शिर्डीतून थेट 'भारत-चीन' लढतीचे तिकीट! राष्ट्रीय व्हॉलीबॉल स्पर्धेमध्ये राजस्थान आणि पश्चिम बंगालचा डंका; 24 युवा खेळाडूंची निवड
शिर्डी येथील साईबाबा शैक्षणिक संकुलाच्या मैदानावर पार पडलेल्या 70व्या राष्ट्रीय शालेय व्हॉलीबॉल स्पर्धेत 14 वर्षांखालील मुलांच्या गटात राजस्थानने, तर मुलींच्या गटात पश्चिम बंगालने विजेतेपद पटकावले.
Published : November 28, 2026 at 7:04 AM IST
शिर्डी : साईनगरीच्या भूमीत गेल्या पाच दिवसांपासून घुमणारे व्हॉलीबॉलचे चित्तथरारक सामने, मैदानावर उसळणारा उत्साह, विजयासाठी खेळाडूंनी लावलेली जिवाची बाजी आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या युवा प्रतिभेचा आविष्कार अशा क्रीडामय वातावरणात शिर्डीत रंगलेल्या 70व्या राष्ट्रीय शालेय व्हॉलीबॉल स्पर्धेचा दिमाखदार समारोप झाला. 14 वर्षांखालील मुलांच्या गटात राजस्थानने, तर मुलींच्या गटात पश्चिम बंगालने विजेतेपदावर नाव कोरत राष्ट्रीय स्तरावर आपले वर्चस्व सिद्ध केले. विशेष म्हणजे, या स्पर्धेतून निवड होणाऱ्या 24 युवा खेळाडूंना दिल्ली येथे प्रशिक्षणाची संधी मिळणार असून पुढे चीनमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याचा मान त्यांना मिळू शकतो.
शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या वतीने साईबाबा शैक्षणिक संकुलाच्या क्रीडांगणावर 23 ते 27 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत या राष्ट्रीय स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. देशातील विविध राज्ये आणि शैक्षणिक मंडळांचे मुलांचे 32, तर मुलींचे 30 असे एकूण 62 संघ या स्पर्धेत सहभागी झाले होते. तब्बल 850 हून अधिक खेळाडू आणि दीडशेहून अधिक प्रशिक्षक व सहकाऱ्यांच्या उपस्थितीने शिर्डीचे क्रीडांगण राष्ट्रीय क्रीडा प्रतिभेचे केंद्र बनले होते.
अंतिम सामन्यांत विजयासाठी रंगली चुरस
स्पर्धेच्या अंतिम दिवशी मुलांच्या गटात उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान, तर मुलींच्या गटात हरियाणा आणि पश्चिम बंगाल यांच्यात विजेतेपदासाठी अटीतटीची लढत झाली. वेगवान सर्व्हिस, भेदक स्मॅश, अचूक ब्लॉक आणि अफलातून सांघिक समन्वयाच्या जोरावर खेळाडूंनी प्रेक्षकांची मने जिंकली. प्रत्येक गुणासाठी रंगलेली चुरस आणि विजयासाठीची जिद्द यामुळे अंतिम सामने विशेष रंगतदार ठरले. अखेर मुलांच्या गटात राजस्थानने उत्तर प्रदेशवर मात करत प्रथम क्रमांक पटकावला. उत्तर प्रदेशला द्वितीय, तर हरियाणाला तृतीय क्रमांकावर समाधान मानावे लागले. मुलींच्या गटात पश्चिम बंगालने हरियाणाला पराभूत करत विजेतेपदाचा मान मिळविला. हरियाणाने द्वितीय, तर राजस्थानने तृतीय क्रमांक मिळविला.
24 खेळाडूंना दिल्ली प्रशिक्षणाची संधी; चीनमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची आशा
या राष्ट्रीय स्पर्धेचे महत्त्व केवळ विजेतेपदापुरते मर्यादित राहिले नाही, तर युवा खेळाडूंच्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा प्रवासासाठीही ही स्पर्धा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. स्पर्धेतील कामगिरीच्या आधारे 12 मुली आणि 12 मुले अशा एकूण 24 खेळाडूंची निवड करण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या खेळाडूंना केंद्र सरकारच्या माध्यमातून दिल्ली येथे विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार असून त्यानंतर चीनमध्ये होणाऱ्या 'भारत विरुद्ध चीन' सामन्यात सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शिर्डीच्या मैदानावर झालेली ही स्पर्धा अनेक युवा खेळाडूंसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तराकडे वाटचाल करण्याची महत्त्वपूर्ण पायरी ठरणार आहे.
मान्यवरांच्या उपस्थितीत विजेत्यांचा गौरव
स्पर्धेचा बक्षीस वितरण समारंभ भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या माजी खेळाडू पद्मश्री डायना एडलजी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. यावेळी साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीपकुमार भोसले, प्रशासकीय अधिकारी प्रज्ञा महांडुळे-सिनारे, अतुल वाघ, अविनाश कुलकर्णी आणि जिल्हा क्रीडा अधिकारी ज्ञानेश्वर खुरंगे उपस्थित होते. तसेच भारतीय शालेय क्रीडा महासंघाच्या तांत्रिक समितीचे अध्यक्ष संजीव कुमार, निवड समितीचे सदस्य राजेश कुमार, अमरजीत सिंग, राहुल सागवान, वैशाली फडतरे, डॉ. संतोष पवार आणि स्पर्धा निरीक्षक हिमांशू शुक्ला आदी मान्यवरांची उपस्थिती होती. मान्यवरांच्या हस्ते विजेत्या, उपविजेत्या आणि तृतीय क्रमांक पटकाविणाऱ्या संघांना पारितोषिके व सन्मानचिन्हे प्रदान करण्यात आली.
चार सुसज्ज मैदानांसह नियोजनाचा आदर्श; संस्थानच्या यंत्रणेचे योगदान
राष्ट्रीय स्तरावरील एवढ्या मोठ्या स्पर्धेचे यशस्वी आयोजन करण्यासाठी साईबाबा संस्थानच्या वतीने विविध समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. देशभरातून आलेल्या खेळाडू आणि प्रशिक्षकांच्या निवास, भोजन, वाहतूक तसेच अन्य आवश्यक सुविधांचे काटेकोर नियोजन करण्यात आले. स्पर्धेसाठी चार स्वतंत्र व सुसज्ज क्रीडांगणे तयार करण्यात आली होती. खेळाडूंना कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये, यासाठी संस्थानच्या वतीने विशेष काळजी घेण्यात आली.
स्पर्धा संपली, मात्र शिर्डीच्या क्रीडा वैभवाची नवी ओळख
राष्ट्रीय स्तरावरील या स्पर्धेच्या निमित्ताने पाच दिवस शिर्डी नगरीत क्रीडोत्सवाचा उत्साह अनुभवायला मिळाला. विविध राज्यांतील खेळाडूंना एकाच व्यासपीठावर आपले कौशल्य सिद्ध करण्याची संधी मिळाली. स्पर्धेने केवळ विजेते आणि उपविजेते घडविले नाहीत, तर देशाच्या उद्याच्या क्रीडा विश्वाला नवी दिशा देणाऱ्या प्रतिभावान खेळाडूंचाही शोध घेतला. साईबाबांच्या पावन भूमीत आयोजित झालेल्या या राष्ट्रीय स्पर्धेने शिर्डीच्या धार्मिक ओळखीबरोबरच क्रीडा क्षेत्रातील क्षमतेचीही देशाला जाणीव करून दिली. मैदानावरील सामने संपले असले, तरी येथून प्रेरणा घेऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झेपावण्याची स्वप्ने अनेक युवा खेळाडूंच्या मनात रुजली आहेत. हाच या भव्य राष्ट्रीय क्रीडा सोहळ्याचा खरा गौरव ठरला.