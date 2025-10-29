अहिल्यानगरच्या सुपुत्राची अरुणाचल प्रदेश संघात निवड; दिग्गजांसह रणजी ट्रॉफीत दाखवणार जलवा
भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी वेगवान गोलंदाज झहीर खान याच्या पाऊलावर पाऊल ठेवत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूरच्या आणखी एका सुपुत्रानं रणजी ट्रॉफीच्या स्तरावर झेप घेतली आहे.
Published : October 29, 2025 at 3:11 PM IST
श्रीरामपूर (अहिल्यानगर) Abhishek Pujari Shirdi : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी वेगवान गोलंदाज झहीर खान याच्या पाऊलावर पाऊल ठेवत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूरच्या आणखी एका सुपुत्रानं रणजी ट्रॉफीच्या स्तरावर झेप घेतली आहे. श्रीरामपूर येथील रहिवासी यष्टीरक्षक-फलंदाज अभिषेक दत्तात्रय पुजारी याची 2025-2026 च्या रणजी हंगामासाठी अरुणाचल प्रदेश राज्याच्या संघात निवड झाली आहे. यामुळं श्रीरामपूरच्या इतिहासात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.
लहाणपणापासून सुरु झाला क्रिकेटचा प्रवास : अभिषेकच्या या यशामागे त्याची सातत्यपूर्ण कामगिरी आणि अनेक वर्षांची मेहनत आहे. गेल्या वर्षीही त्यानं अरुणाचल प्रदेशकडून सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये चमकदार कामगिरी केली होती आणि त्याचा रणजी ट्रॉफीसाठीच्या संभाव्य खेळाडूंमध्ये सहभाग होता. विशेष म्हणजे गेल्या तीन वर्षांपासून तो अरुणाचल प्रदेश संघाचं प्रतिनिधित्व करत आहे. अभिषेकचा क्रिकेटचा प्रवास इयत्ता दुसरीत असल्यापासून श्रीरामपूर येथील साई क्रिकेट ॲकॅडमीमधून सुरु झाला. त्याची उंची कमी असल्यानं प्रशिक्षक महेश बोरावके यांनी त्याला यष्टीरक्षणावर (विकेटकीपिंग ) लक्ष केंद्रित करण्याचा मोलाचा सल्ला दिला व त्याचा कसून सराव करुन घेतला. पुढं दहावीनंतर अभिषेकनं थेट मुंबई गाठलं व तिथं तीन वर्षे सराव केला. त्यानंतर आसाममधील गुवाहाटी इथं दोन वर्षे खेळताना त्यानं यष्टीरक्षक म्हणून आपलं अव्वल स्थान कायम राखलं.
सर्वत्र होतंय कौतुक : अभिषेक पुजारी हा बेलापूर येथील जे.टी.एस. हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राचार्य दत्तात्रय पुजारी तसंच श्रीरामपूर येथील शा. ज. पाटणी विद्यालयातील शिक्षिका उर्मिला पुजारी यांचा सुपुत्र आहे. त्यानं आतापर्यंत अरुणाचल प्रदेशकडून खेळताना दोन टी-20 सामने खेळले आहेत. यात त्यानं दोन डावात फलंदाजीत 11 धावा केल्या असून 6 धावा त्याची सर्वोत्तम धावसंख्या आहे. अभिषेकनं आतापर्यंत हरियाणा आणि मुंबई संघाविरुद्ध दोन सामने खेळले आहेत. रणजी ट्रॉफीसाठी पात्र ठरणारा श्रीरामपूरमधील दुसरा खेळाडू ठरल्याबद्दल त्याच्या या यशाचं सर्वत्र कौतुक होत आहे.
झहीर खाननं गाजवलं क्रिकेटचं मैदान : टीम इंडियाचा माजी दिग्गज गोलंदाज झहीर खान देखील अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूरचा सुपुत्र आहे. लहानपणापासूनच त्याला क्रिकेटची आवड होती. लहानपणापासूनच त्याचं क्रिकेटर बनण्याचं स्वप्न होतं. अशा स्थितीत त्यानं आपल्या मेहनतीच्या आणि जिद्दीच्या जोरावर त्या स्वप्नाचा पाठलाग केला, अन् अखेर त्याला टीम इंडियात एन्ट्री मिळाली. यानंतर झहीरनं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचंड नाव कमावलं. मुंबईतून क्रिकेट करिअरला सुरुवात करणाऱ्या झहीरनं 2000 मध्ये टीम इंडियात एन्ट्री केली. तो 2014 पर्यंत टीम इंडियासाठी खेळत राहिला आणि त्यानंतर 2017 पर्यंत आयपीएलमध्ये चमकत राहिला.
