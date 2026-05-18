107 वर्षांची प्रतीक्षा संपली... भारतीय वंशाच्या गोल्फपटूनं पीजीए चॅम्पियनशिप जिंकून रचला इतिहास

भारतीय वंशाच्या इंग्लिश गोल्फर ॲरॉन रायनं रविवारी पीजीए चॅम्पियनशिप जिंकून आपल्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा टप्पा गाठला.

भारतीय वंशाच्या गोल्फपटूनं पीजीए चॅम्पियनशिप जिंकून रचला इतिहास
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 18, 2026 at 3:05 PM IST

Aaron Rai : भारतीय वंशाच्या इंग्लिश गोल्फर ॲरॉन रायनं रविवारी पीजीए चॅम्पियनशिप जिंकून आपल्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा टप्पा गाठला. 31 वर्षीय रायनं अंतिम फेरीत शानदार 65 गुणांची नोंद करत 9-अंडर-पार एकूण स्कोअरसह स्पर्धा पूर्ण केली. त्यानं जॉन रहम आणि ॲलेक्स स्मॉली यांना तीन शॉट्सनी मागं टाकत इतिहास रचला. तो 107 वर्षांत पीजीए चॅम्पियनशिप जिंकणारा पहिला इंग्लिश खेळाडू ठरला, जो 1919 मध्ये जिम बार्न्स यांच्यानंतरचा पहिलाच खेळाडू आहे.

कसा मिळवला विजय : रायचा विजय केवळ एका ट्रॉफीपुरता मर्यादित नव्हता; ती संघर्ष, शिस्त आणि चिकाटीची कहाणी बनली. अंतिम फेरीत, त्यानं बॅक नाईनवर चार बर्डीज मारल्या, पण खरी जादू 17 व्या होलवर घडली, जिथं त्यानं 68-फूटचा बर्डी पट थेट होलमध्ये मारला. स्टेडियममध्ये जल्लोष उसळला आणि आता वानामेकर ट्रॉफी रायचीच होणार हे जवळजवळ निश्चित झालं होतं.

काय म्हणाला राय : सर्वात उल्लेखनीय म्हणजे, रायनं स्पर्धेच्या प्रत्येक फेरीत आपल्या स्कोअरमध्ये सुधारणा केली. पीजीए चॅम्पियनशिपच्या इतिहासात हा पराक्रम करणारा तो पहिला खेळाडू ठरला. विजयानंतरही त्याच्या चेहऱ्यावर कोणताही भाव नव्हता. शांत स्वरात तो म्हणाला, "मला खूप अभिमान वाटतो. गेल्या 100 वर्षांत अनेक महान इंग्लिश खेळाडूंनी इतिहास घडवला आहे, त्यामुळं या यादीत माझा समावेश होणे खूप विशेष आहे."

वयाच्या 17व्या वर्षी घेतला मोठा निर्णय : इंग्लंडमधील वॉल्व्हरहॅम्प्टन इथं जन्मलेल्या रायचा प्रवास इतर आधुनिक गोल्फर्सपेक्षा खूप वेगळा होता. बहुतेक खेळाडू कॉलेज गोल्फच्या माध्यमातून अमेरिकेत येतात, पण रायनं वयाच्या अवघ्या 17 व्या वर्षी व्यावसायिक होण्याचा निर्णय घेतला. कुटुंब आणि प्रशिक्षकाशी चर्चा केल्यानंतर, त्यानं अभ्यासापेक्षा खेळावर अधिक विश्वास ठेवला.

यापूर्वी अनेक स्पर्धांमध्ये कामगिरी : त्यानं 2014 मध्ये पीजीए युरोप्रो टूरवर सुरुवात केली आणि हळूहळू व्यावसायिक गोल्फच्या पायऱ्या चढत गेला. त्यानं 2017 च्या यूएस ओपनमध्ये मेजर स्पर्धेत पदार्पण केलं, पण त्याची सुरुवातीची वर्षे सोपी नव्हती. या विजयापूर्वी, प्रमुख स्पर्धांमधील त्याची सर्वोत्तम कामगिरी 2024 यूएस ओपन आणि 2025 पीजीए चॅम्पियनशिपमध्ये संयुक्तपणे 19व्या स्थानावर होती.

107 वर्षांचा दुष्काळ संपवला : पीजीए चॅम्पियनशिप जिंकण्यापूर्वी, रायचं सर्वात मोठं यश 2024 विंडहॅम चॅम्पियनशिप होतं. पण आता त्यानं गोल्फच्या सर्वात मोठ्या मंचांपैकी एकावर इतिहास रचला आहे. इंग्लंडमधील एका छोट्या शहरापासून 107 वर्षांचा विजेतेपदाचा दुष्काळ संपवण्यापर्यंतचा त्याचा प्रवास आधुनिक गोल्फच्या सर्वात प्रेरणादायी कथांपैकी एक मानला जाईल.

