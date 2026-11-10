UAE विरुद्ध सेहवागचा धमाका! 17 चौकार अन् 7 षटकारांसह केली दीडशतकी खेळी
आज अंडर-19 आशिया कपमध्ये भारतीय संघ युएईचा सामना करत आहे. या सामन्यात सेहवाग 168 चेंडूंमध्ये 160 धावा करुन बाद झाला.
Published : November 10, 2026 at 3:55 PM IST
अल अमिरात Aaryavir Sehwag : आज अंडर-19 आशिया कपमध्ये भारतीय संघ युएईचा सामना करत आहे. युएईनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघानं चांगली सुरुवात केली. लक्ष्य राज चंदानी आणि आर्यवीर सेहवाग यांनी पहिल्या विकेटसाठी अर्धशतकी भागीदारी केली. लक्ष्य बाद झाल्यानंतर आर्यवीर सेहवागनं फलंदाजी सुरु ठेवली आणि अखेरीस 131 चेंडूंमध्ये शानदार शतक पूर्ण केलं. यापूर्वीच्या सामन्यात पाकिस्तानविरुद्ध अर्जुन राजपूतनं शतक झळकावलं होतं.
Leading the charge at the top of the order 👊 An impressive 𝗛𝗨𝗡𝗗𝗥𝗘𝗗 by Aaryavir Sehwag 💯 Updates ▶️ https://t.co/M0EJVCkM56 #MensU19AsiaCup https://t.co/lntDRlo5F2— BCCI (@BCCI) November 10, 2026
आर्यवीर सेहवागचं अंडर-19 आशिया कपमधील पहिलं शतक : भारतीय संघाचा माजी दिग्गज खेळाडू वीरेंद्र सेहवाग यांचा मुलगा आर्यवीर सेहवागनं युएईविरुद्ध शतक झळकावताना 13 चौकार आणि दोन षटकार ठोकले. स्पर्धेतील हे त्याचं पहिलंच शतक आहे. यापूर्वी त्यानं नेपाळविरुद्ध नाबाद 70 धावा केल्या होत्या. मात्र, पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात तो केवळ 22 धावाच करु शकला, ज्यात भारताचा पराभव झाला. या सामन्यात सेहवाग 168 चेंडूंमध्ये 160 धावा करुन बाद झाला. त्यानं आपल्या खेळीत 17 चौकार आणि 7 षटकार मारले.
सेहवाग आणि व्ही. के. विनीत यांच्यात उत्कृष्ट भागीदारी : आर्यवीरनं व्ही. के. विनीतसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी एक शानदार शतकी भागीदारी रचली. यादरम्यान आर्यवीरनं वेगानं धावा केल्या, मुक्तपणे मोठे फटके खेळले आणि भारताची धावसंख्या 200च्या पुढं नेली. त्याच्या उत्कृष्ट खेळीमुळं भारतानं अवघ्या 38 षटकांत 203 धावा केल्या. सेहवागसोबत व्ही. के. विनीतही या सामन्यात चांगली फलंदाजी करत आहे.
Aaryavir’s blockbuster knock has taken India to the brink of a semi-final spot. The UAE batters will need something special from here to pull off a heist and keep their hopes alive 🤔 #DPWorldMensU19AsiaCup2026 #INDvUAE #ACC https://t.co/lEiGgyKLrm— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 10, 2026
भारतीय संघासाठी हा सामना जिंकणं महत्त्वाचं : 'अ' गटात युएईविरुद्धचा हा सामना जिंकणं भारतासाठी महत्त्वाचं आहे. स्पर्धेच्या सुरुवातीला नेपाळला हरवून भारतीय संघानं चांगली सुरुवात केली होती, परंतु पाकिस्तानविरुद्ध भारताला मोठा पराभव पत्करावा लागला, ज्यामुळं त्यांचा उपांत्य फेरीचा मार्ग थोडा कठीण झाला आहे. नेपाळ सामन्याबद्दल बोलायचं झालं तर, भारतीय संघानं उत्कृष्ट गोलंदाजी करत नेपाळला केवळ 128 धावांत सर्वबाद केलं आणि एकही गडी न गमावता सामना जिंकला.
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