुरा सलामीवीर अभिषेक शर्मानं आपल्या नावावर एक विश्वविक्रम केला आहे. पाचव्या टी-20 सामन्यात नाणेफेक जिंकल्यानंतर ऑस्ट्रेलियन संघाचा कर्णधार मिचेल मार्शनं प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, त्यानंतर अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल या सलामीवीर जोडीनं भारतीय संघाला आक्रमक सुरुवात दिली. अभिषेकनं आपल्या डावातील 11वी धाव पूर्ण करताच, त्यानं एक मोठा विश्वविक्रमही आपल्या नावावर केला.

काय आहे विश्वविक्रम : खरं तर चेंडूंच्या बाबतीत, अभिषेक शर्मा टी-20 आतरराष्ट्रीय मध्ये 1000 धावा करणारा सर्वात जलद फलंदाज (पूर्ण सदस्य संघ) ठरला. अभिषेकनं 1000 धावा पूर्ण करण्यासाठी केवळ 528 चेंडू घेतले. यामुळं भारताचा टी-20 कर्णधार सूर्यकुमार यादवचा विक्रम मोडला, ज्यानं 573 चेंडू घेऊन 1000 धावा पूर्ण केल्या होत्या. एवढंच नाही तर, डावांच्या बाबतीत अभिषेक 1000 टी-20 धावा पूर्ण करणारा दुसरा सर्वात जलद भारतीय आहे.

चेंडूच्या बाबतीत सर्वात जलद 1000 टी-20 धावा (पूर्ण सदस्य संघ) :

  • 528- अभिषेक शर्मा (भारत)
  • 573- सूर्यकुमार यादव (भारत)
  • 599- फिल साल्ट (इंग्लंड)
  • 604- ग्लेन मॅक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया)
  • 609- आंद्रे रसेल (वेस्ट इंडिज)/फिन अॅलन (न्यूझीलंड)

डावांच्या बाबतीत सर्वात कमी 1000 टी-20 धावा (भारत) :

  • 27- विराट कोहली
  • 28- अभिषेक शर्मा
  • 29- केएल राहुल
  • 31- सूर्यकुमार यादव
  • 40- रोहित शर्मा

अभिषेक शर्मा कोहलीनंतर दुसरा सर्वात जलद खेळाडू : भारतीय संघाकडून टी-20 मध्ये सर्वात कमी 1000 धावा पूर्ण करण्याचा विक्रम विराट कोहलीच्या नावावर आहे, त्यानं 27 डावांमध्ये तो साध्य केला आहे. आता, अभिषेक शर्मानं 28 डावांमध्ये 1000 टी-20 आंतरराष्ट्रीय धावा पूर्ण केल्या आहेत आणि त्यानं या यादीत दुसऱ्या स्थानावर झेप घेतली आहे. 2025 मध्ये आतापर्यंत, अभिषेक शर्मा फलंदाजीत उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे, संघाला जलद सुरुवात देण्यात सातत्यानं महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

याही सामन्यात संघाला मिळवून दिली वेगवान सुरुवात : गाब्बा टी-20 सामन्यात अभिषेक शर्माला दोन जीवनदानही मिळाले. पहिल्याच षटकात, ग्लेन मॅक्सवेलनं बेन द्वारशुइसच्या गोलंदाजीवर मिड-ऑफ क्षेत्रात अभिषेक शर्माचा झेल सोडला. त्यानंतर, चौथ्या षटकात, द्वारशुइसनं नाथन एलिसच्या तिसऱ्या चेंडूवर शेवटच्या टप्प्यातील क्षेत्रात अभिषेकचा एक साधा झेल सोडला.

