ETV Bharat / sports

वय फक्त एक अंक! दूध विकून उदरनिर्वाह करणाऱ्या 84 वर्षीय मुन्नालाल यादव यांनी लांब उडीमध्ये जिंकले तीन 'गोल्ड मेडल'

जबलपूर इथं झालेल्या या राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत 84 वर्षीय मुन्नालाल यादव यांनी तीन सुवर्णपदकं जिंकली आहेत.

84 Year Athlete
84 वर्षीय मुन्नालाल यादव (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 25, 2026 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोंदिया 84 Year Athlete : आजच्या युगात, जिथं अनेक तरुण मोबाईल आणि इतर व्यसनांमध्ये अडकल्यामुळं त्यांचं जीवन सुधारण्याच्या संधीपासून वंचित राहताना दिसतात. त्याच वेळी, एका विशिष्ट वयानंतर, बरेच लोक, आपण खूप काम केलं आहे असं समजून, आयुष्यातून निवृत्ती घेऊ लागतात आणि आरामदायी अवस्थेत बुडून जाणे हा जीवनाचा आनंद मानतात. परंतु याउलट, गोंदियातील 84 वर्षीय वृद्ध ज्यांना भारताचं 'मिल्खा सिंग' म्हणून आदरणीय मानलं जातं आणि त्यांनी भावी पिढ्यांसाठी एक शक्तिशाली उदाहरण ठेवलं आहे. फक्त एक नाही तर अनेक उदाहरणं ठेवली आहेत, मुन्नालाल यादव असं त्यांचं नाव आहे. 84 वर्षीय मुन्नालाल यादव हे शरीरानं पातळ असलं तरी तरुणा इतकेच मजबूत दिसतात. अलिकडेच, मध्य प्रदेशात जबलपूर इथं झालेल्या तीन दिवसांच्या 'इंडिया मास्टर्स अथलेटिक्स' स्पर्धेत मुन्नालाल यादव यांनी वयाला झुगारुन एक नव्हे तर तीन सुवर्णपदकं जिंकली. ही कामगिरी करत त्यांनी संपूर्ण देशात गोंदिया जिल्ह्याचं नाव उंचावलं आहे.

दूध विकून उदरनिर्वाह करणाऱ्या 84 वर्षीय मुन्नालाल यादव यांनी लांब उडीमध्ये जिंकले तीन 'गोल्ड मेडल' (ETV Bharat Reporter)


मैदानावर तरुणांसारखी ताकद दाखवली : जबलपूर इथं झालेल्या या राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत 35 ते 85 वयोगटातील नऊ राज्यांतील खेळाडूंनी भाग घेतला होता. या स्पर्धेदरम्यान, मुन्नालाल यादव यांनी 400 मीटर, 1500 मीटर आणि लांब उडीमध्ये सुवर्णपदकं जिंकून आपलं श्रेष्ठत्व सिद्ध केलं. या कामगिरीसाठी, क्रीडाप्रेमींनी त्यांना 'गोंदियाचा मिल्खा सिंग' असं संबोधलं आहे.


दुबई आणि मलेशियामध्येही जिंकली सुवर्णपदकं : मुन्नालाल यादव यांची विजयी मालिका केवळ भारतापुरती मर्यादित नाही हे लक्षात घेण्यासारखं आहे. यापूर्वी, 2023 मध्ये, त्यांनी दुबई इथं झालेल्या अ‍ॅथलेटिक्स स्पर्धेत चार सुवर्णपदकं जिंकली होती. तर 2024 मध्ये, त्यांनी मलेशिया इथं झालेल्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत दोन सुवर्णपदकं जिंकून राष्ट्रध्वज उंचावला. ट्रॅक अँड फील्ड व्यतिरिक्त, त्यांना उंच उडी आणि लांब उडीमध्येही चांगलं खेळाडू मानलं जातं.

84 Year Athlete
दूध विकून उदरनिर्वाह करणाऱ्या 84 वर्षीय मुन्नालाल यादव यांनी लांब उडीमध्ये जिंकले तीन 'गोल्ड मेडल' (ETV Bharat Reporter)


संघर्ष आणि अढळ दृढनिश्चयाचं जीवन : गोंदिया शहरातील रामनगर येथील रहिवासी मुन्नालाल यादव यांचं जीवन साधेपणा आणि संघर्षानं भरलेलं आहे. ते आणि त्यांची पत्नी एकत्र राहतात आणि ते अजूनही गायीचं दूध विकून आपला आणि आपल्या पत्नीचा उदरनिर्वाह करतात. दूध विकून कुटुंबाचं पालनपोषण करणाऱ्या यादव यांच्यासाठी धावणे हा केवळ एक छंद नाही तर त्यांच्या जीवनाचा पाया आहे. त्यांच्या या कामगिरीमुळं गोंदिया जिल्ह्यात आनंदाचं वातावरण असून सर्व स्तरातून त्यांचं कौतुक होत आहे. मुन्नालाल यादव यांनी यांनी सांगितलं की वय कधीही यशात अडथळा ठरत नाही. फक्त काहीतरी साध्य करण्याची इच्छाशक्ती असणं आवश्यक पाहिजे.

हेही वाचा :

  1. पाकिस्तानी खेळाडूंची द हंड्रेडमधून हकालपट्टी होणार? ईसीबीनं केलं मोठं विधान
  2. T20 WC 2026: तीन जागांसाठी सात संघामध्ये युद्ध; कोण मारणार बाजी?
  3. SL vs NZ Weather: 'करो या मरो' सामन्यात पाऊस 'व्हिलन' बनणार? कसं असेल हवामान, वाचा

TAGGED:

84 YEAR MUNNALAL YADAV
3 GOLD MEDAL IN LING JUMP JABALPUR
84 वर्षीय मुन्नालाल यादव
MUNNALAL YADAV FROM GONDIA
MUNNALAL YADAV FROM GONDIA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.