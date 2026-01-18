आमिर खान सहकुटुंब मॅरेथॉनमध्ये सहभागी; म्हणाला "मुंबई मॅरेथॉनची ऊर्जा पाहून प्रभावित झालो, यापुढंही..."
आज झालेल्या 21व्या टाटा मुंबई मॅरेथॉनमध्ये बॉलिवूडचा मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खाननं सहकुटुंब हजेरी लावत ड्रिमरनमध्ये सहभागही घेतला.
Published : January 18, 2026 at 1:29 PM IST
मुंबई Aamir khan in Tata Marathon : आज झालेल्या 21व्या टाटा मुंबई मॅरेथॉनमध्ये यंदा पुन्हा एकदा मुंबईकरांचं नेव्हर डाय स्पिरीट पाहायला मिळालं. प्रत्येकजण इथं रविवारी एका वेगळ्याच उर्जेनं आणि उमेदिनं आलेला पाहायला मिळाला. यंदच्या मॅरेथॉनमध्ये बॉलिवूडचा मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खाननं सहकुटुंब हजेरी लावत ड्रिमरनमध्ये सहभागही घेतला.
काय म्हणाला आमिर खान : यंदाच्या मॅरथॉनमध्ये बॉलिवूडचा सुपरस्टर आमिर खानची उपस्थिती विशेष होती. आमिर यावेळी आपली मुलगी इरा, मुलगा आझाद आणि पूर्वाश्रमीची पत्नी किरण रावसह सहभागी झाला होता. मुंबई मॅरेथॉनमध्ये पहिल्यांदाच सहभागी झालेल आमिर एकूणच या सोहळ्याची ऊर्जा आणि लोकांमध्ये असलेला उत्साह पाहून भारावून गेला होता. त्यामुळं यापुढंही मुंबई मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होण्याची आपली इच्छा आमिरनं यावेळी बोलून दाखवली. तसंच पाणी फाऊडेशनसाठी जास्तीत जास्त लोकांनी पुढं यायला हवं असंही त्यानं यावेळी सांगितलं.
मॅरेथॉन धावताना लोकांचा उत्साह पाहण्यासारखा होता : मॅरेथॉनमध्ये दरवर्षी अनेक बडे सरकारी तसंच पोलीस अधिकारीही धावताना पाहायला मिळतात. मुंबई पोलीस दलातील सुपरकॉप विश्वास नांगरे-पाटील हे त्यापैकीच एक. विश्वास नांगरे-पाटील यांनी 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्याच्यावेळी आपल्या प्राणाची बाजी लावत ताज हॉटेलची खिंड सुरुवातीच्या काळात लढवली होती. फिटनेस आणि शिस्त याकरता प्रसिद्ध असलेल्या विश्वास नांगरे-पाटील यांनी 'ईटिव्ही भारत'शी बातचीत करताना यंदाच्या मुंबई मॅरेथॉनमधील आपला अनुभव दरवर्षीपेक्षा वेगळा असल्याची प्रतिक्रिया दिली.
नीना फॉऊंडेशनच्यावतीनं दिव्यांग मॅरेथॉन रनरचा व्हिलचेअर रनमध्ये सहभाग : दिव्यांग व्यक्तींच्या गरजा आणि त्यांच्या अधिकारांसाठी कार्यरत नीना फाऊंडेशनच्यावतीनं यंदाच्या मॅरथॉनमध्ये अनेकांनी व्हिलचेअर रनमध्ये आपला सहभाग नोंदवला होता. ज्यात तब्बल 18 आणि 20 वेळा मुंबई मॅरेथॉनमध्ये सहभागी झालेल्यांचीही उपस्थिती होती. यांच्यात असलेला उत्साह एखाद्या धडधाकट व्यक्तीलाही लाजवेल असा होता. जन्मत:च किंवा एखाद्या अपघातामुळं आयुष्यात आलेल्या या परिस्थितीवर मात करुन येणारा प्रत्येक क्षण प्रचंड ऊर्जेनं कसा जगावा हे यांच्याकडे पाहिल्यावर लक्षात येतं.
