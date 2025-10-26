7-2-18-7 ऑस्ट्रेलियाची अलाना बनली बॉलिंगची 'किंग'; 43 वर्षांचा विक्रम इतिहासजमा
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या महिला वनडे विश्वचषक सामन्यात ऑस्ट्रेलियाची महिला लेग-स्पिनर अलाना किंगनं गोलंदाजीत शानदार कामगिरी करत 43 वर्षे जुना विक्रम मोडला.
Published : October 26, 2025 at 9:44 AM IST
इंदोर Alana King Record : आयसीसी महिला वनडे विश्वचषक 2025 च्या लीग टप्प्यात ऑस्ट्रेलियन संघानं पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं, त्यांच्या फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांनीही चमकदार कामगिरी केली. 25 ऑक्टोबर रोजी इंदोर स्टेडियमवर झालेल्या दक्षिण आफ्रिका महिला संघाविरुद्धच्या सामन्यात, ऑस्ट्रेलियन महिला लेग-स्पिनर अलाना किंगनं 43 वर्षांचा विक्रम मोडत एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला. अलाना आता महिला वनडे विश्वचषकाच्या इतिहासात एकाच सामन्यात सर्वाधिक विकेट्स घेणारी गोलंदाज बनली आहे.
First seven-wicket haul in the Women's @cricketworldcup belongs to Alana King 👸— ICC (@ICC) October 25, 2025
Watch #AUSvSA LIVE in your region, #CWC25 broadcast details here ➡️ https://t.co/7wsR28PFHI pic.twitter.com/nrMCev70t8
अलानानं 7 विकेट्स घेऊन रचला इतिहास : या सामन्यात दक्षिण आफ्रिका महिला संघानं ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध नाणेफेक गमावली आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, त्यांची पहिली विकेट 32 धावांवर गमावली. धावसंख्या 42 वर पोहोचताच, ऑस्ट्रेलियाच्या अलाना किंगला गोलंदाजीसाठी बोलावण्यात आलं आणि तिनं लगेचच विकेट्स घेण्यास सुरुवात केली. अलाना हिनं एकही धाव न देता तिचे पहिले चार विकेट्स घेतले. त्यानंतर तिनं आणखी तीन विकेट घेतल्या आणि ऑस्ट्रेलियाला दक्षिण आफ्रिकेला फक्त 97 धावांत गुंडाळण्यास मदत केली. अलानानं तिच्या सात षटकांत फक्त 18 धावा देत सात विकेट घेतल्या आणि महिला वनडे विश्वचषक इतिहासात एकाच सामन्यात सात विकेट घेणारी ती पहिली गोलंदाज ठरली. अलानाच्या आधी, महिला वनडे विश्वचषक सामन्यात सर्वोत्तम गोलंदाजीचा विक्रम न्यूझीलंडच्या महिला गोलंदाज जॅकी लॉर्डच्या नावावर होता, तिनं 1982 मध्ये भारतीय महिला संघाविरुद्ध 10 धावांत सहा विकेट घेतल्या होत्या.
Alana King sits alongside the greats of Australian cricket ✨— ICC (@ICC) October 26, 2025
Watch her #CWC25 seven-wicket haul 📲 https://t.co/NxJb1fiaJZ pic.twitter.com/nbIAe9ZqhH
अलानानं एलिस पेरीचा विक्रमही मोडला : अलानानं आता ऑस्ट्रेलियन महिला संघासाठी एका वनडे सामन्यात सर्वोत्तम गोलंदाजीचा विक्रम केला आहे, एलिस पेरीचा विक्रम मोडला आहे. पेरीनं 2019 मध्ये एका सामन्यात 22 धावांत सात विकेट घेतल्या होत्या, हा विक्रम तिनं आता मोडला आहे. वनडे सामन्यात अलानाचा हा दुसरा 5 विकेट घेण्याचा अनुभव आहे, ज्यामुळं ती ऑस्ट्रेलियन महिला संघातील ही कामगिरी करणारी दुसरी खेळाडू बनली आहे.
𝐀𝐥𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐭𝐡𝐞 👑— ICC (@ICC) October 25, 2025
Relive her majestic #CWC25 spell in #AUSvSA ➡️ https://t.co/O7O7n8Opp4 pic.twitter.com/dzrB0lTqkN
दोन्ही संघ उपांत्य फेरीत : ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका दोन्ही संघ आधीच विश्वचषक उपांत्य फेरीत पोहोचले आहेत. त्यामुळं उपांत्य फेरीच्या दृष्टिकोनातून या सामन्याचं फारसं महत्त्व नव्हते. ऑस्ट्रेलिया 13 गुणांसह पहिल्या स्थानावर आहे, तर दक्षिण आफ्रिका 10 गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. इंग्लंड 9 गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे आणि भारत 6 गुणांसह चौथ्या स्थानावर आहे. भारत आणि इंग्लंडचा प्रत्येकी एक सामना शिल्लक आहे, परंतु त्यांच्या निकालांमुळं गुणतालिकेत काहीही बदल होणार नाही. ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेनं आधीच त्यांचे साखळी सामने पूर्ण केले आहेत.
Australia dominate South Africa to finish atop the #CWC25 table 🥶#AUSvSA 📝: https://t.co/oETD8RZ5cs pic.twitter.com/sAnoon9VCd— ICC (@ICC) October 25, 2025
हेही वाचा :