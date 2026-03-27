'असे' धुरंधर खेळाडू, ज्यांच्यावर IPL मध्ये BCCI नं घातली बंदी; यादीत भारतीय खेळाडूचाही समावेश
इंडियन प्रीमियर लीगचा 19वा हंगाम रविवार, 28 मार्च रोजी सुरु होणार आहे. मात्र, आयपीएल 2026 सुरु होण्यापूर्वीच इंग्लंडचा सलामीवीर बेन डकेटनं लीगमधून माघार घेतली आहे.
Published : March 27, 2026 at 2:54 PM IST
मुंबई Banned Players From IPL : इंडियन प्रीमियर लीगचा 19वा हंगाम रविवार, 28 मार्च रोजी सुरु होणार आहे. आयपीएल ही जगातील सर्वात मोठ्या लीगपैकी एक आहे, ज्यात खेळण्याची प्रत्येक खेळाडूची इच्छा असते. मात्र, आयपीएल 2026 सुरु होण्यापूर्वीच इंग्लंडचा सलामीवीर बेन डकेटनं लीगमधून माघार घेतली आहे. या निर्णयामुळे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) त्याच्यावर बंदी घालू शकते. डकेटच्या आधी, त्याचा सहकारी हॅरी ब्रूकनंही असंच केलं होतं आणि बीसीसीआयनं त्याच्यावर दोन वर्षांची बंदी घातली होती. एकुणच बीसीसीआयनं आतापर्यंत आठ प्रमुख खेळाडूंवर आयपीएलमध्ये बंदी घातली आहे.
आयपीएलमधून बंदी घालण्यात आलेले 8 खेळाडू :
प्रवीण तांबे - भारत
प्रवीण तांबेनं 'वय हा केवळ एक आकडा आहे' ही म्हण अगदी खरी करुन दाखवली आहे. त्यानं वयाच्या 42व्या वर्षी, 2013 मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून आयपीएलमध्ये खेळायला सुरुवात केली. तांबेला आयपीएल 2019 साठी कोलकाता नाईट रायडर्सकडून ऑफर मिळाली होती, परंतु 2018 मध्ये टी-10 लीगमध्ये खेळल्यामुळं बीसीसीआयनं त्याला खेळण्यास मनाई केली, ज्यामुळं त्याच्यावर आयपीएलमधून बंदी घालण्यात आली.
स्टीव्ह स्मिथ - ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलियाचा स्टार फलंदाज, स्टीव्ह स्मिथ, मार्च 2018 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या न्यूलँड्स कसोटीदरम्यान चेंडू छेडछाड प्रकरणामध्ये अडकला होता. या घटनेनंतर, क्रिकेट ऑस्ट्रेलियानं स्मिथवर एका वर्षासाठी बंदी घातली आणि त्याच्यावर आयपीएलमधूनही बंदी घालण्यात आली.
ल्यूक पोमर्सबॅक - ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटपटू ल्यूक पोमर्सबॅकवर एका अमेरिकन महिलेला आणि तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याला मारहाण केल्याचा आरोप होता, ज्यामुळं आयपीएलदरम्यान मोठा वाद निर्माण झाला. ही घटना दिल्ली डेअरडेव्हिल्स विरुद्धच्या सामन्यानंतर घडली. त्यावेळी ल्यूक रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरुकडून खेळत होता. या वादामुळं फ्रँचायझीनं त्याला उर्वरित स्पर्धेतून निलंबित केलं.
रवींद्र जडेजा - भारत
टीम इंडियाचा स्टार अष्टपैलू खेळाडू रवींद्र जडेजा आयपीएल 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून खेळणार आहे. जडेजा 2010 ची आयपीएल स्पर्धा खेळू शकला नाही कारण त्यानं केवळ राजस्थान रॉयल्ससोबतच नव्हे तर इतर संघांसोबतही आपल्या मानधनावर वाटाघाटी केल्या होत्या. त्यामुळं, त्याच्यावर स्पर्धेतून बंदी घालण्यात आली होती.
हॅरी ब्रूक - इंग्लंड
इंग्लंडचा स्टार फलंदाज हॅरी ब्रूकवर आयपीएल 2025 पूर्वी पुढील दोन वर्षांसाठी इंडियन प्रीमियर लीगमधून बंदी घालण्यात आली आहे. बीसीसीआयच्या नवीन नियमांनुसार, ब्रूक पुढील दोन वर्षे आयपीएल लिलावात भाग घेऊ शकत नाही कारण त्यानं शेवटच्या क्षणी या हंगामात सहभागी होण्यास नकार दिला होता.
हरभजन सिंग - भारत
आयपीएलच्या पहिल्या हंगामात (2008) पंजाब किंग्स (तेव्हा किंग्स इलेव्हन पंजाब) आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यातील सामन्यानंतर हरभजन सिंगनं श्रीशांतला थप्पड मारली होती. या घटनेनंतर, हरभजनला निलंबित करण्यात आलं आणि नंतर संपूर्ण हंगामासाठी बंदी घालण्यात आली.
डेव्हिड वॉर्नर - ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलियाचा माजी सलामीवीर डेव्हिड वॉर्नर देखील स्टीव्ह स्मिथसोबत चेंडू छेडछाड प्रकरणात अडकला होता आणि क्रिकेट ऑस्ट्रेलियानं त्याच्यावर बंदी घातली होती. यामुळं, तो सनरायझर्स हैदराबादकडून आयपीएल 2018 चा संपूर्ण हंगाम खेळू शकला नाही.
मोहम्मद आसिफ - पाकिस्तान
पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद आसिफ हा जगातील सर्वात धोकादायक गोलंदाजांपैकी एक होता. आयपीएल 2008 मध्ये दिल्ली डेअरडेव्हिल्स (आताचं दिल्ली कॅपिटल्स) साठी ग्लेन मॅकग्रासोबतची त्याची भागीदारी खूप प्रभावी ठरली होती, परंतु जेव्हा हा माजी पाकिस्तानी वेगवान गोलंदाज नँड्रोलॉन नावाचं औषध घेत असल्याचं आढळून आले तेव्हा वाद निर्माण झाला. परिणामी, त्याच्यावर एका वर्षासाठी आयपीएलमधून बंदी घालण्यात आली.
