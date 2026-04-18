च्या मारी! सामन्याला आमंत्रित न केल्यानं तरुणानं थेट खेळपट्टीच काढली नांगरुन; पाहा व्हिडिओ
Published : April 18, 2026 at 8:04 PM IST
धरणगाव (जळगाव) Man Enters Ground on Tractor : भारतात क्रिकेट हा खेळ गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत सगळीकडे आवडीनं खेळला जातो. मात्र क्रिकेटच्या मैदानात खेळताना कधी कधी भांडणं इतकी विकोपाला जातात की लोक रागाच्या भरात काय करतील सांगता येत नाही. अशीच एक धक्कादायक घटना जळगाव जिल्ह्यातून समोर आलीय. ज्यात एका व्यक्तीनं मैदानात ट्रॅक्टर आणत अख्खी खेळपट्टीच नांगरुन काढली. याठिकाणी सुरु असलेल्या आमदार चषकाच्या अंतिम सामन्यात ही घटना घडली.
खेळपट्टीच्या मधोमध चालवला नांगर : वास्तविक जळगाव जिल्ह्यातील धरणगावात 'आमदार चषक' स्पर्धेचा अंतिम सामना अत्यंत उत्साहात सुरु होता. खेळाडू विजयासाठी जिद्दीनं खेळत होते आणि प्रेक्षक जल्लोष करत होते. मात्र, यादरम्यान कुणाला काही कळण्याच्या आतच एका ट्रॅक्टरनं मैदानात एन्ट्री केली. सुरुवातीला सर्वांना वाटलं की काही कारणास्तव ट्रॅक्टर मैदानात आला आहे, परंतु चालकानं थेट खेळपट्टीच्या मधोमध नांगर चालवायला सुरुवात केली अन् काही मिनिटांतच त्यानं संपूर्ण खेळपट्टी उखडून टाकली, ज्यामुळं सामना खेळणं अशक्य झालं.
मैदानात नांगर फिरवण्याचं कारण काय : मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, या भव्य क्रीडा स्पर्धेसाठी स्थानिक स्तरावरील एका राजकीय पदाधिकाऱ्याला आमंत्रित करण्यात आलं नव्हतं. याच अपमानाचा बदला घेण्यासाठी त्या पदाधिकाऱ्याच्या कट्टर समर्थकानं हा टोकाचा पाऊल उचलल्याची चर्चा मैदानावर सुरु होती. राजकीय इर्षेतून खेळाडूंच्या मेहनतीवर नांगर फिरवल्यानं आयोजकांनी तीव्र निषेध नोंदवला आहे.
खेळपट्टीचं नुकसान सामना रद्द : खेळपट्टी पूर्णपणे उध्वस्त झाल्यानं अखेर हा प्रतिष्ठेचा अंतिम सामना रद्द करण्याची वेळ आयोजकांवर आली. रात्रंदिवस मेहनत करुन तयार केलेली खेळपट्टी डोळ्यादेखत उखडली गेल्यानं अनेक खेळाडूंनी संताप व्यक्त केला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला असून, "हा क्रिकेटचा अपमान आहे" अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या कृत्यानंतर मैदानावर खेळाडू आणि ट्रॅक्टर आणणाऱ्या गटामध्ये चांगलीच बाचाबाची झाली.
